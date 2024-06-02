Среда Обучения — онлайн-университет, открытый в 2003 году. Сервис предлагает возможность дистанционно получить высшее или профильное образование. Также на сайте есть мастерские для студентов, выбравших творческое направление (кино, дизайн, современное искусство). По окончании учебы выдается диплом или сертификат. Оплатить занятия можно сразу или в рассрочку. Многие программы доступны по льготной цене. Компания часто проводит акции, предусматривающие скидку на конкретный курс, плюс можно получить дисконт по бесплатному промокоду.