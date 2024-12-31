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Промокоды Инфоурок на Август 2024

Сегодня на платформе Инфоурок доступно 26 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Онлайн-школа Инфоурок

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Лучшие промокоды Онлайн-школа Инфоурок

Тип купона Описание Код
Скидка Купон на скидку 7% за прохождение бесплатной части курса за неделю не требуется
Промокод 10% выгоды на первую оплату! PRO***
Скидка До 4.4% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка 1 занятие дополнительно за каждые 16 занятий не требуется
Скидка 6 уроков с репетиторами бесплатно за первую покупку не требуется
Скидка Первый урок всегда бесплатно не требуется
Скидка 890 рублей за урок при покупке 10 занятий не требуется
Скидка При покупке 5 занятий стоимость 950 рублей за урок не требуется
Скидка 1 занятие по цене 1100 рублей за урок не требуется
Скидка По цене 490 рублей занятие со студентом не требуется

О сервисе Инфоурок.Репетиторы

На крупнейшем в СНГ образовательном портале Инфоурок можно быстро подобрать репетитора из 25 000 педагогов по более чем 20 предметам. У учеников круглосуточно есть доступ к расписанию, домашним заданиям, онлайн-доске, презентациям и десяткам тысячам готовых тестов.

Направления занятий в 2022 году

Российский образовательный сервис Инфоурок.Репетиторы проводит занятия для учеников 0–11 классов, а также курсы повышения квалификации для педагогов онлайн. 

Здесь можно найти репетиторов следующим направлениям:

  • предметы начальной, средней школы и старших классов;

  • подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

  • иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский, китайский, казахский;

  • подготовка к школе;

  • логопедия, дефектология.

В подготовке курсов и мероприятий Инфоурок.Репетиторы участвуют лучшие преподаватели из России и СНГ. Чтобы получить скидку на образовательную программу, достаточно создать личный кабинет, пройти бесплатный урок и ввести код купона на странице оплаты курса.

Проверенные репетиторы на IU.RU

Преимуществом образовательного портала Инфоурок является тщательный отбор репетиторов, который проходит в 3 этапа:

  1. Проверка дипломов, записей в трудовой книжке и других документов. 

  2. Интервью с экспертами сервиса Инфоурок.Репетиторы, в ходе которого оцениваются профессиональные компетенции и личные качества педагога, а также его техническое оснащение.

  3. Публикация профиля и информации об услугах репетитора в каталоге образовательного портала.

Таким образом, платформа гарантирует профессионализм репетиторов, а в случае необходимости всегда можно найти замену.

Как можно сэкономить на уроках

На платформе Инфоурок.Репетиторы регулярно проводятся акции и предлагаются промокоды на скидку, которые активируются при оплате курсов онлайн. Также образовательный портал предлагает бесплатное первое занятие и еще 3000 видеоуроков по школьной программе безвозмездно.

Как активируются промокоды на платформе Infourok

Скидочные купоны, опубликованные на этом сайте, содержат описание промоакций и промокоды от образовательного портала Инфоурок. Чтобы активировать промокод, нужно:

  1. Выбрать предмет, класс, уровень и дни урока.

  2. Создать личный кабинет.

  3. Записаться на вводное занятие.

  4. Выбрать подходящий купон от Инфоурока и кликнуть по нему. Промокод при этом автоматически скопируется в буфер обмена.

  5. Кликнуть на пункт меню «Как оплачивать занятия» и перейти на страницу «Стоимость».

  6. Кликнуть по ссылке «Есть промокод?» и вставить код в открывшееся поле.

  7. Нажать «Применить».

Бесплатное вводное занятие доступно сразу после регистрации, после чего студент может купить курс или отдельные занятия, применив купоны от Инфоурока на скидку.