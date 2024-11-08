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Промокоды Vans (Вэнс) на Август

Сегодня в магазине Vans доступно 6 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Vans

Как найти нужный товар на сайте?

Как следить за новинками?

Как найти офлайн-салон бренда?

Как правильно подобрать размер обуви Vans?

Цены на сайте и в наземных бутиках одинаковые?

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О бренде Vans

В 60-х годах ХХ века братьям-американцам Полу и Джеймсу Ван Доренам пришла в голову идея запустить собственное производство обуви, что они и сделали вместе с партнерами. Но терять львиную долю прибыли из-за продаж продукции через посредников предприниматели не хотели, поэтому решили продавать ее сами. Так, в 1966-м у них появился небольшой магазинчик, который назвали Vans, то есть «принадлежащий Ванам» (хотя это не фамилия, а лишь голландское указание на дворянское происхождение). Обувь начали буквально сметать с полок, так как стоила она очень дешево. А в 1970-х ее заметили скейтеры: большинство моделей Вэнс идеально им подходило благодаря гибкости, хорошей вентиляции и плоской резиновой подошве. Постепенно кеды производителя получили широкую известность в скейт-культуре и за ее пределами.

На пике популярности компанию и бренд продали инвестиционному холдингу McCown De Leeuw & Co. Paul. Он существенно расширил производство и начал продавать знаменитые кеды за пределами США, благодаря чему марка стала популярной во всем мире. Сегодня вещи бренда можно купить в том числе в России — в фирменном онлайн-магазине Vans. Сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды.

Самые популярные товары

Кеды для скейтбординга сегодня по-прежнему самый популярный товар Vans. Они стильно выглядят, удобны, прочны и долговечны. Такая обувь хорошо подходит не только для скейтбординга и активного отдыха, но и для повседневного ношения. Особенно летом: благодаря текстильному верху она хорошо дышит и не дает ногам потеть в жару. Вторая по популярности категория товаров — верхняя одежда. Вэнс выпускает стильные рубашки, брюки, футболки и куртки. В каталоге онлайн-магазина сотни моделей разного дизайна и цвета, поэтому каждый подберет что-нибудь по вкусу.

Регистрация на сайте магазина

Оформить заказ на официальном сайте Vans можно только после регистрации. Чтобы начать ее, нужно нажать одноименную ссылку в верхней части страницы. Далее понадобится заполнить анкету, указав ФИО и email, придумать пароль и подтвердить намерение зарегистрироваться. Возможна авторизация через социальные сети, разрешается использовать VK и Facebook. Если пользователь не пройдет регистрацию и добавит какой-нибудь товар в корзину, ему все равно предложат указать данные о себе при оформлении заказа. Как только он подтвердит их, на его имя автоматически создадут аккаунт.

Как оплатить покупку

Есть несколько способов оплаты заказа:

  • Наличными. Производится непосредственно при получении товара от курьера, в пункте выдачи или почтовом отделении.

  • Банковской картой. Разрешается использовать платежные системы Visa, MasterCard и МИР. При расчете этим способом в онлайн-магазине предоставляется скидка в размере 5%.

  • Электронным кошельком. Оплатить покупку можно с ЮMoney, Qiwi, WebMoney, Альфа-Клик.

  • Карточкой Совкомбанка «Халва» (в рассрочку). Деньги предоставляются на срок 2 месяца, проценты не взимаются, первоначальный взнос н требуется. Максимальная сумма — 350 000 рублей.

Как получить товар

Сегодня в интернет-магазине Вэнс есть несколько способов доставки. Самый удобный — курьерская, которая осуществляется прямо до двери квартиры или в любое другое указанное покупателем место. Товар привозят крупные российские транспортные компании: DPD и Pony Express. Заказы по Москве и Московской области доставляет DHL. Услуга доставки платная, ее стоимость зависит от местонахождения клиента. Если сумма покупок составляет 3000 рублей и более, плата не взимается. Также получить вещи можно в постаматах PickPoint. Доступна выдача заказов в пунктах Hermes. Действует доставка Почтой России, при которой возможна оплата товара наложенным платежом. Это самый долгий вариант — почтовое отправление идет до покупателя до 4 недель.

Возврат товара

Товар ненадлежащего качества разрешается вернуть в течение 30 дней после получения, а до принятия — в любое время. Обязательно сохранение товарного вида вещи, упаковки, бирок и чека. Правила Vans предусматривают двухлетний срок возврата для бракованных изделий. Товар возвращают с помощью почты или курьерской службы — его нужно отправить на тверской склад компании. К посылке надо приложить заявление (бланк скачивается на сайте ритейлера) и чек. Если по поводу возврата примут положительное решение, деньги за покупку перечислят в течение 10 дней.

Как активировать купон или промокод Вэнс

Для активации промокода необходимо сделать следующее:

  1. Скопировать актуальный код с этого сайта.

  2. Перейти в магазин.

  3. Выбрать товар.

  4. Кликнуть по нему.

  5. Нажать «Добавить в корзину».

  6. Щелкнуть «Оформить заказ».

  7. На странице оформления ввести промокод и подтвердить его активацию.

  8. Завершить покупку.

Теперь цена к оплате будет выставлена с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала примененного кода, который может отличаться.

 Некоторые скидочные купоны не предусматривают ввод промокода. Для их активации нужно кликнуть по подходящему предложению, дождаться переадресации на ресурс Vans и оформить заказ. После этого цена будет автоматически уменьшена на сумму, равную размеру скидки по купону.