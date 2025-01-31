Промокоды Skysmart на Август
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Skysmart — подготовка к школе онлайн
Образовательный проект Skysmart начался с преподавания английского на базе школы Skyeng. В 2019 году бренд становится самостоятельным. Сегодня на площадке помогают подготовиться к первому классу, предметам из школьной программы и экзаменам. Есть отдельные предложения для желающих учиться шахматам, программированию и разработке.
По данным на сентябрь 2023 года, услугами школы пользуются более 50 000 учеников. Уроки проходят в форме вебинаров, параллельных и индивидуальных занятий. Компания постоянно предлагает скидки по акциям. Получить льготную цену можно также с помощью промокода. Первое занятие проводят бесплатно, доступна рассрочка и налоговый вычет.
Выбор обучающих программ и курсов Skysmart
На сайте школы Скайсмарт помогают учиться:
английскому языку;
математике;
химии;
русскому языку;
физике;
обществознанию;
основам школьных предметов (для дошкольников);
программированию, созданию игр и сайтов;
шахматам.
Для взрослых есть отдельные курсы английского. На первом бесплатном уроке преподаватель определит примерный уровень ученика, чтобы предложить оптимальную программу занятий. Учителя со стажем могут присоединиться к команде платформы Скайсмарт и сразу начать зарабатывать здесь хорошие деньги.
Как можно получить скидку при заказе
Чтобы приступить к занятиям в онлайн-школе Скайсмарт, нужно оформить подписку на срок от 1 до 12 месяца. Чем больше период, тем выгоднее цена. Так, при покупке годового пакета экономия на стоимости одного урока составляет 45%. Есть возможность оплатить покупку в рассрочку на 3–18 месяцев. Никаких процентов, цена остается неизменной, независимо от инфляции. Оформление рассрочки на год позволит избежать переплаты и существенно сэкономить по сравнению с заказом месячного тарифа. На сайте школы также продают подарочные сертификаты.
Плату за уроки, пропущенные учеником Skysmart, частично компенсируют. На бонусный счет пользователя зачисляют 50% от стоимости занятия. Этими баллами можно оплатить до 25% следующей подписки. Кроме того, в онлайн-школе регулярно дарят скидки по акциям. Например, к новому учебному году цены на многие программы снижены. Дисконт достигает 33%. Еще здесь готовы предоставить налоговый вычет, что позволит родителю сэкономить 13% от потраченной на обучение ребенка суммы.
Как применить промокод на скидку
Одной из форм поощрения от онлайн-школы являются бесплатные купоны. Внутри такого предложения находится промокод на скидку или ссылка на страницу акции. Во втором случае достаточно воспользоваться приглашением и оформить заказ на выгодных условиях. Активация промокода занимает не намного меньше времени:
Скопировать код купона или записать комбинацию на бумагу.
Перейти на сайт школы Skysmart и зарегистрироваться или авторизоваться (аккаунт общий с платформой Skyeng).
В личном кабинете выбрать курс и перейти к вариантам подписок.
Ввести комбинацию в поле промокода и активировать.
Выбрать подписку и оплатить.
Школа Skysmart распространяет купоны с кодами через партнеров. К их числу относится и этот сайт. Все собранные здесь купоны доступны бесплатно даже для анонимных гостей. Скидка по промокоду может не сработать, если на услугу распространяется другое бонусное предложение. Это зависит от условий конкретной акции. При вводе кода купона вручную нельзя менять регистр букв и делать лишние пробелы.