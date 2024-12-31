Промокоды Skillbox (Скиллбокс) на Август 2024
Сегодня в магазине Skillbox доступно 19 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Skillbox
Подходят ли курсы Скиллбокс тем, кто не имеет опыта в преподаваемых дисциплинах?
Сколько часов в неделю нужно уделять учебе?
Формат обучения подразумевает общение с преподавателями?
Можно ли купить курс в рассрочку?
По какому графику проходит обучение? Возможно ли совмещать его с работой?
Лучшие промокоды Skillbox
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|Скидка 10% на курсы общего английского + безлимитная разговорная практика
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|Скидка 50% на курс Python-разработчик
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|Профессия Java-разработчик со скидкой 40%
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|Скидка 40% на профессию Фронтенд-разработчик
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|Скидка 40% на Профессию Веб-разработчик
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|Получите до 50 000 рублей за каждого приведенного друга
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Онлайн-курсы, лекции и вебинары от Skillbox
Онлайн-университет Skillbox предлагает более 500 курсов и вебинаров для профессионального и личностного развития. Сервис был запущен в 2016 году. Сегодня контрольный пакет его акций принадлежит компании VK (до 2021 года — Mail.ru Group). За время существования проекта образовательными услугами воспользовались свыше полумиллиона человек из России и соседних стран.
На платформе Скиллбокс активно помогают и с трудоустройством. Отдельные программы даже предусматривают возврат денег в случае, если клиент не сможет найти подходящее место работы по окончании обучения. Многие курсы на сайте предлагаются со значительными скидками. Воспользовавшись акцией или промокодом, можно получить до 50% экономии.
Какие курсы предлагают на сайте Skillbox 2024
На сервисе Скиллбокс можно получить даже высшее образование с 13%-ным дисконтом по налоговому вычету. Компания предлагает онлайн-обучение по следующим направлениям:
программированию;
дизайну;
управлению;
маркетингу;
инженерии;
играм;
кино и музыке;
английскому языку;
психологии;
общему развитию и другим.
Кроме того, на сайте Skillbox проходят лекции и вебинары. При обучении студенты онлайн-университета получают бесценный практический опыт, участвуя в проектах крупнейших работодателей страны. Сервис сотрудничает со многими компаниями, заинтересованными в новых специалистах, поэтому трудоустроиться после окончания курса вполне реально.
Как купить обучение в онлайн-университете со скидкой по акции или бесплатному промокоду
Новый посетитель сайта компании Скиллбокс может получить персональную скидку после разговора с менеджером по телефону. Также сервис регулярно проводит сезонные и праздничные распродажи. В отдельных случаях дисконт достигает 50% от полной стоимости обучения. Действующие специальные предложения компании собраны на странице «Распродажа».
Из других акций сайта Skillbox внимания заслуживает программа «Гарантируем трудоустройство или вернем деньги». Если участник пройдет обучение в полном объеме, он получит рекомендации на собеседования. Если поиски работы не дадут результата в течение 6 месяцев, компания вернет деньги за курсы. Также на сервисе есть «Центр карьеры» — онлайн-платформа, объединяющая работодателей и специалистов.
Промокод Skillbox — еще один вариант получения дисконтной цены на услуги сервиса. Компания бесплатно рассылает такие купоны на электронную почту клиентов. Активация промокода позволит снизить стоимость курсов или получить дополнительные услуги за счет школы. Кроме собственной рассылки, сервис Скиллбокс распространяет специальные предложения через партнерские площадки. В частности, все актуальные купоны и промокоды онлайн-университета можно найти на этой странице.
Как активировать промокод на сайте онлайн-школы Skillbox
В бесплатном купоне компании Скиллбокс не всегда содержится промокод. В таких случаях бонус станет доступным сразу после перехода по ссылке. При наличии промокода придется потратить немного больше усилий. Порядок активации кода купона:
Изучить доступные специальные предложения Skillbox 2024.
Выбрать выгодный бесплатный промокод Skillbox.
Перейти на сайт Скиллбокс (код купона сохранится автоматически).
Выбрать учебную программу, соответствующую условиям акции.
Выбрать способ оплаты (карта или рассрочка), вставить промокод в соответствующее поле.
Удостовериться в получении скидки по коду купона и завершить оплату обучения.
Как правило, воспользоваться промокодом можно только при условии, что на услугу не распространяется другая акция онлайн-университета. Срок действия купонов Skillbox ограничен, поэтому не стоит откладывать активацию выгодного предложения. Еще компания выпускает реферальные промокоды, дающие бонусы и распространителям, и новым клиентам сервиса.