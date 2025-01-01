Промокоды LinguaLeo на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине LinguaLeo доступно 14 купонов.
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Активировать скидку по промокоду можно только после пробного периода или при продлении подписки на год.
Купон может быть активирован только после пробного периода или при продлении подписки на 12 месяцев.
Скидка доступна при оплате всего курса целиком. Промокод можно применить только один раз.
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|Скидка 93% при покупке всех курсов разом
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|-50% на подписку Premium на год
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Сервис изучения иностранных языков LinguaLeo
Лингвалео — эффективный мультилингвистический обучающий сервис, в рамках которого иностранные языки осваивают миллионы пользователей по всему миру. Огромная база обучающих материалов, видеоконтента, хороший сервис подачи материала, эксклюзивная манера обучения и индивидуальный подход к абитуриентам — то, что делает LinguaLeo эффективным инструментом в изучении иностранных языков. А удобное мобильное приложение и сервис для всех браузеров на ПК — это возможность изучать английский и другие языки в любое время и в любом месте.
Бесплатный доступ к первому занятию позволяет абитуриентам увидеть потенциал образовательной платформы, а сервису — оценить их знания английского, чтобы подобрать лучшие программы обучения. Каждый новый пользователь получает скидку на первый заказ, а постоянные клиенты могут использовать на LinguaLeo эксклюзивный промокод, чтобы воспользоваться выгодным предложением от сервиса на годовую или месячную подписку, премиум-аккаунт или бесплатный доступ к другим услугам сервиса.
Как воспользоваться промокодом в LinguaLeo
Активация эксклюзивных промокодов — это гарантированный способ получить скидку 20, 30, 50% на базовые и премиальные курсы изучения иностранных языков онлайн от Лингвалео. Чтобы воспользоваться услугами сервиса по выгодной цене, необходимо использовать купоны LinguaLeo:
На нашем сайте просмотреть страницу акций от лингвистической платформы. Выбрать актуальный промокод от сервиса LinguaLeo и скопировать его.
Вернуться на страницу сервиса, добавить в корзину интересующие вас программы обучения, доступ к эксклюзивным материалам, подписку на премиум-аккаунт на год или другие услуги сервиса, которые попадают под действие выбранной акции.
В окне оплаты вставить значение актуального купона Lingualeo в поле «Введите Лео-код», которое появится во всплывающем окне, и активировать его.
Важно! Эксклюзивный купон LinguaLeo действует только в период проведения акции. Использовать его можно один раз. Чтобы изучать иностранный язык с приятными скидками, заходите на наш сайт перед оплатой годового курса или оформлением подписки на премиум-аккаунт и подбирайте актуальные купоны LinguaLeo.
Отличия LinguaLeo Premium и Basic
Что доступно бесплатно в LinguaLeo Basic
Базовый статус LinguaLeo Basic дает бесплатный доступ к тренировкам в разделе баттлов, эксклюзивным курсам изучения английского «Тотальный футбол» и «British Council». Также здесь можно пройти бесплатный тест на знание языка, получать «Фрикадельки» за пополнение словарного запаса и бесплатно пользоваться всеми обучающими курсами из раздела «Джунгли».
Что включено в LinguaLeo Premium
Premium-подписка дает доступ к изучению всех языков онлайн: неограниченный «Словарь», 12 эксклюзивных словарных тренировок, все грамматические курсы, книги из раздела «Чтение/Аудирование», видеокурсы и лингвистические тренажеры. Годовая программа охватывает полный набор инструментов, позволяющих понять и изучить все тонкости иностранного языка.
Подарить курс другу
Сервис изучения иностранных языков предлагает эксклюзивную акцию — «Подарить курс другу». Чтобы привлечь друга к изучению иностранных языков, необходимо на странице оплаты воспользоваться линком «Подарить другу», чтобы оформить Premium-подписку по подарочному купону LinguaLeo. Активация промокода даст другу доступ ко всем обучающим ресурсам, входящим в языковой курс.
Внутренняя валюта «Фрикадельки»
«Фрикадельки» — это внутренняя валюта лингвистического сервиса. Ее можно накапливать (за успешно пройденные задания) и тратить на пополнение лингвистического словаря.
За первую регистрацию на платформе участник получает единоразовое вознаграждение — 200 фрикаделек. Затем проходит ежедневные квесты и зарабатывает от 1 до 3 фрикаделек.
Заработанные фрикадельки можно потратить на добавление слов в свой профиль: 1 фрикаделька = 1 слово. Подарить или обменять заработанные фрикадельки на другие продукты сервиса пока невозможно, но можно получать дополнительные запасы по акционным купонам LinguaLeo.
Что еще есть на LinguaLeo
Джунгли
Джунгли — это медиаресурсы, доступные для абитуриентов обучающего сервиса. Здесь можно найти тысячи песен, видеороликов, фильмов, книг, журналов и статей на языках оригинала.
Тренировки
Тренировки включают в себя чтение, аудирование, постановку произношения и комплексное изучение иностранных языков в игровой форме. План тренировок разрабатывается персонально на каждый день и зависит от базового уровня знаний, интересов обучаемого и словарного запаса, накопленного в профиле пользователя.
Курсы
Тематические курсы разбиты по функциональному принципу: для общения, экзаменов, работы, хобби и для начинающих. В зависимости от уровня владения языком выделяют начальный, средний и продвинутый уровни, в каждом из которых представлено от 4 до 14 тем. Каждый учащийся может подобрать тему обучения и уровень сложности, опираясь на свои предпочтения, — именно это лежит в основе эффективности процесса обучения на LinguaLeo.
Словарь
Словарь является базой для изучения иностранных языков. Все новые слова пользователь заносит в личный профиль. Согласно этому собранному набору слов строится программа обучения. Словарь можно пополнять из различных источников: разговорников, интернета, «Джунглей», словарных наборов, тренировок и т. д.
#ЯУчитель
#ЯУчитель — удобный инструмент для организации обучения иностранным языкам в вузах и других учебных заведениях. Проекты разрабатываются совместно с экспертами в области лингвистики и предполагают прохождение языковой практики студентами на базе сервиса LinguaLeo.