В первую очередь это бесплатные образовательные программы в Geekbrains. Иногда проходят бесплатные интенсивы, доступ к которым может получить любой желающий.

На некоторых образовательных программах можно получить подарки в виде бесплатного доступа к платным информационным базам, средам разработки, платформам и другим ресурсам, которые необходимы для прохождения обучения.

Образовательная платформа Гик Брейнс иногда проводит акции, принимая участие в которых можно делать покупки программ обучения с дополнительными скидками. Чтобы узнать об акциях, следует зайти в специальный раздел на официальном сайте. Акции действуют обычно только на некоторые образовательные программы, а также имеют ограниченный срок. Поэтому если нашли подходящую акцию, то поспешите.

Кроме этого, при заказе в Гик Брейнс устанавливается персональная скидка, которая будет действовать в течение нескольких суток. Чтобы получить скидку, нужно успеть оплатить за это время.

Во время покупки учебных курсов на образовательной платформе Geekbrains можно оплатить все обучение сразу. Тогда можно получить скидку, которая отличается в зависимости от выбранного обучения. И еще есть возможность оплатить в рассрочку на срок от полугода до трех лет, но тогда скидки уже не будет.

Еще один способ делать выгодные покупки в Geekbrains — промокод. Как и акции, промокоды действуют на некоторые программы обучения и только в течение определенного времени. Ввод промокода дает возможность получить скидку на приобретение программы обучения.