Промокоды Фоксфорд на Август 2024
Сегодня в магазине Фоксфорд доступно 14 купонов.
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Об онлайн-школе Фоксфорд
Сервис Foxford — образовательная платформа для школьников, которая предлагает обучение онлайн. На ней могут заниматься ученики 1–11 классов. Задача проекта — помочь детям подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Сервис начал работу в 2009 году, когда несколько преподавателей МФТИ стали готовить школьников к ЕГЭ в режиме онлайн. Позднее они запустили образовательную платформу, которая потом была переименована в Foxford.
В онлайн-школе предоставляются скидки, получить их помогут промокоды и бонусные купоны Фоксфорд, которые действуют для каждой покупки. Все актуальные специальные предложения сервиса собраны на этой странице. Данные постоянно обновляются, поэтому здесь находится только свежая информация, которая поможет сэкономить на услугах образовательной площадки.
Об услугах образовательного сервиса Foxford
Официальный сайт Фоксфорд — это агрегатор обучающих программ. Его клиентам доступны следующие образовательные услуги:
Индивидуальные уроки с репетиторами. На платформе можно заниматься с преподавателем тет-а-тет для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ или для повышения уровня успеваемости в школе.
Экстернат. На образовательной площадке доступно домашнее обучение, которое проходит полностью в режиме онлайн. Ученикам преподается школьная программа.
Занятия в группах. Подготовка проходит в коллективе. Внимания каждому обучающемуся уделяется чуть меньше, зато стоит такая образовательная услуга дешевле.
Курсы. Это узкие программы для углубления знаний по одному предмету.
Также в онлайн-школе Foxford доступны комплекты занятий. Они представляют собой пакеты уроков по нескольким дисциплинам. Направления подготовки подбираются индивидуально, исходя из успеваемости ребенка. Родители могут сами указать, какие именно предметы будут включены в пакет занятий.
Все уроки проводят профессиональные педагоги из школ или вузов. При желании родители могут узнать о квалификации каждого из них на официальном сайте платформы. Для каждого там указана специализация, опыт работы, научная степень (если она есть), иногда другие данные.
Как приобрести обучение со скидкой в Фоксфорд
Образовательный сервис дает пользователям много возможностей сэкономить в рамках акций, скидок и специальных предложений. Одна из них — бесплатное обучение по некоторым дисциплинам или программам, которое время от времени доступно на ресурсе сервиса. Оно не такое глубокое, как платное, но все равно это отличное подспорье к самостоятельной подготовке к ЕГЭ или ОГЭ. В этом платформа тоже помогает: на ее официальном сайте в свободном доступе много материалов по различным предметам.
Если клиент онлайн-школы хочет заказать индивидуальные уроки с репетитором, то 2 первых будут бесплатными — пробными. Это касается любых преподавателей и направлений подготовки. Начиная с третьего занятия, плата будет взиматься в соответствии с расценками выбранного педагога.
Образовательная платформа предоставляет выгодные эксклюзивные скидки в рамках акций, которые действуют от нескольких недель до нескольких месяцев. По условиям некоторых стоимость подготовки может быть снижена на 70–80%. Но в большинстве случаев экономия составляет от 15 до 30%. Узнать о действующих на данный момент специальных предложениях сервиса можно в разделе «Рекомендации и скидки» на его официальном сайте.
В онлайн-школе есть подарочные сертификаты, которые разрешается передавать другому пользователю. Их номинал может составлять от 1000 до 5000 ₽. С их помощью можно оплачивать любые услуги образовательной платформы.
Сервис дает возможность экономить не только на обучении, но и на других покупках. Он сотрудничает с крупными российскими ритейлерами, которые предоставляют для его клиентов эксклюзивные скидки. Все они собраны в специальном разделе на официальном сайте онлайн-школы. Стоимость акционных товаров снижена на 30–40%.
Но выгоднее всего использовать скидочный промокод или бонусный купон Foxford. Во-первых, это не требует соблюдения каких-то дополнительных условий — достаточно простой активации. Во-вторых, коды действуют практически всегда: если старые предложения аннулируются, онлайн-школа очень быстро выпускает новые. В-третьих, скидки, полученные этим способом, могут достигать половины стоимости обучения и даже больше.
Как активировать промокод в сервисе Foxford
Для активации промокода образовательной платформы необходимо:
Изучить выгодные предложения сервиса с этой страницы.
Выбрать код и скопировать его.
Открыть ресурс Фоксфорд.
Найти нужный курс и добавить в корзину.
Перейти на страницу оформления заказа.
Нажать на кнопку «Ввести промокод».
Вставить скопированный код в появившееся поле.
Подтвердить и оплатить покупку.
В ряде случаев купон активируется по-другому. Для получения скидки надо ознакомиться с условиями специальных предложений сервиса, а затем кликнуть по подходящему. После перехода на официальный сайт онлайн-школы следует выбрать услугу и приобрести ее. Сумма покупки уменьшится автоматически, ввод кода не требуется.
Как оформить заказ на официальном сайте образовательной платформы
Чтобы начать учиться на любых курсах и занятиях образовательной платформы, необходимо выбрать подходящую услугу через личный кабинет, нажать «Подать заявку» и заполнить форму обратной связи. Через несколько минут перезвонит менеджер онлайн-школы и расскажет, как оплатить учебу и как заниматься.
Некоторые программы приобретаются через корзину. Для их покупки необходимо выбрать подходящую, нажать «Купить», перейти в раздел оформления заказа, подтвердить намерение приобрести образовательную услугу и оплатить ее. Это можно сделать тремя способами: картой любого российского банка, кошельком ЮMoney и сервисом SberPay.
Если за курс Foxford не взимается плата, нужно нажать «Начать бесплатно» рядом с таким предложением. После этого пользователь увидит краткую инструкцию по использованию услуг образовательной платформы и список уроков в свободном доступе в рамках подходящей программы. Можно выбирать любой и приступать к занятиям.