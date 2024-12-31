Промокоды Яндекс Практикум на Август-Сентябрь 2024
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|Промокод
|Скидка 10% на курсы общего английского + безлимитная разговорная практика
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|Скидка
|До 5.3% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|При прохождении бесплатной части курса за неделю - скидка 7%
|не требуется
|Скидка
|Бонус в размере стоимости обучения при устройстве в Яндекс
|не требуется
|Скидка
|Всё для анализа данных: покупайте курсы от 500 рублей в месяц
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная консультация по выбору курса
|не требуется
|Скидка
|Бесплатно первый модуль курса «Python-разработчик»
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный курс «Какую профессию выбрать в анализе данных»
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный курс «Какую профессию в программировании выбрать»
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный базовый курс «Основы работы с Git»
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