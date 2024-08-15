Промокоды Skillfactory (Скилл Фэктори) на Август
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Онлайн-школа IT-профессий Skillfactory
Онлайн-школа Skillfactory — ведущая образовательная IT-платформа, объединившая студентов Data Science, программирования, аналитики данных, тестирования программ, веб-разработки, дизайна и т. д. Чтобы разобраться в программах обучения и выбрать обучающий курс, онлайн-школа дает студентам бесплатный гид, в котором изложены все плюсы и минусы каждой из учебных программ в сфере IT.
Преимущества Скилл Фэктори:
упор на практику: программы обучения построены на интенсивной работе с данными и программировании;
отработка навыков: онлайн-школа дает доступ к тренажерам, лабораториям, реальным проектам, хакатонам для отработки студентами полученных знаний и навыков;
мотивирующая команда: к обучению привлечены менторы, координаторы, студенческое комьюнити и эксперты, работающие в ведущих IT-компаниях по всему миру;
трудоустройство: карьерные консультанты и рекрутеры научат студентов правильно позиционировать себя на рынке труда как ценного IT-специалиста.
Обучение в онлайн-школе не имеет возрастных, гендерных или географических ограничений. Студентом Skillfactory может стать любой желающий. Уже более 30 000 выпускников онлайн-школы прошли практику и получили работу в IT-сфере.
Для своих студентов Скилл Фэктори также предлагает пройти магистратуру и ДПО онлайн в лучших университетах страны по таким направлениям обучения, как мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса, науки о данных, прикладной анализ данных, инженерия машинного обучения, управление IT-продуктами.
Образовательные программы школы Skillfactory
Студенты онлайн-школы получают доступ к более чем 60 программам обучения по направлениям data science, аналитика данных, программирование (Java, PHP, Python, кибербезопасность, веб-разработка и т. д.), маркетинг, дизайн, менеджмент. Сроки образовательных программ охватывают период от двух месяцев до двух лет, в зависимости от обучающего курса. При единоразовой оплате сразу всего курса, а также при активации промокода действуют скидки в Skill Factory.
Для интенсификации обучения, знакомства с курсом и преподавателями Скилл Фэктори организовывает бесплатные мероприятия и программы для пользователей: мастер-классы, интенсивы, онлайн-встречи, бесплатные курсы, митапы, микрокурсы и т. д. Полный перечень актуальных мероприятий опубликован на сайте онлайн-школы. Участвовать в бесплатном обучении может каждый студент, зарегистрировавшийся на образовательной платформе.
Как учиться со скидкой в Скилл Фэктори
Получить скидку в школе Skillfactory можно несколькими способами:
оплатить полный курс обучения единоразово (на некоторые направления можно оформить рассрочку). Скидки на некоторые программы достигают 40–50%;
отслеживать и пользоваться специальными предложениями от образовательной платформы;
стать партнером онлайн-школы (для них действуют специальные скидки и промокоды, плюс каждый партнер зарабатывает до 16% от стоимости проданного курса и получает купон Skillfactory на собственное обучение);
продвигать программы обучения в социальных сетях и получать бонусы за интеграцию;
пользоваться бесплатными программами обучения для совершенствования своих навыков;
использовать промокод Skillfactory при оплате курса обучения.
Как активировать промокод
Купон на скидку от Skill factory — это возможность купить курс обучения в онлайн-школе по выгодной цене. Чтобы активировать промокод, необходимо:
На этом сайте посмотреть список актуальных акций онлайн-школы и выбрать подходящую.
Скопировать актуальный промокод Skillfactory.
На странице покупки курса вставить значение промокода в специальное поле.
Заполнить поля формы и оставить заявку на обучение.
Дождаться звонка оператора, согласовать детали обучения и купить курс со скидкой.
Обратите внимание, что скидка по промокоду может не сработать в том случае, если программа обучения не попадает под условия акции, в рамках которой опубликован купон, если промокод уже был активирован или срок его действия закончился.