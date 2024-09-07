Промокоды Verona school на Август 2024
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Verona School: лучшее предложение для начинающих моделей
Московское модельное агентство Verona является одним из крупнейших в Восточной Европе. С момента основания в 2006 году компания быстро обрела популярность. Ее модели успешно работают в Париже, Нью-Йорке, Милане и других центрах мировой моды. У агентства есть своя школа Верона School. Записаться в нее может каждый желающий стать моделью. На сайте компании можно пройти кастинг онлайн, заказать занятия, получить консультацию менеджера. Применившим бесплатный купон Верона School дарят скидку на покупку курса обучения или другой подарок от модельной школы.
Предложения для моделей в школе Верона School
Занятия в модельном агентстве доступны почти в любом возрасте. Основные курсы обучения на сайте школы Верона School:
курс фотопозирования и визажа;
курс дефиле;
курс актерского мастерства;
курс фитнеса и диетологии;
курс танца Vogue.
По окончании обучения выпускники модельной школы Верона School получают диплом. Лучших учеников ожидает приглашение начать карьеру модели в агентстве или у его партнеров.
Скидки и подарки при заказе услуг модельного агентства Верона School
Новых учеников школы обязательно ожидает подарок от агентства Верона. Сегодня это бесплатный мини-курс обучения макияжу или методичка для мужчин-моделей. Достаточно пройти онлайн-кастинг на сайте школы Verona School. Еще гостям доступны бесплатные видеоуроки от модельного агентства.
Курс обучения фотопозированию ценен еще и возможностью собрать портфолио для кастингов. Качественные фото от лучших мастеров школы Верона School поспособствуют развитию карьеры модели. Агентство не ограничивает своих выпускников. Модельная школа Верона School дарит им фотографии, сделанные в рамках курса обучения, что является достаточно дорогим подарком.
На этой странице можно найти бесплатные промокоды от агентства Verona School и другие его специальные предложения. Они помогут получить скидку или подарок при заказе курса обучения в школе моделей. Забрать купон Верона School можно бесплатно, без регистрации на нашем сайте. Останется только воспользоваться промокодом Верона School при оформлении заказа в модельном агентстве.
Еще здесь есть партнерская программа. Распространяя промокоды от школы Verona Models через сайты, форумы и соцсети, можно зарабатывать до 16,66% от первого заказа привлеченного клиента.
Как активировать купон Верона School на скидку в школе модельного агентства
Активация классического промокода происходит на этапе подачи заявки. Клиенту нужно вписать комбинацию из специального предложения в соответствующее поле формы заказа. На сайте школы модельного агентства Верона School используется немного другая схема. Промокоды для курсов Verona нужно активировать через менеджера, принимающего заявку на обучение. Порядок действий на сайте модельной школы:
Пройти онлайн-кастинг, заполнив анкету на сайте агентства Верона School.
Принять звонок от менеджера модельного агентства, обсудить с ним выбор и детали курса обучения в школе Верона School.
Сообщить о наличии промокода Верона School на скидку при покупке курса обучения в агентстве и продиктовать комбинацию.
Оформить договор со школой моделей Верона School на льготных условиях.
Если купон Верона School не содержит кода, бонус для курса обучения в школе станет доступным после перехода по ссылке. То есть подарок от модельного агентства уже включен в заказ.