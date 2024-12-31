Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Все магазины Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Яндекс Практикум

Промокоды Яндекс Практикум на Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине Яндекс Практикум доступно 15 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
10%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 10% на курсы общего английского + безлимитная разговорная практика
Действует до До 31.12.2024
Применили 23 раза
Показать код
10%
Яндекс Практикум
Акция
До 5.3% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 31.12.2024
Применили 60 раз
Использовать скидку
7%
Акция
При прохождении бесплатной части курса за неделю - скидка 7%
Действует до До 31.12.2024
Применили 159 раз
Использовать скидку
7%
Акция
Бонус в размере стоимости обучения при устройстве в Яндекс
Действует до До 31.12.2024
Применили 47 раз
Использовать скидку
500Р
Акция
Всё для анализа данных: покупайте курсы от 500 рублей в месяц
Действует до До 19.11.2024
Применили 33 раза
Использовать скидку
500Р
Акция
Бесплатная консультация по выбору курса
Действует до До 31.12.2024
Применили 6 раз
Использовать скидку
Акция
Бесплатно первый модуль курса «Python-разработчик»
Действует до До 31.12.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
Акция
Бесплатный курс «Какую профессию выбрать в анализе данных»
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
Акция
Бесплатный курс «Какую профессию в программировании выбрать»
Действует до До 31.12.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
Бесплатный базовый курс «Основы работы с Git»
Действует до До 11.9.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
Акция
Бесплатный курс «Старт в IT» по купону
Действует до До 31.12.2024
Использовать скидку
Акция
Бесплатный тренажёр по Python
Действует до До 11.9.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
5504р
Акция
Курс «Менеджер проектов» от 5504 рублей в месяц
Действует до До 18.9.2024
Использовать скидку
5504р
4732р
Акция
Обучение на курсе «Финансовый менеджмент» от 4732 рублей в месяц
Действует до До 18.9.2024
Использовать скидку
4732р
6172р
Акция
Программа «Продакт-менеджер для специалистов с опытом» по цене от 6172 рублей
Действует до До 18.9.2024
Использовать скидку
6172р

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

10%
Промокод
Скидка 10% на ВСЕ курсы

Сэкономьте на покупке любого курса кроме английского языка.

Действует до До 13.11.2022
Применили 310 раз
Показать код
10%
5%
Промокод
Купон на скидку 5% на ВСЕ курсы
Действует до До 31.10.2022
Применили 54 раза
Показать код
5%
15%
Промокод
Только у нас
Купон на скидку 15% на покупку курса английского с личным преподавателем
Действует до До 30.9.2022
Применили 25 раз
Показать код
15%
5%
Промокод
Эксклюзив
Дарим дисконт 5% на оплату курса по промокоду Яндекс Практикум

Акутально для профессий - Инженер данных, Аналитик данных, Системный аналитик, Специалист по Data Science.

Действует до До 31.7.2022
Применили 65 раз
Показать код
5%
1+1
Акция
Акция 1+1 при покупке расширенных тарифов

Акция действует на курсы: «Python-разработчик расширенный», «Java-разработчик расширенный», «Фронтенд-разработчик расширенный», «Фулстек-разработчик расширенный», «IOS-разработчик расширенный», «Android-разработчик расширенный», «Разработчик С++ расширенный»

Действует до До 31.7.2024
Применили 12 раз
Использовать скидку
1+1

Похожие магазины

Поступи Онлайн
XYZ School
Udemy
Level One
Skillbox
Eduson academy
Онлайн-школа Инфоурок
ЕГЭ-Студия
Verona school
LinguaLeo
Foxford
Skillfactory
Advance
Skypro
Среда обучения
Синхронизация
Skysmart
GeekBrains
Loftschool
Skyeng
Викиум
Remarklee
iQsha
Нетология
Italki

Часто задаваемые вопросы про Яндекс Практикум

Где взять промокод для Яндекс Практикум?

Как воспользоваться промокодом на скидку?

Какие предложения актуальны у Яндекс Практикум | Август?

Зачем использовать промокоды в магазине Яндекс Практикум?

Как часто появляются новые промокоды?

Лучшие промокоды Яндекс Практикум

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 10% на курсы общего английского + безлимитная разговорная практика PRO***
Скидка До 5.3% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка При прохождении бесплатной части курса за неделю - скидка 7% не требуется
Скидка Бонус в размере стоимости обучения при устройстве в Яндекс не требуется
Скидка Всё для анализа данных: покупайте курсы от 500 рублей в месяц не требуется
Скидка Бесплатная консультация по выбору курса не требуется
Скидка Бесплатно первый модуль курса «Python-разработчик» не требуется
Скидка Бесплатный курс «Какую профессию выбрать в анализе данных» не требуется
Скидка Бесплатный курс «Какую профессию в программировании выбрать» не требуется
Скидка Бесплатный базовый курс «Основы работы с Git» не требуется