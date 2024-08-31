Промокоды Бубль-Гум (boobl-goom) на Август
Сегодня в магазине Бубль-Гум доступно 20 купонов.
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Скидка действует при первом заказе на сумму от 3000 рублей. Предложение доступно только для новых пользователей и распространяется на весь ассортимент Интернет-магазина.
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Скидка не суммируется с другими действующими в интернет-магазине акциями с использованием промокодов.
Акция распространяется на весь ассортимент товаров, кроме товаров в категориях «Гигиена и уход», «Питание и кормление» «Школьная одежда и обувь для девочек», «Школьная одежда и обувь для мальчиков», «Сандалии для мальчиков», «Шлепанцы для мальчиков», «Резиновые сапоги для мальчиков», «Шлепанцы для девочек», «Босоножки и сандалии для девочек», «Резиновые сапоги для девочек». Предложение суммируется со всеми действующими в интернет-магазине акциями.
- Акция проходит в интернет-магазине «Бубль-Гум» boobl-goom.ru; - Скидка предоставляется по промокоду «ЖАРА» и применяется при оформлении заказа после ввода промокода в соответствующем поле; - Промокод можно применить многократно в течение срока действия акций - с 24 по 30 июня 2024г. включительно; - Скидка по промокоду распространяется на весь ассортимент товаров, кроме товаров в категориях «Гигиена и уход», «Питание и кормление», «Школа», «Конструкторы LEGO» и «Бассейны и аксессуары»; - Скидка по промокоду суммируется со всеми действующими в интернет-магазине акциями.
Скидка по промокоду суммируется со всеми действующими в интернет-магазине акциями. Промокод можно применить многократно в течение срока действия акций - с 30 мая по 2 июня 2024г. включительно. Скидка по промокоду распространяется на весь ассортимент товаров, кроме товаров в категориях «Гигиена и уход» и «Питание и кормление».
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Лучшие промокоды Бубль-Гум
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 500 рублей при заказе от 3000 рублей на любые заказы пользователей (кроме товаров категорий «Гигиена и Питание»)
|PER***
|Промокод
|Скидка 10% на всю одежду и обувь
|СТИ***
|Скидка
|До 3.2% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Промокод
|Скидка 500 рублей на первый заказ от 3000 рублей
|FAI***
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|Скидка 10% на одежду для мальчиков, девочек и малышей
|ОДЕ***
|Промокод
|Скидка 10% на конструкторы (кроме ЛЕГО)
|КОН***
|Промокод
|Скидка 10% на настольные игры и головоломки, игрушки для малышей, пупсы и куклы
|ПИР***
|Промокод
|Скидка 10% на обувь для мальчиков, девочек и малышей (пинетки)
|ОБУ***
|Промокод
|Скидка 10% на детский транспорт
|ТРА***
|Промокод
|Скидка 10% на товары для школы
|ШКО***