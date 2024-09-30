Команда Skyeng стремится сделать обучение удобным и эффективным, интересным и увлекательным для каждого студента.

Стоимость занятий

Существует несколько вариантов обучения, которые отличаются по стоимости. Так, английский с русскоязычным преподавателем стоит от 790 рублей за урок, с англоязычным оплата выше — 1920 рублей за занятие. Премиум-английский обойдется 1365 рублей за урок. В этом пакете предусмотрен гибкий график, персональный менеджер, индивидуальная программа обучения, скрининг-тесты и доступ в разговорный премиум-клуб. Чтобы получить скидку на курс обучения, достаточно применить актуальный промокод онлайн-школы Skyeng, опубликованный на этом сайте.

Онлайн-тест

Каждый новый студент может бесплатно пройти онлайн-тест на цели занятий и уровень владением языка. Исходя из результатов теста, платформа даст рекомендации по программе обучения, а в конце теста пользователя ждет подарок.

Процесс обучения

На платформе ученик занимается английским с преподавателем по видеосвязи, выполняет языковые упражнения, смотрит видео на английском, отрабатывает навыки, отслеживает свой прогресс и контролирует весь процесс обучения.

Обучение на премиум-тарифе

Премиум-пакет по английскому языку подразумевает занятия с лучшими педагогами по индивидуальному графику, персонального менеджера и доступ в премиум-клуб. Также на тарифе премиум преподаватели могут подготовить к международным экзаменам по материалам Cambridge University.

Самостоятельное обучение

Кроме занятий с преподавателями, на платформе Скайэнг есть варианты самостоятельного обучения. В распоряжении учеников — аудиокниги-бестселлеры на английском языке, видеопрактика и онлайн-тренажер, позволяющий быстро запоминать иностранные слова.

Другие возможности обучения

Помимо всего вышеперечисленного, Skyeng проводит мастер-классы, где можно учиться у спикеров из разных стран и проводить время в крутой компании. Еще можно вести 15-минутные беседы с преподавателями со всего мира, где визави подбирается за 1–2 минуты. Также есть возможность проходить комбинированные уроки со скидкой, где часть материала изучается самостоятельно, а часть разбирается с преподавателем. А еще каждому новому ученику платформа дарит вводный бесплатный урок бесплатно, чтобы студент познакомился с методами и процессом обучения в школе.