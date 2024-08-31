Скидка 15% на ВСЁ для выгодных покупок на летних каникулах

- Акция проходит в интернет-магазине «Бубль-Гум» boobl-goom.ru; - Скидка предоставляется по промокоду «ЖАРА» и применяется при оформлении заказа после ввода промокода в соответствующем поле; - Промокод можно применить многократно в течение срока действия акций - с 24 по 30 июня 2024г. включительно; - Скидка по промокоду распространяется на весь ассортимент товаров, кроме товаров в категориях «Гигиена и уход», «Питание и кормление», «Школа», «Конструкторы LEGO» и «Бассейны и аксессуары»; - Скидка по промокоду суммируется со всеми действующими в интернет-магазине акциями.