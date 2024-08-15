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Промокоды Skillfactory (Скилл Фэктори) на Август

Скидки на курсы в онлайн-школе. Сегодня в Скилл Фэктори доступно 13 купонов.

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Онлайн-школа IT-профессий Skillfactory

Онлайн-школа Skillfactory — ведущая образовательная IT-платформа, объединившая студентов Data Science, программирования, аналитики данных, тестирования программ, веб-разработки, дизайна и т. д. Чтобы разобраться в программах обучения и выбрать обучающий курс, онлайн-школа дает студентам бесплатный гид, в котором изложены все плюсы и минусы каждой из учебных программ в сфере IT.

Преимущества Скилл Фэктори:

  • упор на практику: программы обучения построены на интенсивной работе с данными и программировании;

  • отработка навыков: онлайн-школа дает доступ к тренажерам, лабораториям, реальным проектам, хакатонам для отработки студентами полученных знаний и навыков;

  • мотивирующая команда: к обучению привлечены менторы, координаторы, студенческое комьюнити и эксперты, работающие в ведущих IT-компаниях по всему миру;

  • трудоустройство: карьерные консультанты и рекрутеры научат студентов правильно позиционировать себя на рынке труда как ценного IT-специалиста.

Обучение в онлайн-школе не имеет возрастных, гендерных или географических ограничений. Студентом Skillfactory может стать любой желающий. Уже более 30 000 выпускников онлайн-школы прошли практику и получили работу в IT-сфере. 

Для своих студентов Скилл Фэктори также предлагает пройти магистратуру и ДПО онлайн в лучших университетах страны по таким направлениям обучения, как мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса, науки о данных, прикладной анализ данных, инженерия машинного обучения, управление IT-продуктами.

Образовательные программы школы Skillfactory

Студенты онлайн-школы получают доступ к более чем 60 программам обучения по направлениям data science, аналитика данных, программирование (Java, PHP, Python, кибербезопасность, веб-разработка и т. д.), маркетинг, дизайн, менеджмент. Сроки образовательных программ охватывают период от двух месяцев до двух лет, в зависимости от обучающего курса. При единоразовой оплате сразу всего курса, а также при активации промокода действуют скидки в Skill Factory.

Для интенсификации обучения, знакомства с курсом и преподавателями Скилл Фэктори организовывает бесплатные мероприятия и программы для пользователей: мастер-классы, интенсивы, онлайн-встречи, бесплатные курсы, митапы, микрокурсы и т. д. Полный перечень актуальных мероприятий опубликован на сайте онлайн-школы. Участвовать в бесплатном обучении может каждый студент, зарегистрировавшийся на образовательной платформе.

Как учиться со скидкой в Скилл Фэктори

Получить скидку в школе Skillfactory можно несколькими способами:

  • оплатить полный курс обучения единоразово (на некоторые направления можно оформить рассрочку). Скидки на некоторые программы достигают 40–50%;

  • отслеживать и пользоваться специальными предложениями от образовательной платформы;

  • стать партнером онлайн-школы (для них действуют специальные скидки и промокоды, плюс каждый партнер зарабатывает до 16% от стоимости проданного курса и получает купон Skillfactory на собственное обучение);

  • продвигать программы обучения в социальных сетях и получать бонусы за интеграцию;

  • пользоваться бесплатными программами обучения для совершенствования своих навыков;

использовать промокод Skillfactory при оплате курса обучения.

Как активировать промокод

Купон на скидку от Skill factory — это возможность купить курс обучения в онлайн-школе по выгодной цене. Чтобы активировать промокод, необходимо:

  1. На этом сайте посмотреть список актуальных акций онлайн-школы и выбрать подходящую.

  2. Скопировать актуальный промокод Skillfactory. 

  3. На странице покупки курса вставить значение промокода в специальное поле.

  1. Заполнить поля формы и оставить заявку на обучение.

  2. Дождаться звонка оператора, согласовать детали обучения и купить курс со скидкой.

Обратите внимание, что скидка по промокоду может не сработать в том случае, если программа обучения не попадает под условия акции, в рамках которой опубликован купон, если промокод уже был активирован или срок его действия закончился.