Промокоды Инфоурок на Август 2024
Сегодня на платформе Инфоурок доступно 26 купонов.
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Лучшие промокоды Онлайн-школа Инфоурок
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|6 уроков с репетиторами бесплатно за первую покупку
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О сервисе Инфоурок.Репетиторы
На крупнейшем в СНГ образовательном портале Инфоурок можно быстро подобрать репетитора из 25 000 педагогов по более чем 20 предметам. У учеников круглосуточно есть доступ к расписанию, домашним заданиям, онлайн-доске, презентациям и десяткам тысячам готовых тестов.
Направления занятий в 2022 году
Российский образовательный сервис Инфоурок.Репетиторы проводит занятия для учеников 0–11 классов, а также курсы повышения квалификации для педагогов онлайн.
Здесь можно найти репетиторов следующим направлениям:
предметы начальной, средней школы и старших классов;
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский, китайский, казахский;
подготовка к школе;
логопедия, дефектология.
В подготовке курсов и мероприятий Инфоурок.Репетиторы участвуют лучшие преподаватели из России и СНГ. Чтобы получить скидку на образовательную программу, достаточно создать личный кабинет, пройти бесплатный урок и ввести код купона на странице оплаты курса.
Проверенные репетиторы на IU.RU
Преимуществом образовательного портала Инфоурок является тщательный отбор репетиторов, который проходит в 3 этапа:
Проверка дипломов, записей в трудовой книжке и других документов.
Интервью с экспертами сервиса Инфоурок.Репетиторы, в ходе которого оцениваются профессиональные компетенции и личные качества педагога, а также его техническое оснащение.
Публикация профиля и информации об услугах репетитора в каталоге образовательного портала.
Таким образом, платформа гарантирует профессионализм репетиторов, а в случае необходимости всегда можно найти замену.
Как можно сэкономить на уроках
На платформе Инфоурок.Репетиторы регулярно проводятся акции и предлагаются промокоды на скидку, которые активируются при оплате курсов онлайн. Также образовательный портал предлагает бесплатное первое занятие и еще 3000 видеоуроков по школьной программе безвозмездно.
Как активируются промокоды на платформе Infourok
Скидочные купоны, опубликованные на этом сайте, содержат описание промоакций и промокоды от образовательного портала Инфоурок. Чтобы активировать промокод, нужно:
Выбрать предмет, класс, уровень и дни урока.
Создать личный кабинет.
Записаться на вводное занятие.
Выбрать подходящий купон от Инфоурока и кликнуть по нему. Промокод при этом автоматически скопируется в буфер обмена.
Кликнуть на пункт меню «Как оплачивать занятия» и перейти на страницу «Стоимость».
Кликнуть по ссылке «Есть промокод?» и вставить код в открывшееся поле.
Нажать «Применить».
Бесплатное вводное занятие доступно сразу после регистрации, после чего студент может купить курс или отдельные занятия, применив купоны от Инфоурока на скидку.