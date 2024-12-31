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Промокоды GATE31 (Gate 31) на Август

Сегодня в магазине GATE31 доступно 7 купонов.

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Лучшие промокоды GATE31

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Промокод Скидка 10% на заказ HIT***
Промокод Promoland GATE31 СКИ***
Скидка Скидка 10% на первый заказ при подписке на e-mail рассылку! не требуется
Скидка МЕЖСЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА В GATE31 не требуется
Скидка Бесплатная доставка с примеркой по России. не требуется
Скидка Дополнительная скидка -3% при оплате онлайн! не требуется
Скидка Скидка до 50% на товары не требуется

Gate31 — модная одежда из Санкт-Петербурга

Интернет-магазин Gate31 предлагает модную одежду, обувь и аксессуары от одноименного бренда. Товары производятся на фабрике компании в Санкт-Петербурге. В пределах России доставка бесплатная, доступна примерка. Можно также закупиться в одном из 10 фирменных магазинов сети в СПб., Москве, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге.

Посетителям сайта Гейт31.ру предлагают скидку уже на первый заказ. Постоянные клиенты при покупках накапливают мили, которые примут в качестве рублей для оплаты следующих заказов. Также можно сэкономить с помощью промокодов. Получить от Gate31 купон и скидку можно прямо сейчас, достаточно выбрать любое специальное предложение на этой странице и активировать его.

Ассортимент одежды на сайте Gate31

Компания Gate31 предлагает клиентам преимущественно женскую одежду. На ее официальном сайте можно купить:

  • брюки, джинсы, шорты, юбки;

  • футболки, топы, рубашки, блузы;

  • костюмы;

  • свитеры, свитшоты, худи;

  • верхнюю одежду;

  • обувь и аксессуары.

Относительно недавно на официальном сайте компании Gate31 появился и мужской раздел.

Скидки по распродажам и промокодам магазина Gate31

Новые посетители интернет-магазина могут сразу получить от Gate31 купон скидку. Для этого достаточно согласиться на электронную рассылку. Промокод Gate31 с 10% дисконтом будет мгновенно доставлен на указанную почту. Активировать его можно уже при первой покупке. Код не суммируется с другими скидками. На email будут присылать новые купоны и сообщения об акциях.

Бесплатные промокоды компании Gate31 — лишь часть бонусной политики, реализуемой интернет-магазином. За год на сайте проходит несколько сезонных распродаж. К ним добавляется Sample Sale, где с дисконтом продаются образцы с показов мод и вещи из старых коллекций. Еще есть постоянная акция, предусматривающая скидку, если заказать от 2 футболок BASE. Доставка всегда бесплатно, одежду можно примерить.

Авторизованные клиенты магазина могут присоединиться к программе лояльности Gate31 Miles. После каждой оплаты покупки участник получает от 5% до 10% кэшбэка, который зачисляется в милях (эквивалент рублей). Ими можно оплатить до 100% любого следующего чека. С другими акциями интернет-магазина и промокодами мили не сочетаются.

Как активировать промокод Gate31

Полученную от компании Gate31 купон скидку нужно активировать. Если внутри предложения нет кода, следует перейти по ссылке и заказать товары на выгодных условиях. При наличии промокода интернет-магазина Gate31 нужно будет сообщить его при оформлении заявки. Порядок активации кода купона:

  1. Выбрать и сохранить промокод Gate31.

  2. Перейти в магазин Gate31. 

  3. Выбрать одежду или другие товары.

  4. Перейти в корзину и вставить код купона в соответствующее поле.

  5. Нажать «Подтвердить», проверить скидку и приступить к покупке.

Активация электронного подарочного сертификата тоже проводится через поле для промокода. Купон обычно не срабатывает, если в корзине есть товары, участвующие в других акциях. Воспользоваться специальным предложением интернет-магазина нужно не позднее даты, указанной в условиях.