Самая простая возможность сэкономить в онлайн-школе — участие в акциях. Как правило, они приурочены к каким-либо событиям — например, началу учебного года. Выгодные предложения распространяются на часть курсов и помогают снизить стоимость обучения на 40–50% от первоначальной цены.

Любой желающий может получить бесплатные занятия на образовательной платформе. Они собраны в специальном разделе на официальном сайте Нетология.

В онлайн-школе действует программа «Приведи друга». Если приглашенный зарегистрируется по промоссылке, образовательная платформа даст ему скидку 10% на любую программу обучения. А тому, кто его пригласил, предложит любой курс на выбор бесплатно.

Но самый привлекательный вариант получения скидки — дисконтный код. Промокод не требует выполнения каких-либо дополнительных требований — достаточно активировать его. Главное, чтобы он был актуальным и не просроченным. Купон онлайн-школы работает по аналогичной схеме. При этом и то, и другое позволяет снизить стоимость курсов на 50% и даже больше.