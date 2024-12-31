Промокоды Викиум (Wikium) на Август
Сегодня в магазине Викиум доступно 23 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Викиум
Купить курсы можно только для личного пользования?
Как узнать, актуальны промокоды или нет?
Как восстановить доступ к аккаунту Wikium, если данные от него утеряны?
Нужно ли дополнительно активировать купоны, как промокоды?
Сколько времени есть у пользователя, чтобы вернуть деньги, если его не устроит подписка?
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Подробнее о проекте Викиум
Сайт Викиум — это интернет-ресурс, созданный для развития когнитивных способностей человека. Тренажеры созданы на основе методик, разработанных отечественными и зарубежными учеными-нейропсихологами. Результативность разработок подтверждена научными работами и практическим применением в течение долгих лет.
Каждому пользователю предлагается пройти бесплатное тестирование на оценку текущего уровня памяти, внимания и мышления. После формируется персональная программа развития.
Курс включает в себя ежедневную разминку и тренировку. На это не нужно выделять по несколько часов, достаточно 15–20 минут.
В личном кабинете у каждого клиента формируется статистика тренировок. По ним отслеживается прогресс улучшения когнитивных способностей. Также свои показатели можно сравнивать с успехами других пользователей ресурса.
Популярные методики
На сайте представлено 19 методик, среди них самые популярные:
тест Векслера;
методика Вундта;
эффект Струпа;
фигуры Готтшальдта;
тест интеллектуального потенциала, разработанный в НИПНИ им. Бехтерева.
В основе всех инструментов на сайте Викиум — научные знания о работе мозга. Для пользователей подробно расписаны методики исследования когнитивных функций, которые применяются в тренажерах, курсах и программах. Ознакомиться с ними может любой желающий.
Партнерская программа сайта Викиум
Сайт Викиум предлагает получать до 60% от стоимости покупок пользователей, зарегистрированных по партнерской программе. Участвовать в ней могут блогеры, владельцы групп в соцсетях, специалисты по маркетингу и руководители, SEO-специалисты и веб-мастера.
Все, что нужно сделать пользователю, — разместить партнерскую ссылку на странице в социальных сетях или на сайте. Будущие клиенты переходят по ней, регистрируются и совершают покупки. Выплаты осуществляются в начале каждого месяца за предыдущие 30 дней.
Примеры тренажеров и их основные принципы работы
На сайте представлено более 150 тренажеров, которые помогают развивать все: от логики до образного мышления. Например, задание «Запомни порядок» работает следующим образом: перед пользователем на экране появляется несколько цифр, их положение меняется. Пользователю нужно восстановить порядок, который был указан в качестве примера.
С успешным прохождением уровней задача усложняется — увеличивается количество символов, уменьшается время на ответ и запоминание их расположения. Все проходит в формате незамысловатой игры, чтобы пользователь заинтересовался и внимание было сконцентрировано только на задаче. Это основной принцип работы тренажеров.
Методы оплаты
Подписку на сайте Викиум можно оплатить с помощью банковской карты, Google Pay, платежной системы Яндекс.Касса (Сбербанк Онлайн, QIWI Wallet, Яндекс.Деньги, WebMoney, Альфа-Клик, PayPal). Также доступен перевод через банк по реквизитам.
Если пользователь сделает индивидуальный запрос в техподдержку ресурса, ее сотрудники рассмотрят возможность оплаты через системы денежных переводов и другие способы, которые удобны для посетителя сайта.
Способы возврата средств
Клиент имеет право по любой причине отказаться от услуг в одностороннем порядке в течение 14 дней с момента оплаты одной из подписок. Денежные средства вернутся в полном объеме.
Помимо отказа, клиент должен выслать требование о возврате средств и копию паспорта на почту сайта Wikium.
Администрация обязана рассмотреть заявление в течение 5 рабочих дней с даты получения письма. В нем должно содержаться согласие с требованием, если все правила ресурса соблюдены, или отказ, если хотя бы одно из них нарушено. Например, пользователь захотел вернуть деньги через 15 дней после оплаты подписки.
Возврат денежных средств осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты одобрения заявки от клиента. Сотрудник службы поддержки должен предоставить документ о том, что операция на полный возврат суммы подписки проведена. Его отправляют на почту бывшего участника программы.
Как на сайте Викиум применить код купона
Использовать промокоды на сайте Wikium могут все пользователи — зарегистрированные или незарегистрированные. Чтобы воспользоваться акционным предложением, нужно следовать инструкции:
Нажать на любое действующее предложение, которое есть на этом сайте. Промокод скопируется в буфер обмена автоматически, а пользователь будет перенаправлен на сайт продавца для выбора курсов.
Выбрать интересующую подписку и нажать на кнопку «Купить».
Ввести электронную почту для регистрации и нажать на одноименную кнопку.
Кликнуть на «Ввести промокод».
Подтвердить покупку.
Страница обновится, и отобразится информация о курсе — срок действия и количество доступных уроков.