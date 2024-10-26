Поступи Онлайн — онлайн-сервис для будущих абитуриентов, которые готовятся поступить в вуз или ссуз на территории Российской Федерации. Главное направление его работы — консультирование выпускников школ, связанное с дальнейшим поступлением. Получить консультацию с дисконтом поможет активация промокода на сайте платформы. Экономить можно и другими способами — например, путем участия в акциях компании. Здесь собрана подробная информация о промо-предложениях платформы, которая позволит сэкономить на ее услугах по максимуму.