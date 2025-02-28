Navigator shop — универсальный интернет-магазин, работающий с 2005 года. Здесь продают навигаторы, видеорегистраторы и другие автомобильные товары. На сайте также можно заказать бытовые приборы для дома, экипировку для активного отдыха и пр. Вся техника прошла проверку на соответствие в Ростесте, не считая основных сертификатов. Компания регулярно предоставляет скидки по акциям и промокодам, бесплатно распространяемым через партнерские площадки. Есть возможность оформить онлайн-кредит на покупку без первоначального взноса.