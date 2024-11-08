Вещи популярного немецкого casual-бренда, в 1962 году созданного Уве Шредером в Гамбурге, сегодня можно купить в официальном российском интернет-магазине. Концепция торговой марки осталась той же, что и полвека назад: это одежда высокого качества по доступным ценам, а также сочетание вневременной базы и текущих трендов.

Особенность Tom Tailor в том, что все вещи из коллекций гармонично смотрятся друг с другом — из них просто собирать стильные и при этом комфортные образы для любого повода. Каждую неделю каталог магазина обновляется. Кроме того, в наличии полный размерный ряд и есть удобный калькулятор для определения своего размера.

В фирменном онлайн-магазине можно заказать себе новый гардероб со скидками по акциям и промокодам. При этом возможно примерить доставленную одежду и отказаться от моделей, которые не подошли.

Какая одежда и аксессуары продаются в магазине Том Тейлор

Главный бестселлер бренда — качественные мужские футболки, но в ассортименте онлайн-магазина мужчины и женщины также найдут:

джинсы, брюки и шорты, платья и юбки;

поло, лонгсливы, толстовки, свитеры;

костюмы, рубашки и блузы, пиджаки и жакеты;

жилеты, куртки, пальто и актуальные пуховики;

обувь, включая кеды, ботинки, кроссовки, сланцы и босоножки;

нижнее белье и аксессуары: от масок до сумок и ремней.

Внутри бренда есть несколько коллекций. Это основная серия с удобным кроем, стильными расцветками, включая изобилие синего, и непринужденным, но презентабельным внешним видом. Также выпускается коллекция денима, трикотажа, вязаных вещей и стильной верхней одежды и освежающая серия с оригинальными принтами. А офисным работникам предлагается деловая коллекция Tom Tailor, сочетающая элегантность и повседневную классику, спортивные детали и женственные узоры.

Одежду дополняют стильные аксессуары в духе бренда, которые производятся из веганской кожи, прочного денима и парусины.

Из особого: в отдельном разделе на сайте онлайн-магазина можно купить готовый лук, состоящий из верха, низа и обуви.

Программа лояльности Tom Tailor

Чтобы стать участником бонусной программы фирменного магазина, необязательно тратиться на первую покупку — нужно лишь зарегистрироваться на сайте. После этого с каждого заказа онлайн или траты в розничном магазине сети на бонусный счет пользователя возвращается кэшбэк. Также бонусы начисляются за саму регистрацию в программе, за заполнение профиля и отзывы, ко дню рождения и в рамках акций. Бонусы равны рублям, и большая их часть не сгорает. Их можно накапливать и тратить для покрытия от 50% до 100% стоимости покупаемых фирменных вещей.

В программе лояльности есть три уровня: серебряный, золотой и платиновый. С переходом на новый уровень растут как кэшбэк и процент стоимости покупки, который можно погашать бонусами.

Варианты оплаты на сайте Tom Tailor

Оплатить свой заказ брендовой одежды и аксессуаров можно наличными курьеру при получении посылки, а также банковскими картами платежных систем Visa, MasterCard и Мир на сайте магазина. При оплате онлайн важно, чтобы банковская карта была разблокирована для покупок в интернете.

Также можно купить новый гардероб от Tom Tailor в рассрочку, расплатившись картами «Совесть» или «Халва», либо воспользоваться оплатой частями. Выбрав сервис «Долями», при покупке нужно внести первый взнос, а остальная сумма будет списываться с карты равными частями каждые пару недель.

Действующие в магазине способы доставки

Покупатели могут выбрать доставку курьером, Почтой России и в постаматы или самовывоз из более 4500 пунктов выдачи. В зависимости от региона доставка занимает от 1 до 8 дней. Стоимость услуги также зависит от населенного пункта и автоматически рассчитывается при оформлении заказа в корзине. При покупке на крупную сумму доставка будет бесплатной.

Если доставку выполняет торговый представитель Tom Tailor, можно примерить одежду для принятия окончательного решения и в итоге купить только подошедшие вещи. На примерку выделяется 15 минут. При отказе от товаров оплачивается стоимость доставки, но за нее не нужно платить, если причина отмены — несоответствие вещей заказанным или обнаруженный недостаток.

Правила возврата товара в магазин Том Тейлор

Клиенты, которые зарегистрированы в программе лояльности бренда, могут вернуть товар на протяжении года со дня покупки. Для других покупателей действует стандартный срок возврата по закону. При этом одежда должна остаться неиспользованной, а также сохранившей товарный вид и потребительские свойства.

Вернуть товар, купленный в интернет-магазине, можно, заполнив заявление и принеся его вместе с чеком и вещью в ближайший розничный магазин бренда или отправив по Почте России.