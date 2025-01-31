Образовательный проект Skysmart начался с преподавания английского на базе школы Skyeng. В 2019 году бренд становится самостоятельным. Сегодня на площадке помогают подготовиться к первому классу, предметам из школьной программы и экзаменам. Есть отдельные предложения для желающих учиться шахматам, программированию и разработке.

По данным на сентябрь 2023 года, услугами школы пользуются более 50 000 учеников. Уроки проходят в форме вебинаров, параллельных и индивидуальных занятий. Компания постоянно предлагает скидки по акциям. Получить льготную цену можно также с помощью промокода. Первое занятие проводят бесплатно, доступна рассрочка и налоговый вычет.