В магазине заботятся о покупателях и предлагают им массу способов снижения цены покупок. Скидка дается, если применить один из нескольких инструментов. В первую очередь это участие в программе лояльности магазина. Чтобы стать членом закрытого клуба покупателей и экономить на покупках, нужно зарегистрироваться на сайте и получить бонусную карту. Она выдается в электронном виде и появляется в личном кабинете сразу после указания персональных данных нового клиента. Участие в программе лояльности не мешает применять промокоды.

Участники программы лояльности получают ряд преимуществ: возможность покупать технику и электронику по сниженной цене в рамках лимитированных акций и подарки от партнеров сети Ситилинк. Кроме того, им на почту могут поступать персональные предложения с номерами купонов и другими полезными советами по снижению общей суммы на покупки.

Каждый член клуба может накапливать бонусы для получения скидки. Баллы начисляются на специальный счет после каждого заказа. Процент кэшбэка отличается в зависимости от общей суммы покупок и составляет от 1 до 1,2%. Накопленными баллами можно оплатить до 75% от суммы нового заказа. Обратите внимание, что коды купонов могут не суммироваться с текущими акциями и программой лояльности.

Еще один популярный способ снижения цены — применение промокодов. Воспользоваться им могут как новые, так и постоянные клиенты. При этом необязательно проходить регистрацию на сайте электронного дискаунтера.