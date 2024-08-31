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Промокоды Aroma-butik (Арома бутик) на Август

Сегодня в магазине Aroma-butik доступно 15 купонов.

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Aroma-butik
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Часто задаваемые вопросы про Aroma-butik

Можно ли при оплате заказа использовать код купона и скидку по программе лояльности Aroma-butik?

Как часто обновляется список промокодов от Aroma-butik?

Почему не работает промокод от Aroma-butik ?

Где нужно оставить отзыв о продукции магазина Арома Бутик, чтобы получить бонусные баллы?

Сколько отзывов можно оставить на один заказ?

Лучшие промокоды Aroma-butik

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 550 рублей при заказе от 10000 рублей WHI***
Промокод Скидка 450 рублей при заказе от 8000 рублей WHI***
Промокод Cкидка 350 рублей при заказе от 6000 рублей WHI***
Скидка До 4.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Пробники парфюмерии / косметики в подарок при заказе от 3 тысяч рублей не требуется
Скидка Приобретайте товары со скидкой 15% в разделе "Товары дня" не требуется
Скидка Бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу от 3500 рублей курьером не требуется
Скидка Распродажа косметики и парфюмерии не требуется
Скидка Подборка подарочных наборов для любого повода не требуется
Скидка Бонусы за отзывы о магазине и о купленных товарах не требуется

Aroma-butik — магазин элитной косметики и парфюмерии

Маркетплейс Aroma-butik — это огромный ассортимент элитной косметики и парфюмерии у вас дома. В каталоге компании представлено более 50 тысяч наименований продукции от 600 ведущих мировых брендов. Все товары сертифицированы: в продаже только оригинальная косметика и парфюмерия от проверенных поставщиков.

Большинство клиентов компании — постоянные покупатели, что говорит о качестве ее продукции, высоком сервисе обслуживания и выгодных ценах для потребителей. Все это стало возможным благодаря оптимизации расходов на логистику, выгодной накопительной системе и промокодам. Так продукция становится дешевле, не теряя в качестве.

В блоге на сайте можно прочитать о трендах в макияже и парфюмерии, получить консультацию специалиста, ознакомиться с отзывами других клиентов или поделиться своими впечатлениями о косметике и парфюмерии через форму обратной связи.

Что покупают в Aroma-butik

В онлайн-магазине косметики представлены тысячи косметических продуктов и парфюмов. Навигация по сайту построена на разделах: «Женская парфюмерия», «Мужская парфюмерия», «Макияж», «Уход», «Подарки».

В топ продаж зачастую попадают популярные ароматы известных мировых брендов, антивозрастные кремы, увлажняющие маски, уходовые средства за телом и волосами. Для ценителей определенной марки товары в каталоге собраны по брендам и новинкам. В отдельной вкладке можно найти скидки на товары и акционные предложения.

Программа лояльности Aroma-butik

Чтобы стать участником бонусной программы Арома Бутик, необходимо зарегистрироваться на сайте компании. После регистрации на бонусный счет клиента будут начисляться баллы за каждую покупку в онлайн-магазине из расчета 1 рубль = 2 бонуса. Обратите внимание, что при оформлении заказа по телефону бонусы на личный счет не начисляются.

Дополнительные баллы клиент получает при регистрации на сайте — приветственные 100 бонусов, за отзыв с фотографией — 200 бонусов, без фото — 50 бонусов. Последние начисляются в течение 3 рабочих дней после проверки модератором и публикации отзыва. Бонусными баллами можно оплатить до 70% следующей покупки. Они действительны в течение одного года.

Зарегистрированные клиенты также могут стать участниками партнерской программы маркетплейса. Для этого необходимо получить свой уникальный код и отправить его друзьям. За каждую покупку, совершенную по коду клиента, на его личный счет начисляется 5% от заказа друга, а друзья получают скидку 7% на первый заказ и 5% — на все последующие.

Оплата заказа

Оплатить заказ от Aroma-butik можно наличными: при получении в Москве и Санкт-Петербурге, доставке курьерской службой DPD, PickPoint из пунктов самовывоза (DPD, PickPoint, Boxberry), при получении на Почте России.

Также магазин поддерживает онлайн-оплату через сервис Robokassa: платежными картами Visa, MasterCard, Мир, электронными валютами, через СМС, интернет-банкинг, терминалы оплаты, платежную систему Contact. Ссылка для оплаты приходит на электронную почту клиента. После оплаты в течение часа происходит согласование способа доставки товара клиенту.

При желании клиент может оформить оплату через банковский перевод — реквизиты будут высланы на электронную почту. Счет необходимо оплатить в течение семи дней. После обработки платежа и зачисления средств отгрузка посылки происходит за 2 рабочих дня.

Доставка заказа

Для Москвы и Санкт-Петербурга порог бесплатной доставки составляет 3,5 тысячи рублей, для регионов — 5,5 тысяч. По территории РФ доставка может осуществляться курьерскими службами DPD, PickPoint, Boxberry и Почтой России. В зависимости от выбранного способа доставки товар будет отгружен по адресу дома/офиса или постаматов самообслуживания. Срок и стоимость доставки будет зависеть от региона отправки.

Возврат товаров

К возврату принимается заказ целиком или только некоторые позиции из него. Возврат и обмен товара, который не был в употреблении и имеет товарный вид, может быть осуществлен в течение 5 рабочих дней. Бракованный товар подлежит возврату после заполнения формы возврата на сайте и согласования деталей с менеджерами клиентской поддержки.

Вернуть товар можно курьеру в момент осмотра целостности и комплектности заказа. В таком случае возврату подлежит весь заказ, без оплаты услуг по доставке. Возврат службами Почты России оплачивает заказчик. Средства за возвращенный товар возмещаются на банковский счет/кошелек Яндекс.Деньги/счет мобильного телефона.

Как воспользоваться промокодами от Aroma-butik

Чтобы получить скидку даже на первую покупку косметики и парфюмерии в магазине Арома Бутик, достаточно активировать действующий промокод. Он может быть выражен в рублях или процентах скидки, а срок его действия ограничен условиями акции. Чтобы воспользоваться скидочным купоном, необходимо:

  1. Из списка актуальных купонов, опубликованных на этой странице, выбрать промокод и скопировать его значение (кликнуть по нему).

  2. В онлайн-магазине сложить товары, подходящие под условия акции, в корзину.

  3. Найти поле для промокода и вставить туда скопрованное значение. Нажать кнопку «Пересчитать». После чего итоговая сумма в корзине должна уменьшиться на размер скидки, указанный в промокоде.

  1. Закончить оформление заказа.

Обратите внимание, что промокод можно активировать только один раз. Чтобы совершать выгодные покупки в Aroma-butik, зайдите на эту страницу перед покупкой и найдите актуальный скидочный купон. Текущий список обновляется сразу, как только у магазина-партнера появляются новые акционные предложения.