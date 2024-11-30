ЕГЭ-Студия — это онлайн-сервис, который поможет старшеклассникам подготовиться в итоговой аттестации и получить максимальный балл. К преимуществам платформы можно отнести постоянный контакт с педагогами и возможность индивидуальных занятий с персональной программой. Школьники могут выбрать любое направление подготовки. Есть услуга сопровождения апелляции по результатам ЕГЭ. Сэкономить на обучении помогут промокоды площадки, бесплатные купоны, а также другие промопредложения сервиса. Здесь собраны все актуальные дисконты компании.