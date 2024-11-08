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Промокоды Timberland (Тимберленд) на Август

Сегодня в магазине Timberland доступно 8 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Timberland

Суммируется ли промокод в Timberland с баллами программы лояльности?

Как применить промокод в магазине Timberland?

Как стать участником бонусной программы Тимберленд?

Можно ли использовать дисконтную карту розничного магазина на сайте?

Где найти актуальные купоны Тимберленд?

Лучшие промокоды Timberland

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Timberland СКИ***
Скидка Скидка 5% в «Тимберленд» при оплате онлайн не требуется
Скидка Правила приёма заказов интернет-магазином Timberland не требуется
Скидка Скидка 10% за регистрацию в программе лояльности Timberland не требуется
Скидка Распродажа: скидки до 50% в Timberland не требуется
Скидка Жеснкая одежда в Timberland со скидками до 50% не требуется
Скидка Скидки до 50% на детскую обувь в Timberland не требуется
Скидка Пора сэкономить еще больше! Акциия Сентябрь в Timberland не требуется

Подробнее о магазине бренда Timberland

Компания была основана в 1952 году Натаном Шварцем вместе с его сыновьями Германом и Сидни. Натан был представителем четвертого поколения сапожников из Одессы, вместе со своей семьей эмигрировавшим в США. Здесь Шварцы выкупили акции небольшой обувной фабрики Abington Shoe Company. Впрочем, узнаваемость бренда пришла значительно позже. Случилось это через 20 лет, когда это небольшое семейное предприятие предложило инновационную технику литья и прессования.

В результате им удалось соединять кожаный верх ботинок и резиновую подошву таким образом, что обувь получалась водонепроницаемой. Прочность обеспечивал тройной шов специальной капроновой нитью. С того момента начался активный выпуск желтых ботинок, бренд Abington Shoe Company стал узнаваемым и популярным. В 1978 году компания официально сменила название на Тимберленд.

Бренд продолжил развиваться, перенес свое производство в Италию. В 1985 году он продал свою миллионную пару обуви. Это дало толчок для международной экспансии — первый магазин за пределами США открылся в Лондоне. Сегодня у компании есть магазины в десятках стран мира, а число сотрудников превысило 5400 человек. У бренда несколько дочерних предприятий, а технологии производства совершенствуются с каждым сезоном. Это узнаваемый бренд, предлагающий одежду и обувь высокого качества. Своим покупателям компания раздает промокоды, предлагает участие в программе лояльности и постоянно проводит акции, что позволяет снизить цену покупок.

Самые популярные модели и категории магазина Timberland

Сегодня выбор товаров включает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. В преддверии нового сезона в каталоге появляются новинки, отражающие идеи практичности. Товары бренда разрабатываются с учетом анатомичности и эргономики, а для их изготовления используются высококлассные натуральные и синтетические материалы.

В каталоге компании можно найти верхнюю одежду, свитера и толстовки, рубашки, футболки, брюки, ботинки, кеды, мокасины и всевозможные аксессуары. В изготовлении используются запатентованные материалы и технологии. Например, теплоту обуви обеспечивает утеплитель PrimaLoft®, а воздухопроницаемость и комфорт — технология ReBOTL.

Несмотря на то, что сейчас в каталоге представлен большой выбор моделей, самыми популярными остаются классические желтые ботинки. С момента своего первого выхода на рынок почти 50 лет назад они претерпели множество изменений, но общие идеи остались такими же — в обуви должно быть комфортно при любой погоде. Неменьшей популярностью пользуется и другая обувь компании, а вот одежду и аксессуары выбирают реже.

В магазине постоянно проходят акции. Промокоды могут действовать на весь выбор товаров или отдельные вещи. Это позволяет обновить свой гардероб со скидкой, получив брендовые вещи премиального уровня.

Программа лояльности для постоянных клиентов магазина

Участие в бонусной системе позволяет экономить начиная с первой покупки на сайте. Клуб Timberland — отличное место для людей, ведущих активный образ жизни, предпочитающих качество, удобство и технологичность. Вступить в клуб просто, для этого достаточно сделать заказ на сайте и получить бонусную карту. Ее можно выпустить и в виртуальном виде в личном кабинете клиента.

После получения карты программы лояльности покупатель начинает накапливать бонусные баллы. Каждый балл приравнивается к 1 рублю. На бонусный счет отправляется 5% от суммы заказа. В рамках специальных акций и при покупке отдельных групп товаров процент начислений увеличивается и клиент получает еще большую выгоду. Использовать накопленные бонусы можно уже при следующей покупке. С их помощью можно оплатить до 20% от суммы заказа.

Программа лояльности в магазине делится на несколько уровней. Клиенту присваивается тот или иной статус в зависимости от общей суммы покупок по карте. Карта действует в фирменных магазинах сети и на сайте. Баллы за заказ начисляются только в том случае, если клиент предъявил карту на кассе фирменного магазина или авторизовался на сайте перед оформлением заказа. Если оформить покупку без авторизации, бонусы не начисляются, а сумма покупки не учитывается в накоплениях. Посмотреть баланс и сумму накоплений можно в личном кабинете на сайте магазина, а также позвонив в службу поддержки клиентов.

Предложение не суммируется с промокодами и другими акциями магазина, если исключение не описано в условиях.

Процесс оплаты заказа

Заказы можно оплатить онлайн на сайте картой МИР, Visa, MasterCard и JCB или при получении. Оплата на сайте проходит с помощью платежного шлюза Сбербанка с использованием современных протоколов шифрования. Это обеспечивает конфиденциальность информации.

Как получить заказ

Покупки доставляются курьерскими службами по всей территории РФ. Цена транспортных услуг зависит от удаленности населенного пункта и стоимости заказа.

Процесс возврата товара

Вернуть товары можно в течение 14 дней с момента получения заказа. Для того чтобы вернуть неподошедшие вещи, нужно отправить их на московский склад Почтой России или доставить в один из розничных магазинов компании. Предварительно нужно позвонить консультантам и уведомить их о причине возврата. Деньги возвращаются покупателю в течение 10 дней с момента получения товаров на складе или в магазине.

Как в Timberland применить код купона

Среди всех действующих дисконтных предложений на этой странице встречаются промокоды. Это цифро-буквенные комбинации для получения скидки. Применить их можно в корзине товаров магазина, выполнив несколько действий:

  1. Копирование кода и переход в каталог. Для этого пользователю нужно кликнуть на выбранную акцию. Откроется новое окно с номером промокода. Он автоматически скопируется в буфер обмена, после чего пользователя переадресует в магазин.

  2. Добавление товаров в корзину. На странице товаров будут все предложения, участвующие в акции. Подходящие модели нужно переместить в корзину. Для этого понадобится открыть карту товара или нажать «Быстрый просмотр». Здесь появляется поле выбора размера и кнопка покупки.

  1. Применение скидочного купона к списку покупок. Перейдя в корзину на сайте, нужно найти поле для ввода промокода. Далее останется только вставить в него цифро-буквенную комбинацию и применить ее к заказу.

После того как цена пересчитается с учетом скидки и в пункте «Сумма заказа» отобразится размер экономии, можно будет завершить оформление.