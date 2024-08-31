Промокоды Skypro на Август 2024
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Лучшие промокоды Skypro
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Об образовательном сервисе Skypro
Образовательная платформа Skypro, основанная в 2021 году, — это стартап от Skyeng, крупнейшей школы английского в Европе. Цель — создать онлайн-университет рентабельного образования, где будут обучены миллионы студентов. Создатели платформы непрерывно исследуют самые актуальные практики в профессиях и, исходя из этого, разрабатывают программы обучения. А еще для студентов создается интересный и полезный контент в формате, эффективном для усвоения материала.
Образовательный сервис постоянно формирует выгодные предложения: проводит акции, дает возможность учиться бесплатно и генерирует актуальные промокоды на скидку. Это позволяет каждому желающему освоить с нуля востребованную профессию.
Ассортимент программ обучения на сайте магазина Skypro
Образовательная платформа предлагает обучение по профессиям: инженер по тестированию, программист, аналитик, веб-, java-, android-, python-, frontend-разработчик. Есть также партнерские курсы по маркетингу и веб-дизайну длительностью до года. По окончании программы обучения студенты получат сертификаты, планы личного развития, обратную связь и помощь в трудоустройстве.
Как пройти обучение со скидкой на образовательном сервисе Скайпро
Онлайн-школа регулярно предлагает скидки на курсы, рассрочку и другие акции. Также всегда можно найти актуальный промокод на скидку и получить персональную цену на обучение. Отдельные программы обучения можно пройти с отсрочкой платежа, где расчет идет в рассрочку после трудоустройства. При таком раскладе оплата составит 17% от ежемесячной зарплаты в течение 2 лет. При этом заработок должен быть не менее 50 000 рублей. Такие программы длятся 2 месяца, в течение которых обучение проходит по 8 часов в будние дни. Однако на такие курсы зачисляются не все желающие, а только те, кто прошел тестирование и показал лучшие результаты.
Как использовать актуальный купон на сайте магазина Skypro
Купоны Скайпро отображают условия акций и содержат актуальные промокоды, дающие право на персональные скидки. Чтобы активировать промокод Skypro, нужно сделать следующее:
Выбрать купон и кликнуть по нему.
Перейти на сайт магазина Skypro и выбрать профессию.
Нажать на кнопку «Стоимость», ввести телефон, имя и email.
Кликнуть «Перейти к оплате» и вставить промокод Skypro в специальное поле, а после — выбрать способ оплаты.
После ввода промокода стоимость курса изменится на номинал купона.