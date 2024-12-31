Промокоды BRANDSHOP на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине BRANDSHOP доступно 23 купонов.
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Промокод не доступен для получения скидки по программе лояльности магазина «BRANDSHOP», не влияет на стоимость доставки и недоступен при выборе услуги «Самовывоз». Не распространяется на товары из категории «Скидки», товары с пометкой «Этот товар имеет особенности покупки и оформления», подарочные сертификаты, а также продукцию брендов Medicom Toy, SUPERPLASTIC и YEEZY.
Не суммируется с персональной скидкой по программе лояльности магазина, не влияет на стоимость доставки и недоступен при выборе услуги «Самовывоз», не распространяется на товары из категории «Скидки», товары с пометкой «Этот товар имеет особенности покупки и оформления», подарочные сертификаты, а также продукцию брендов Medicom Toy, SUPERPLASTIC и YEEZY.
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Часто задаваемые вопросы про BRANDSHOP
Можно ли оформить заказ на товар, отсутствующий в каталоге магазина?
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Различаются ли цены на сайте и в магазинах?
В какое время можно оформить заказ по телефону?
Где найти бесплатные промокоды для этого интернет-магазина?
Лучшие промокоды BRANDSHOP
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|Скидка 10% на ВСЁ в День рождения
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе от 15000 рублей
|не требуется
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|Скидки до 70% на товары на распродаже
|не требуется
|Скидка
|Выгодные условия оплаты с Яндекс Pay
|не требуется
|Скидка
|Купон на скидку 15% при сумме покупок более 200 000 рублей по карте лояльности
|не требуется
|Скидка
|-10% по карте лояльности при сумме покупок от 100 000 рублей до 199 999 рублей
|не требуется
|Скидка
|Скидка 5% по программе лояльности при сумме покупок от 50000 рублей до 99999 рублей
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 70% на распродаже
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 70% при покупке мужской коллекции
|не требуется
Подробнее о магазине BRANDSHOP
Магазин BRANDSHOP продает модную одежду и аксессуару популярных марок: Calvin Klein, Dr. Martens, Levi's и многих других. У компании 3 шоурума в Москве, но большая часть продаж осуществляется через Интернет. Добиться дополнительной экономии на покупках помогут актуальные промокоды или бонусный купон сайта BRANDSHOP. Все специальные предложения магазина собраны на этой странице.
Как получить скидку по актуальному промокоду BRANDSHOP
Чтобы использовать промокод магазина и уменьшить сумму заказа, необходимо:
Ознакомиться с собранными здесь выгодными предложениями ритейлера.
Найти подходящий код купона и скопировать его.
Открыть сайт магазина, выбрать товар, нажать на него.
Кликнуть «Добавить в корзину», щелкнуть по значку сумки.
На странице оформления заказа ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».
Закончить покупку.
Некоторые бесплатные купоны магазина активируются иначе. Для их использования нужно найти выгодное предложение на этой странице, нажать на него, а после перехода на сайт BRANDSHOP оформить заказ. Вводить промокод не требуется — скидка будет применена автоматически.
Программа лояльности и другие скидки магазина
Снизить цену товара можно не только по промокоду. В этом также помогут программа лояльности и скидки за выполнение определенных действий на сайте магазина.
Программа лояльности магазина
Чтобы стать участником программы лояльности интернет-магазина, нужно заполнить специальную анкету на его сайте и начать делать покупки. Когда сумма заказов достигнет 50 000 ₽, клиенту будет назначена персональная скидка 5% на любые товары. В дальнейшем ее можно повысить до 15%. Для этого нужно увеличить общую сумму покупок.
Промокод на скидку при подписке на рассылку магазина
Дополнительная скидка по промокоду предоставляется за подписку на рассылку интернет-магазина. Она оформляется путем ввода e-mail в специальное поле на официальном сайте ритейлера. Код для получения скидки высылается на указанный почтовый ящик.
Сервисы и поддержка BRANDSHOP
Купить товары с максимальным комфортом и экономией помогают не только актуальные купоны и скидочные промокоды, но и сервисы магазина. Также делает покупки выгоднее лояльная политика возврата.
Возврат товаров в интернет-магазине
Товары любой категории разрешается вернуть в течение 14 дней после получения. Для этого заказ нужно выслать в головной офис магазина в Москве «Почтой России» или транспортной компанией.
Помощь покупателю
Помощь покупателю — специальный раздел на официальном сайте BRANDSHOP, содержащий ответы на все вопросы по поводу работы интернет-магазина. Если клиент не нашел там нужной информации, он может обратиться на горячую линию компании.
Оплата и доставка в магазине BRANDSHOP
Оплата покупки возможна несколькими способами: картой при оформлении заказа, наличными или безналичным расчетом при получении товара. Доставка в пределах Москвы осуществляется курьерской службой интернет-магазина. В регионы РФ, Беларусь и Казахстан заказы доставляют «Почта России», ТК EMS, DHL, СДЭК.