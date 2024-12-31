Айкьюша — это образовательная площадка для маленьких детей. Предлагаются программы для развития логики и мышления, обучения счету, чтению, письму, английскому, знакомства с окружающим миром. Всего доступно свыше 33 000 направлений подготовки. Занятия проходят в игровой форме. Ребенок может учиться без помощи взрослых. Сэкономить на обучении можно путем активации промокода на сайте сервиса. Информация об актуальных скидочных кодах, акциях, купонах и других промопредложениях компании опубликована на этой странице.