Промокоды Tom Tailor (Том Тейлор) на Август
Сегодня в магазине Tom Tailor доступно 7 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Tom Tailor
Какие скидки можно получить по купонам, публикующимся на сайте?
Каким российским размерам соответствуют размеры Том Тейлор?
Экологично ли производство одежды Tom Tailor?
Для каких заказов действует бесплатная доставка?
Любой товар, который не подошел, можно вернуть в магазин Том Тейлор?
Лучшие промокоды Tom Tailor
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Коротко о магазине Tom Tailor
Вещи популярного немецкого casual-бренда, в 1962 году созданного Уве Шредером в Гамбурге, сегодня можно купить в официальном российском интернет-магазине. Концепция торговой марки осталась той же, что и полвека назад: это одежда высокого качества по доступным ценам, а также сочетание вневременной базы и текущих трендов.
Особенность Tom Tailor в том, что все вещи из коллекций гармонично смотрятся друг с другом — из них просто собирать стильные и при этом комфортные образы для любого повода. Каждую неделю каталог магазина обновляется. Кроме того, в наличии полный размерный ряд и есть удобный калькулятор для определения своего размера.
В фирменном онлайн-магазине можно заказать себе новый гардероб со скидками по акциям и промокодам. При этом возможно примерить доставленную одежду и отказаться от моделей, которые не подошли.
Какая одежда и аксессуары продаются в магазине Том Тейлор
Главный бестселлер бренда — качественные мужские футболки, но в ассортименте онлайн-магазина мужчины и женщины также найдут:
джинсы, брюки и шорты, платья и юбки;
поло, лонгсливы, толстовки, свитеры;
костюмы, рубашки и блузы, пиджаки и жакеты;
жилеты, куртки, пальто и актуальные пуховики;
обувь, включая кеды, ботинки, кроссовки, сланцы и босоножки;
нижнее белье и аксессуары: от масок до сумок и ремней.
Внутри бренда есть несколько коллекций. Это основная серия с удобным кроем, стильными расцветками, включая изобилие синего, и непринужденным, но презентабельным внешним видом. Также выпускается коллекция денима, трикотажа, вязаных вещей и стильной верхней одежды и освежающая серия с оригинальными принтами. А офисным работникам предлагается деловая коллекция Tom Tailor, сочетающая элегантность и повседневную классику, спортивные детали и женственные узоры.
Одежду дополняют стильные аксессуары в духе бренда, которые производятся из веганской кожи, прочного денима и парусины.
Из особого: в отдельном разделе на сайте онлайн-магазина можно купить готовый лук, состоящий из верха, низа и обуви.
Программа лояльности Tom Tailor
Чтобы стать участником бонусной программы фирменного магазина, необязательно тратиться на первую покупку — нужно лишь зарегистрироваться на сайте. После этого с каждого заказа онлайн или траты в розничном магазине сети на бонусный счет пользователя возвращается кэшбэк. Также бонусы начисляются за саму регистрацию в программе, за заполнение профиля и отзывы, ко дню рождения и в рамках акций. Бонусы равны рублям, и большая их часть не сгорает. Их можно накапливать и тратить для покрытия от 50% до 100% стоимости покупаемых фирменных вещей.
В программе лояльности есть три уровня: серебряный, золотой и платиновый. С переходом на новый уровень растут как кэшбэк и процент стоимости покупки, который можно погашать бонусами.
Варианты оплаты на сайте Tom Tailor
Оплатить свой заказ брендовой одежды и аксессуаров можно наличными курьеру при получении посылки, а также банковскими картами платежных систем Visa, MasterCard и Мир на сайте магазина. При оплате онлайн важно, чтобы банковская карта была разблокирована для покупок в интернете.
Также можно купить новый гардероб от Tom Tailor в рассрочку, расплатившись картами «Совесть» или «Халва», либо воспользоваться оплатой частями. Выбрав сервис «Долями», при покупке нужно внести первый взнос, а остальная сумма будет списываться с карты равными частями каждые пару недель.
Действующие в магазине способы доставки
Покупатели могут выбрать доставку курьером, Почтой России и в постаматы или самовывоз из более 4500 пунктов выдачи. В зависимости от региона доставка занимает от 1 до 8 дней. Стоимость услуги также зависит от населенного пункта и автоматически рассчитывается при оформлении заказа в корзине. При покупке на крупную сумму доставка будет бесплатной.
Если доставку выполняет торговый представитель Tom Tailor, можно примерить одежду для принятия окончательного решения и в итоге купить только подошедшие вещи. На примерку выделяется 15 минут. При отказе от товаров оплачивается стоимость доставки, но за нее не нужно платить, если причина отмены — несоответствие вещей заказанным или обнаруженный недостаток.
Правила возврата товара в магазин Том Тейлор
Клиенты, которые зарегистрированы в программе лояльности бренда, могут вернуть товар на протяжении года со дня покупки. Для других покупателей действует стандартный срок возврата по закону. При этом одежда должна остаться неиспользованной, а также сохранившей товарный вид и потребительские свойства.
Вернуть товар, купленный в интернет-магазине, можно, заполнив заявление и принеся его вместе с чеком и вещью в ближайший розничный магазин бренда или отправив по Почте России.
Как воспользоваться промокодом на Tom Tailor
Чтобы посетители нашего сервиса могли покупать больше стильных вещей в рамках своего бюджета, мы внимательно следим за скидками магазина и публикуем здесь самые выгодные промокоды и акции.
Вот что нужно сделать, чтобы с помощью промокода уменьшить стоимость своего заказа на скидку:
Откройте код купона. Произойдет его сохранение, и откроется каталог магазина немецкого бренда.
Выберите одежду и аксессуары, укажите нужные размеры.
Перейдя в корзину, добавьте промокод в предназначенную для него строку.
Проверьте, изменилась ли стоимость товаров после введения кода, и продолжите оформление покупки.
Чтобы воспользоваться скидочным купоном с акцией, просто нажмите на него. На открывшейся странице онлайн-магазина будут вещи с уже сниженным ценником.