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Промокоды Нетология (Netology) на Август

Сегодня в магазине Нетология доступно 10 купонов.

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Лучшие промокоды Нетология

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Скидка Курс "Fullstack-разработчик на Python" со скидкой 40% не требуется
Скидка 3D-дженералист: расширенный курс со скидкой 45% не требуется
Скидка Курс "Менеджер по работе с Авито" со скидкой 40% не требуется

Подробнее об онлайн-школе Нетология

Платформа Нетология — это онлайн-школа, в которой учат современным востребованным профессиям. На ней можно пройти образовательную программу с нуля или дополнительное обучение. Учеба проходит дистанционно в формате вебинаров, тренингов, семинаров. Студентам обязательно дают практические задания. По окончании подготовки выдается сертификат. А главное, ученик приобретает знания и навыки, необходимые для работы по новой профессии.

Одна из возможностей сэкономить на обучении в онлайн-школе — промокоды и купоны образовательной платформы. Информацию об актуальных скидках можно найти на этой странице.

Чему можно научиться на образовательной платформе

В онлайн-школе учат востребованным интернет-профессиям и предлагают курсы по следующим направлениям:

  • Python-разработчик;

  • интернет-маркетолог;

  • веб-дизайнер;

  • SMM-менеджер.

Есть и более традиционные профессии: бухгалтер, руководитель отдела продаж и др. В онлайн-школе есть возможность сэкономить на всех программах обучения с помощью активации действующего промокода платформы Нетология.

Акции и промокоды онлайн-школы Нетология

Самая простая возможность сэкономить в онлайн-школе — участие в акциях. Как правило, они приурочены к каким-либо событиям — например, началу учебного года. Выгодные предложения распространяются на часть курсов и помогают снизить стоимость обучения на 40–50% от первоначальной цены.

Любой желающий может получить бесплатные занятия на образовательной платформе. Они собраны в специальном разделе на официальном сайте Нетология.

В онлайн-школе действует программа «Приведи друга». Если приглашенный зарегистрируется по промоссылке, образовательная платформа даст ему скидку 10% на любую программу обучения. А тому, кто его пригласил, предложит любой курс на выбор бесплатно.

Но самый привлекательный вариант получения скидки — дисконтный код. Промокод не требует выполнения каких-либо дополнительных требований — достаточно активировать его. Главное, чтобы он был актуальным и не просроченным. Купон онлайн-школы работает по аналогичной схеме. При этом и то, и другое позволяет снизить стоимость курсов на 50% и даже больше.

Активация промокода платформы Нетология: пошаговая инструкция

Чтобы активировать на сайте Нетология промокод на скидку, необходимо:

  1. Выбрать промокод с этой страницы и скопировать его.

  2. Перейти на официальный сайт Нетология.

  3. Выбрать курс, нажать на него и кликнуть «Записаться».

  4. Открыть раздел профиля «Мое обучение».

  5. Найти там выбранный курс и щелкнуть «Оплатить» около него.

  6. Ввести промокод в появившемся поле и кликнуть «Применить».

  7. Завершить оплату онлайн-обучения.

 

После активации кода стоимость программы снизится и будет выставлена с учетом скидки. Размер дисконта зависит от номинала промокода сервиса Нетология, который может отличаться.

Использование купонов происходит иначе. Необходимо кликнуть по специальному предложению онлайн-школы с данной страницы, а затем выполнить оплату курса. Дисконт активируется автоматически. Для получения скидки не требуется вводить код образовательной платформы.