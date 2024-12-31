Промокоды Ситилинк (Citilink) на Август
Сегодня в магазине Ситилинк доступно 30 купонов.
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Больше информации о магазине техники и электроники Ситилинк
Интернет-магазин Ситилинк работает на рынке с 2008 года и предлагает покупателям технику различного назначения. В магазине представлены товары от 800 мировых брендов. Кроме сайта в интернете, компания включает в себя 650 магазинов, представленных в 360 российских городах. За время работы дискаунтер удостоился массы премий и входит в 10 крупнейших онлайн-магазинов Рунета. В месяц Ситилинк посещает более 35 млн человек.
Благодаря обширной сети партнерских связей и крупному объему продаж маркет электроники предлагает покупателям выгодные условия онлайн-шопинга. На страницах сайта можно легко выбрать и купить электронику по выгодной цене, получить бесплатную доставку и подарок к заказу, а также применить код на скидку.
Выбор товаров в магазине электронного дискаунтера Ситилинк
В магазине представлено более 70 тыс. наименований, и при покупке практически каждого из них можно применить промокоды. Для того чтобы покупатели могли быстро сориентироваться в каталоге и отыскать интересующие позиции, можно использовать форму поиска. Она находится на главной странице. Чтобы система отразила подходящие результаты, достаточно ввести одно или несколько ключевых слов.
Ситилинк предлагает пользователям эргономичный сайт, где можно легко найти и заказать любую технику для персонального пользования, дома или автомобиля. Все разделено на категории:
смартфоны и гаджеты;
ноутбуки и компьютеры;
телевизоры, аудио/видео, фото;
бытовая техника для дома и кухни;
строительство и ремонт;
дом и дача;
умный дом и системы безопасности;
автотовары;
канцтовары, мебель и офисная техника;
красота и здоровье;
детские товары;
спорт и отдых;
товары для геймеров.
В зависимости от условия акций, промокоды компании могут распространяться как на определенные товары из заданных категорий, так и на весь выбор позиций.
Акции, скидки и промокоды магазина Ситилинк
В магазине заботятся о покупателях и предлагают им массу способов снижения цены покупок. Скидка дается, если применить один из нескольких инструментов. В первую очередь это участие в программе лояльности магазина. Чтобы стать членом закрытого клуба покупателей и экономить на покупках, нужно зарегистрироваться на сайте и получить бонусную карту. Она выдается в электронном виде и появляется в личном кабинете сразу после указания персональных данных нового клиента. Участие в программе лояльности не мешает применять промокоды.
Участники программы лояльности получают ряд преимуществ: возможность покупать технику и электронику по сниженной цене в рамках лимитированных акций и подарки от партнеров сети Ситилинк. Кроме того, им на почту могут поступать персональные предложения с номерами купонов и другими полезными советами по снижению общей суммы на покупки.
Каждый член клуба может накапливать бонусы для получения скидки. Баллы начисляются на специальный счет после каждого заказа. Процент кэшбэка отличается в зависимости от общей суммы покупок и составляет от 1 до 1,2%. Накопленными баллами можно оплатить до 75% от суммы нового заказа. Обратите внимание, что коды купонов могут не суммироваться с текущими акциями и программой лояльности.
Еще один популярный способ снижения цены — применение промокодов. Воспользоваться им могут как новые, так и постоянные клиенты. При этом необязательно проходить регистрацию на сайте электронного дискаунтера.
Как активировать промокоды на скидку
Магазин постоянно проводит промоакции и раздает купоны для получения скидки. Для снижения цены в таком случае нужно выполнить несколько действий:
Скопировать цифро-буквенную комбинацию, указанную в купоне. Для этого достаточно кликнуть по ней.
Дождаться переадресации в магазин Ситилинк. Пользователь попадает на страницу с товарами, участвующими в предложении.
Выбрать подходящие товарные позиции и переместить их в корзину. Сделать это можно как в карточке товара, так и в общем каталоге.
Перейти в корзину покупок, кликнув по соответствующей кнопке.
Нажать на кнопку «Ввести промокод». Откроется поле для ввода.
Ввести в открывшееся поле скопированную ранее цифро-буквенную комбинацию и применить скидку к заказу.
Когда цена товаров будет пересчитана с учетом скидки, можно будет завершить покупку.
Как оформить заказ в интернет-магазине Ситилинк
Прежде чем перейти к оформлению покупки, клиент может выбрать одну из опций. К ним относятся расширенная гарантия, сопутствующие товары и гаджеты, аксессуары и сервисы. После того как промокод будет введен, а все дополнительные услуги добавлены в корзину, можно перейти к следующему этапу.
Для заказа достаточно нажать на клавишу «Оформить заказ», указать контактные и персональные данные получателя, выбрать способ получения и оплаты. После совершения платежа клиенту останется только подождать, пока техника будет доставлена выбранным способом. Найти актуальный промокод на скидку магазина Ситилинк можно на этой странице.