Снизить цену товара можно не только по промокоду. В этом также помогут программа лояльности и скидки за выполнение определенных действий на сайте магазина.

Программа лояльности магазина

Чтобы стать участником программы лояльности интернет-магазина, нужно заполнить специальную анкету на его сайте и начать делать покупки. Когда сумма заказов достигнет 50 000 ₽, клиенту будет назначена персональная скидка 5% на любые товары. В дальнейшем ее можно повысить до 15%. Для этого нужно увеличить общую сумму покупок.

Промокод на скидку при подписке на рассылку магазина

Дополнительная скидка по промокоду предоставляется за подписку на рассылку интернет-магазина. Она оформляется путем ввода e-mail в специальное поле на официальном сайте ритейлера. Код для получения скидки высылается на указанный почтовый ящик.