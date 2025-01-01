Что доступно бесплатно в LinguaLeo Basic

Базовый статус LinguaLeo Basic дает бесплатный доступ к тренировкам в разделе баттлов, эксклюзивным курсам изучения английского «Тотальный футбол» и «British Council». Также здесь можно пройти бесплатный тест на знание языка, получать «Фрикадельки» за пополнение словарного запаса и бесплатно пользоваться всеми обучающими курсами из раздела «Джунгли».

Что включено в LinguaLeo Premium

Premium-подписка дает доступ к изучению всех языков онлайн: неограниченный «Словарь», 12 эксклюзивных словарных тренировок, все грамматические курсы, книги из раздела «Чтение/Аудирование», видеокурсы и лингвистические тренажеры. Годовая программа охватывает полный набор инструментов, позволяющих понять и изучить все тонкости иностранного языка.

Подарить курс другу

Сервис изучения иностранных языков предлагает эксклюзивную акцию — «Подарить курс другу». Чтобы привлечь друга к изучению иностранных языков, необходимо на странице оплаты воспользоваться линком «Подарить другу», чтобы оформить Premium-подписку по подарочному купону LinguaLeo. Активация промокода даст другу доступ ко всем обучающим ресурсам, входящим в языковой курс.

Внутренняя валюта «Фрикадельки»

«Фрикадельки» — это внутренняя валюта лингвистического сервиса. Ее можно накапливать (за успешно пройденные задания) и тратить на пополнение лингвистического словаря.

За первую регистрацию на платформе участник получает единоразовое вознаграждение — 200 фрикаделек. Затем проходит ежедневные квесты и зарабатывает от 1 до 3 фрикаделек.

Заработанные фрикадельки можно потратить на добавление слов в свой профиль: 1 фрикаделька = 1 слово. Подарить или обменять заработанные фрикадельки на другие продукты сервиса пока невозможно, но можно получать дополнительные запасы по акционным купонам LinguaLeo.