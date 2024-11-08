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Промокоды Udemy (Юдеми) на Август

Сегодня в магазине Udemy доступно 9 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Udemy

Как вернуть деньги, если курс не подошел?

В какое время можно заниматься на платформе Udemy?

Как выбрать курс?

Онлайн-школа выдает сертификат по окончании курса?

На платформе есть бесплатные уроки?

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Об образовательной платформе Юдеми

Обучающий портал предлагает более 183 000 видеокурсов по веб-разработке, Excel, анализу данных, рисованию, JavaScript, сертификации AWS, Python и другим направлениям от 65 тысяч преподавателей со всего мира с практическим опытом на 75 языках. Кроме платного контента, Udemy предлагает около 600 бесплатных курсов по различным темам: от WordPress до фитнеса. Уже более 594 миллионов курсов куплено более 40 миллионами пользователей, которые получили пожизненный доступ к материалам с мобильных устройств и ПК.

Большинство видеороликов Udemy длятся от пяти до пятнадцати минут в зависимости от дисциплины и приобретаемого мастерства. Пользователи могут приостанавливать и воспроизводить модули столько раз, сколько захотят, чтобы усвоить новую информацию. Некоторые инструкторы проводят трансляции с доступом к онлайн-чату в определенные часы, где ученики могут напрямую задать вопрос преподавателю.

Платформа Udemy открывает доступ к учебным курсам частным лицам и предприятиям, а также предоставляет преподавателям и экспертам платформу для размещения собственных учебных материалов. Платформу Юдеми выбирают ведущие организации в качестве места для обучения своих сотрудников. В числе клиентов школы корпорация Apple, Netflix, Aflac, Box, Volkswagen, ABN AMRO, TCS и еще 8600 компаний со всего мира.

Цены на образовательные программы Юдеми доступны каждому. Платформа систематически снижает цены и дарит пользователям выгодные промокоды на скидку.

Популярные курсы

Согласно статистике портала, пользователи чаще всего покупают курсы по дизайну,

разработке, маркетингу, ИТ и ПО, личностному росту, бизнесу, фотографии и музыке.

В числе бестселлеров курс разработки Python, популярного языка программирования, которому обучились более 800 тысяч студентов платформы. Также востребован курс MBA, где ученики познают секреты бизнеса. Его прошли более 400 тысяч студентов. 

Еще востребованы курсы финансового аналитика, AWS Certified Solutions Architect, Excel от новичка до продвинутого.

Также в хитах продаж числятся курсы Beginner to Advanced, The Data Science Course 2021, Complete Data Science Bootcamp, полный курс по JavaScript + React с нуля, The Complete 2021 Web Development Bootcamp, iOS & Swift — The Complete iOS App Development Bootcamp и многие другие.

Прежде чем записаться на какой-либо курс, рекомендуется прочитать отзывы и изучить информацию об инструкторе. Для новичков на платформе есть преподаватели, которые специализируются на обучении дисциплине с азов. 

Мобильное приложение Юдеми

Скачав мобильное приложение для iOS и Android, пользователь сможет в любом удобном месте развивать свои навыки, настраивать индивидуальные напоминания и выбирать разные темы. Благодаря возможности офлайн-доступа с мобильным приложением учиться можно там, где даже нет интернета.

Способы оплаты

Образовательный портал Udemy принимает оплату с банковской карты и электронными деньгами через платежную систему PayPal. Все платежи проходят по защищенному шлюзу банка или платежной системы. Сразу после оплаты пользователь получает доступ к купленному курсу и может начать обучение. Для удобства студент может сохранить несколько банковских карт и кошельков в личном кабинете.

Варианты доступа

Платформа предоставляет студентам пожизненный доступ к материалам после оплаты курса. Однако, если была оплачена подписка или дополнительные услуги, связанные с курсом, пожизненный доступ не действует. Безвременно можно пользоваться именно видеоуроками и материалами, а не услугами преподавателя.

Просматривать курсы можно в личном кабинете в разделе «Мое обучение» или в мобильном приложении. Платформа оставляет за собой право удалить, ограничить доступ или изменить курс, если того требует законодательство конкретной страны или по другим причинам.

Условия возврата

Если по каким-либо причинам купленный курс не подошел, пользователь может вернуть деньги в течение 30 дней после оплаты. Чтобы запросить возврат денег, нужно зайти в купленный курс в личном кабинете, выбрать пункт «Возврат денег» в выпадающем меню и заполнить запрос на обратное перечисление денег.

Как воспользоваться промокодом платформы Udemy

Платформа систематически проводит акции и предлагает скидочные купоны Udemy. Они заключают в себе описание действующих акций портала и содержат промокоды.

Чтобы воспользоваться промокодом, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать подходящий купон.

  2. Кликнуть на промокод и перейти на платформу. 

  3. Добавить один или несколько курсов в корзину.

  4. Создать личный кабинет, зарегистрировавшись на портале.

  5. Вставить промокод в специальное поле и нажать «Применить».

Если промокод не сработал, следует проверить условия его активации. Возможно, на покупку конкретной программы Udemy скидка по промокоду не распространяется.