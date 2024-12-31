Промокоды GATE31 (Gate 31) на Август
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Gate31 — модная одежда из Санкт-Петербурга
Интернет-магазин Gate31 предлагает модную одежду, обувь и аксессуары от одноименного бренда. Товары производятся на фабрике компании в Санкт-Петербурге. В пределах России доставка бесплатная, доступна примерка. Можно также закупиться в одном из 10 фирменных магазинов сети в СПб., Москве, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге.
Посетителям сайта Гейт31.ру предлагают скидку уже на первый заказ. Постоянные клиенты при покупках накапливают мили, которые примут в качестве рублей для оплаты следующих заказов. Также можно сэкономить с помощью промокодов. Получить от Gate31 купон и скидку можно прямо сейчас, достаточно выбрать любое специальное предложение на этой странице и активировать его.
Ассортимент одежды на сайте Gate31
Компания Gate31 предлагает клиентам преимущественно женскую одежду. На ее официальном сайте можно купить:
брюки, джинсы, шорты, юбки;
футболки, топы, рубашки, блузы;
костюмы;
свитеры, свитшоты, худи;
верхнюю одежду;
обувь и аксессуары.
Относительно недавно на официальном сайте компании Gate31 появился и мужской раздел.
Скидки по распродажам и промокодам магазина Gate31
Новые посетители интернет-магазина могут сразу получить от Gate31 купон скидку. Для этого достаточно согласиться на электронную рассылку. Промокод Gate31 с 10% дисконтом будет мгновенно доставлен на указанную почту. Активировать его можно уже при первой покупке. Код не суммируется с другими скидками. На email будут присылать новые купоны и сообщения об акциях.
Бесплатные промокоды компании Gate31 — лишь часть бонусной политики, реализуемой интернет-магазином. За год на сайте проходит несколько сезонных распродаж. К ним добавляется Sample Sale, где с дисконтом продаются образцы с показов мод и вещи из старых коллекций. Еще есть постоянная акция, предусматривающая скидку, если заказать от 2 футболок BASE. Доставка всегда бесплатно, одежду можно примерить.
Авторизованные клиенты магазина могут присоединиться к программе лояльности Gate31 Miles. После каждой оплаты покупки участник получает от 5% до 10% кэшбэка, который зачисляется в милях (эквивалент рублей). Ими можно оплатить до 100% любого следующего чека. С другими акциями интернет-магазина и промокодами мили не сочетаются.
Как активировать промокод Gate31
Полученную от компании Gate31 купон скидку нужно активировать. Если внутри предложения нет кода, следует перейти по ссылке и заказать товары на выгодных условиях. При наличии промокода интернет-магазина Gate31 нужно будет сообщить его при оформлении заявки. Порядок активации кода купона:
Выбрать и сохранить промокод Gate31.
Перейти в магазин Gate31.
Выбрать одежду или другие товары.
Перейти в корзину и вставить код купона в соответствующее поле.
Нажать «Подтвердить», проверить скидку и приступить к покупке.
Активация электронного подарочного сертификата тоже проводится через поле для промокода. Купон обычно не срабатывает, если в корзине есть товары, участвующие в других акциях. Воспользоваться специальным предложением интернет-магазина нужно не позднее даты, указанной в условиях.