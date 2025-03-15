Xyz School — онлайн-школа, которая поможет любому новичку изучить популярные профессии: разработку программ, создание гейм-продуктов, дизайна, 3D-графики и концептов. Можно выбрать разный объем данных: мастер-классы, короткие либо годовые курсы. Также на сайте есть разделы занятий с репетитором для детей. При этом в школе преподают только практикующие специалисты, а выпускники трудоустраиваются в таких компаниях, как MY.GAMES. Онлайн-школа предоставляет рассрочку, плюс можно дополнительно сэкономить на курсах, использовав промокод.