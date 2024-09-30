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Промокоды Skyeng на Август-Сентябрь 2024

Сегодня в Skyeng доступно 18 купонов.

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Лучшие промокоды Skyeng

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Промокод 3 урока в подарок при покупке от 8 уроков для новых учеников HAB***
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Скидка Летние скидки на курсы из подборки до 40% не требуется
Скидка Разговорный клуб со скидкой 7880 рублей при оплате годовой подписки не требуется
Скидка Подготовка к IELTS по купону не требуется
Скидка Корпоративный английский язык со скидкой 50% за счёт компании не требуется
Скидка Курс ‐ Английский для IT специалистов не требуется

Об онлайн-школе Skyeng

Образовательная платформа Скайэнг, основанная в 2012 году, сегодня претендует на звание ведущей онлайн-школы английского языка в Восточной Европе. Обучение на платформе прошли более 100 000 студентов у 15 000 преподавателей со всего мира. 

Из актуальных курсов платформы популярны следующие программы обучения:

  • Английский для взрослых. Для желающих выучить язык есть пакеты basic, premium, flip, life, talks, self-study.

  • Корпоративный английский. Подходит для обучения сотрудников компании английскому языку необходимого уровня.

  • Детям и подросткам. На платформе есть программы обучения английскому языку, подготовки к школе, математике, физике, химии и другим предметам.

На платформе постоянно проводятся акции и предлагаются промокоды от Skyeng, с помощью которых можно получить скидку на обучение.

Как воспользоваться скидочным купоном в Skyeng

Купоны Скайэнг, опубликованные на этом сайте, содержат описание акций и условия активации скидки. Чтобы применить актуальный промокод, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать спецпредложение и кликнуть по купону.

  2. Перейти на сайт, выбрать программу обучения и кликнуть по кнопке «Начать заниматься».

  3. Выбрать цели, темы и нажать «Продолжить».

  4. Указать свой уровень английского и выбрать время, которое готовы уделять обучению.

  5. Дождаться подготовки плана занятий и кликнуть «Войти в Skyeng».

  6. Пройти регистрацию, выбрать пакет уроков и вставить промокод онлайн-школы Skyeng в специальное поле.

После активации промокода цена курса снизится на номинал купона. Каждый код купона можно использовать только один раз, повторный ввод кода может не дать результата.

Система бонусов

В системе бонусов онлайн-школы предусмотрена партнерская программа, промокоды и сертификаты.

Подарить сертификат

Чтобы купить курс английского и подарить его близкому человеку, достаточно выбрать пакет на сайте Скайэнг, заполнить форму, оплатить подарок и получить подарочный сертификат на электронную почту, а затем подарить его в социальных сетях, по email или лично. Кстати, чем больше уроков в сертификате, тем дешевле обходится одно занятие.

Партнерская программа

Образовательная платформа дарит до 2700 рублей за каждого нового ученика, купившего курс по рекомендации рефовода. Заработанные деньги можно вывести на электронный кошелек или банковскую карту, а статистику по каждой заявке можно отслеживать в режиме реального времени.

Возможности Skyeng

Команда Skyeng стремится сделать обучение удобным и эффективным, интересным и увлекательным для каждого студента.

Стоимость занятий

Существует несколько вариантов обучения, которые отличаются по стоимости. Так, английский с русскоязычным преподавателем стоит от 790 рублей за урок, с англоязычным оплата выше — 1920 рублей за занятие. Премиум-английский обойдется 1365 рублей за урок. В этом пакете предусмотрен гибкий график, персональный менеджер, индивидуальная программа обучения, скрининг-тесты и доступ в разговорный премиум-клуб. Чтобы получить скидку на курс обучения, достаточно применить актуальный промокод онлайн-школы Skyeng, опубликованный на этом сайте.

Онлайн-тест

Каждый новый студент может бесплатно пройти онлайн-тест на цели занятий и уровень владением языка. Исходя из результатов теста, платформа даст рекомендации по программе обучения, а в конце теста пользователя ждет подарок.

Процесс обучения

На платформе ученик занимается английским с преподавателем по видеосвязи, выполняет языковые упражнения, смотрит видео на английском, отрабатывает навыки, отслеживает свой прогресс и контролирует весь процесс обучения.

Обучение на премиум-тарифе

Премиум-пакет по английскому языку подразумевает занятия с лучшими педагогами по индивидуальному графику, персонального менеджера и доступ в премиум-клуб. Также на тарифе премиум преподаватели могут подготовить к международным экзаменам по материалам Cambridge University.

Самостоятельное обучение

Кроме занятий с преподавателями, на платформе Скайэнг есть варианты самостоятельного обучения. В распоряжении учеников — аудиокниги-бестселлеры на английском языке, видеопрактика и онлайн-тренажер, позволяющий быстро запоминать иностранные слова.

Другие возможности обучения

Помимо всего вышеперечисленного, Skyeng проводит мастер-классы, где можно учиться у спикеров из разных стран и проводить время в крутой компании. Еще можно вести 15-минутные беседы с преподавателями со всего мира, где визави подбирается за 1–2 минуты. Также есть возможность проходить комбинированные уроки со скидкой, где часть материала изучается самостоятельно, а часть разбирается с преподавателем. А еще каждому новому ученику платформа дарит вводный бесплатный урок бесплатно, чтобы студент познакомился с методами и процессом обучения в школе.