AkbMag – это интернет-магазин аккумуляторов, предлагающий широкий ассортимент этих комплектующих. В каталоге на сайте компании доступен выбор АКБ десятков производителей, для мототехники, легковых и грузовых авто. Здесь также можно купить клеммы, зарядные устройства, моторные масла, технические жидкости и другие автотовары. За годы работы клиентами компании стали более 300 тыс. автомобилистов, которых привлекает качественный сервис и разумные цены. Получить дополнительную выгоду при покупке АКБ позволяют акции и купоны магазина.