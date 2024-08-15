Онлайн-школа Skillfactory — ведущая образовательная IT-платформа, объединившая студентов Data Science, программирования, аналитики данных, тестирования программ, веб-разработки, дизайна и т. д. Чтобы разобраться в программах обучения и выбрать обучающий курс, онлайн-школа дает студентам бесплатный гид, в котором изложены все плюсы и минусы каждой из учебных программ в сфере IT.

Преимущества Скилл Фэктори:

упор на практику: программы обучения построены на интенсивной работе с данными и программировании;

отработка навыков: онлайн-школа дает доступ к тренажерам, лабораториям, реальным проектам, хакатонам для отработки студентами полученных знаний и навыков;

мотивирующая команда: к обучению привлечены менторы, координаторы, студенческое комьюнити и эксперты, работающие в ведущих IT-компаниях по всему миру;

трудоустройство: карьерные консультанты и рекрутеры научат студентов правильно позиционировать себя на рынке труда как ценного IT-специалиста.

Обучение в онлайн-школе не имеет возрастных, гендерных или географических ограничений. Студентом Skillfactory может стать любой желающий. Уже более 30 000 выпускников онлайн-школы прошли практику и получили работу в IT-сфере.

Для своих студентов Скилл Фэктори также предлагает пройти магистратуру и ДПО онлайн в лучших университетах страны по таким направлениям обучения, как мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса, науки о данных, прикладной анализ данных, инженерия машинного обучения, управление IT-продуктами.