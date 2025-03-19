Образовательный сервис дает пользователям много возможностей сэкономить в рамках акций, скидок и специальных предложений. Одна из них — бесплатное обучение по некоторым дисциплинам или программам, которое время от времени доступно на ресурсе сервиса. Оно не такое глубокое, как платное, но все равно это отличное подспорье к самостоятельной подготовке к ЕГЭ или ОГЭ. В этом платформа тоже помогает: на ее официальном сайте в свободном доступе много материалов по различным предметам.

Если клиент онлайн-школы хочет заказать индивидуальные уроки с репетитором, то 2 первых будут бесплатными — пробными. Это касается любых преподавателей и направлений подготовки. Начиная с третьего занятия, плата будет взиматься в соответствии с расценками выбранного педагога.

Образовательная платформа предоставляет выгодные эксклюзивные скидки в рамках акций, которые действуют от нескольких недель до нескольких месяцев. По условиям некоторых стоимость подготовки может быть снижена на 70–80%. Но в большинстве случаев экономия составляет от 15 до 30%. Узнать о действующих на данный момент специальных предложениях сервиса можно в разделе «Рекомендации и скидки» на его официальном сайте.

В онлайн-школе есть подарочные сертификаты, которые разрешается передавать другому пользователю. Их номинал может составлять от 1000 до 5000 ₽. С их помощью можно оплачивать любые услуги образовательной платформы.

Сервис дает возможность экономить не только на обучении, но и на других покупках. Он сотрудничает с крупными российскими ритейлерами, которые предоставляют для его клиентов эксклюзивные скидки. Все они собраны в специальном разделе на официальном сайте онлайн-школы. Стоимость акционных товаров снижена на 30–40%.

Но выгоднее всего использовать скидочный промокод или бонусный купон Foxford. Во-первых, это не требует соблюдения каких-то дополнительных условий — достаточно простой активации. Во-вторых, коды действуют практически всегда: если старые предложения аннулируются, онлайн-школа очень быстро выпускает новые. В-третьих, скидки, полученные этим способом, могут достигать половины стоимости обучения и даже больше.