Italki — платформа, которая делает легким изучение любого иностранного языка: от английского до португальского и арабского. На сайте представлены разные варианты: обучения от актуальных бесплатных ресурсов и общения с носителями до покупки индивидуальных занятий с преподавателями платформы. В Италки есть возможность выбрать учителя с подходящим вам тарифом, по видеочату заниматься на курсах с удобным расписанием и в любой момент брать дополнительные уроки. Чтобы оплата заказа была минимальной, приглашайте друзей и используйте промокоды.