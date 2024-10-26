Промокоды Поступи Онлайн (Postupi Online) на Август 2024
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|Выбор вуза по цене от 3800 рублей
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|Помощь в выборе обучения по цене от 5000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Профориентация онлайн всего за 4500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Пакет «Плюс» - все сервисы без ограничений и рекламы
|не требуется
|Скидка
|Неограниченный доступ ко всем тестам сайта на 7 дней
|не требуется
|Скидка
|Выбирай профессию правильно
|не требуется
|Скидка
|Профессии высшего образования
|не требуется
|Скидка
|Программы магистратуры
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|Программы бакалавриата и специалитета
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|Подбор специальности бакалавриата по предметам ЕГЭ
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