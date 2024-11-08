В 60-х годах ХХ века братьям-американцам Полу и Джеймсу Ван Доренам пришла в голову идея запустить собственное производство обуви, что они и сделали вместе с партнерами. Но терять львиную долю прибыли из-за продаж продукции через посредников предприниматели не хотели, поэтому решили продавать ее сами. Так, в 1966-м у них появился небольшой магазинчик, который назвали Vans, то есть «принадлежащий Ванам» (хотя это не фамилия, а лишь голландское указание на дворянское происхождение). Обувь начали буквально сметать с полок, так как стоила она очень дешево. А в 1970-х ее заметили скейтеры: большинство моделей Вэнс идеально им подходило благодаря гибкости, хорошей вентиляции и плоской резиновой подошве. Постепенно кеды производителя получили широкую известность в скейт-культуре и за ее пределами.

На пике популярности компанию и бренд продали инвестиционному холдингу McCown De Leeuw & Co. Paul. Он существенно расширил производство и начал продавать знаменитые кеды за пределами США, благодаря чему марка стала популярной во всем мире. Сегодня вещи бренда можно купить в том числе в России — в фирменном онлайн-магазине Vans. Сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды.

Самые популярные товары

Кеды для скейтбординга сегодня по-прежнему самый популярный товар Vans. Они стильно выглядят, удобны, прочны и долговечны. Такая обувь хорошо подходит не только для скейтбординга и активного отдыха, но и для повседневного ношения. Особенно летом: благодаря текстильному верху она хорошо дышит и не дает ногам потеть в жару. Вторая по популярности категория товаров — верхняя одежда. Вэнс выпускает стильные рубашки, брюки, футболки и куртки. В каталоге онлайн-магазина сотни моделей разного дизайна и цвета, поэтому каждый подберет что-нибудь по вкусу.

Регистрация на сайте магазина

Оформить заказ на официальном сайте Vans можно только после регистрации. Чтобы начать ее, нужно нажать одноименную ссылку в верхней части страницы. Далее понадобится заполнить анкету, указав ФИО и email, придумать пароль и подтвердить намерение зарегистрироваться. Возможна авторизация через социальные сети, разрешается использовать VK и Facebook. Если пользователь не пройдет регистрацию и добавит какой-нибудь товар в корзину, ему все равно предложат указать данные о себе при оформлении заказа. Как только он подтвердит их, на его имя автоматически создадут аккаунт.

Как оплатить покупку

Есть несколько способов оплаты заказа:

Наличными . Производится непосредственно при получении товара от курьера, в пункте выдачи или почтовом отделении.

Банковской картой . Разрешается использовать платежные системы Visa, MasterCard и МИР. При расчете этим способом в онлайн-магазине предоставляется скидка в размере 5%.

Электронным кошельком . Оплатить покупку можно с ЮMoney, Qiwi, WebMoney, Альфа-Клик.

Карточкой Совкомбанка «Халва» (в рассрочку). Деньги предоставляются на срок 2 месяца, проценты не взимаются, первоначальный взнос н требуется. Максимальная сумма — 350 000 рублей.

Как получить товар

Сегодня в интернет-магазине Вэнс есть несколько способов доставки. Самый удобный — курьерская, которая осуществляется прямо до двери квартиры или в любое другое указанное покупателем место. Товар привозят крупные российские транспортные компании: DPD и Pony Express. Заказы по Москве и Московской области доставляет DHL. Услуга доставки платная, ее стоимость зависит от местонахождения клиента. Если сумма покупок составляет 3000 рублей и более, плата не взимается. Также получить вещи можно в постаматах PickPoint. Доступна выдача заказов в пунктах Hermes. Действует доставка Почтой России, при которой возможна оплата товара наложенным платежом. Это самый долгий вариант — почтовое отправление идет до покупателя до 4 недель.

Возврат товара

Товар ненадлежащего качества разрешается вернуть в течение 30 дней после получения, а до принятия — в любое время. Обязательно сохранение товарного вида вещи, упаковки, бирок и чека. Правила Vans предусматривают двухлетний срок возврата для бракованных изделий. Товар возвращают с помощью почты или курьерской службы — его нужно отправить на тверской склад компании. К посылке надо приложить заявление (бланк скачивается на сайте ритейлера) и чек. Если по поводу возврата примут положительное решение, деньги за покупку перечислят в течение 10 дней.