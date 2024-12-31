Промокоды Нетология (Netology) на Август
Сегодня в магазине Нетология доступно 10 купонов.
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Распространяется на все курсы, за исключением курсов в категориях "Высшее образование" и "Директор по интернет-маркетингу"
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Лучшие промокоды Нетология
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Курсы по голосу и выступлениям со скидкой 10%
|СЛО***
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|Скидка 5% на курсы по медицине
|MED***
|Промокод
|Онлайн-курсы со скидкой 45%
|NET***
|Промокод
|Скидка 10% на все курсы
|SRA***
|Промокод
|Дополнительная скидка 5% на курсы
|WEL***
|Промокод
|Скидка 45% на курсы по программированию
|FUT***
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|Большой выбор бесплатных курсов, лекций и полезных материалов
|не требуется
|Скидка
|Курс "Fullstack-разработчик на Python" со скидкой 40%
|не требуется
|Скидка
|3D-дженералист: расширенный курс со скидкой 45%
|не требуется
|Скидка
|Курс "Менеджер по работе с Авито" со скидкой 40%
|не требуется
Подробнее об онлайн-школе Нетология
Платформа Нетология — это онлайн-школа, в которой учат современным востребованным профессиям. На ней можно пройти образовательную программу с нуля или дополнительное обучение. Учеба проходит дистанционно в формате вебинаров, тренингов, семинаров. Студентам обязательно дают практические задания. По окончании подготовки выдается сертификат. А главное, ученик приобретает знания и навыки, необходимые для работы по новой профессии.
Одна из возможностей сэкономить на обучении в онлайн-школе — промокоды и купоны образовательной платформы. Информацию об актуальных скидках можно найти на этой странице.
Чему можно научиться на образовательной платформе
В онлайн-школе учат востребованным интернет-профессиям и предлагают курсы по следующим направлениям:
Python-разработчик;
интернет-маркетолог;
веб-дизайнер;
SMM-менеджер.
Есть и более традиционные профессии: бухгалтер, руководитель отдела продаж и др. В онлайн-школе есть возможность сэкономить на всех программах обучения с помощью активации действующего промокода платформы Нетология.
Акции и промокоды онлайн-школы Нетология
Самая простая возможность сэкономить в онлайн-школе — участие в акциях. Как правило, они приурочены к каким-либо событиям — например, началу учебного года. Выгодные предложения распространяются на часть курсов и помогают снизить стоимость обучения на 40–50% от первоначальной цены.
Любой желающий может получить бесплатные занятия на образовательной платформе. Они собраны в специальном разделе на официальном сайте Нетология.
В онлайн-школе действует программа «Приведи друга». Если приглашенный зарегистрируется по промоссылке, образовательная платформа даст ему скидку 10% на любую программу обучения. А тому, кто его пригласил, предложит любой курс на выбор бесплатно.
Но самый привлекательный вариант получения скидки — дисконтный код. Промокод не требует выполнения каких-либо дополнительных требований — достаточно активировать его. Главное, чтобы он был актуальным и не просроченным. Купон онлайн-школы работает по аналогичной схеме. При этом и то, и другое позволяет снизить стоимость курсов на 50% и даже больше.
Активация промокода платформы Нетология: пошаговая инструкция
Чтобы активировать на сайте Нетология промокод на скидку, необходимо:
Выбрать промокод с этой страницы и скопировать его.
Перейти на официальный сайт Нетология.
Выбрать курс, нажать на него и кликнуть «Записаться».
Открыть раздел профиля «Мое обучение».
Найти там выбранный курс и щелкнуть «Оплатить» около него.
Ввести промокод в появившемся поле и кликнуть «Применить».
Завершить оплату онлайн-обучения.
После активации кода стоимость программы снизится и будет выставлена с учетом скидки. Размер дисконта зависит от номинала промокода сервиса Нетология, который может отличаться.
Использование купонов происходит иначе. Необходимо кликнуть по специальному предложению онлайн-школы с данной страницы, а затем выполнить оплату курса. Дисконт активируется автоматически. Для получения скидки не требуется вводить код образовательной платформы.