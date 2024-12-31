Промокоды GeekBrains на Август
Сегодня в магазине GeekBrains доступно 14 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про GeekBrains
Есть ли у онлайн-школы лицензия, чтобы осуществлять образовательную деятельность?
Нужно ли платить за стажировку в GeekBrains?
В каком формате проходит учеба?
Каковы требования, чтобы получить диплом GeekBrains?
В чем может помочь наставник, который назначается студенту в Гик брейнс?
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О компании Geekbrains
Образование через интернет развивается быстро. Это удобно, так как можно обучаться не выходя из дома и в любое время. Компания Geekbrains является одним из крупнейших образовательных порталов.
Geekbrains была образована в 2010 году как школа по программированию, а с 2016 года стала частью Mail.ru Group. На данный момент в образовательном процессе участвуют более 3 миллионов преподавателей, и их количество всегда увеличивается. Гик Брейнс получила более 100 000 отзывов своих учеников со средней оценкой от 4,7.
Образовательные программы Geekbrains
Geekbrains специализируется в основном на образовании в сфере IT, но также можно найти образовательные программы и по некоторым другим направлениям. На сайте магазина обучающих программ можно найти следующее:
Обучающие курсы по программированию — можно научиться популярным языкам.
Образовательные программы по аналитике в разных сферах.
Маркетинг в IT и других областях.
Дизайнерские курсы по работе с сайтами, приложениями.
Образовательные программы по управлению IT-проектами.
Обучающие программы игровой индустрии — позволяют научиться разрабатывать игры на популярных платформах и языках программирования.
Образовательные программы по креативу.
Для школьников возрастом от 7 до 17 лет есть специальные учебные курсы по программированию.
Для корпоративных клиентов есть образовательные программы по IT для бизнеса и другим направлениям.
Акции в Geekbrains
В первую очередь это бесплатные образовательные программы в Geekbrains. Иногда проходят бесплатные интенсивы, доступ к которым может получить любой желающий.
На некоторых образовательных программах можно получить подарки в виде бесплатного доступа к платным информационным базам, средам разработки, платформам и другим ресурсам, которые необходимы для прохождения обучения.
Образовательная платформа Гик Брейнс иногда проводит акции, принимая участие в которых можно делать покупки программ обучения с дополнительными скидками. Чтобы узнать об акциях, следует зайти в специальный раздел на официальном сайте. Акции действуют обычно только на некоторые образовательные программы, а также имеют ограниченный срок. Поэтому если нашли подходящую акцию, то поспешите.
Кроме этого, при заказе в Гик Брейнс устанавливается персональная скидка, которая будет действовать в течение нескольких суток. Чтобы получить скидку, нужно успеть оплатить за это время.
Во время покупки учебных курсов на образовательной платформе Geekbrains можно оплатить все обучение сразу. Тогда можно получить скидку, которая отличается в зависимости от выбранного обучения. И еще есть возможность оплатить в рассрочку на срок от полугода до трех лет, но тогда скидки уже не будет.
Еще один способ делать выгодные покупки в Geekbrains — промокод. Как и акции, промокоды действуют на некоторые программы обучения и только в течение определенного времени. Ввод промокода дает возможность получить скидку на приобретение программы обучения.
Как активировать промокод на сайте Geekbrains
Если у вас есть от Geekbrains промокод, то вы можете использовать его для того, чтобы получить скидку при покупке программы обучения на сайте магазина.
Для этого найдите нужную вам образовательную программу и откройте ее.
Заполните форму, указав свои данные, электронную почту и телефон. И нажмите на кнопку «Хочу учиться».
После этого вам предстоит пройти опрос, состоящий более чем из 30 вопросов. Там нужно рассказать о ваших пожеланиях для обучения. И после завершения опроса появится возможность оплатить образовательную программу.
На странице оплаты можно будет ввести код купона. После успешной активации на сайте Geekbrains промокод уменьшит сумму заказа с учетом скидки.