Онлайн-университет Skillbox предлагает более 500 курсов и вебинаров для профессионального и личностного развития. Сервис был запущен в 2016 году. Сегодня контрольный пакет его акций принадлежит компании VK (до 2021 года — Mail.ru Group). За время существования проекта образовательными услугами воспользовались свыше полумиллиона человек из России и соседних стран.

На платформе Скиллбокс активно помогают и с трудоустройством. Отдельные программы даже предусматривают возврат денег в случае, если клиент не сможет найти подходящее место работы по окончании обучения. Многие курсы на сайте предлагаются со значительными скидками. Воспользовавшись акцией или промокодом, можно получить до 50% экономии.