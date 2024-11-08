Промокоды Связной (Svyaznoy) на Август
Сегодня в магазине Связной доступно 19 купонов.
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Лучшие промокоды Связной
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
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|Промокод
|Промокод 500₽ на заказ в приложении «Связной»
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|не требуется
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|не требуется
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Подробная информация об интернет-магазине Связной
Сайт Связной — это ритейлер по продаже мобильной и цифровой техники в России. По статистическим данным, ежемесячно ресурс посещают до 15 млн человек. На сайте представлено больше 3000 товаров, на которые действуют постоянные и временные акции. Для них на этой странице публикуются актуальные промокоды и купоны.
Ассортимент онлайн-магазина Связной
Наибольшим спросом в каталоге со скидками пользуются смартфоны Apple и Samsung. Часто пользователи выбирают устройства от Honor, Xiaomi и Realmi. На третьем месте по популярности находятся беспроводные наушники, умные и портативные колонки.
Промокоды на скидку появляются на ноутбуки, клавиатуры, игровые приставки, микроволновые печи, чайники, пылесосы. Одни из самых необычных товаров, которые клиенты не рассчитывают увидеть на сайте техники, — подгузники, пеленки, мыло и салфетки.
Акции на сайте магазина Связной
На сайте, помимо обычных бонусов, есть кэшбэк, промокоды, скидочная программа, трейд-ин, рассрочка, подарки к покупкам и многое другое. Поэтому на сайте клиенты найдут условия, чтобы сделать покупку мобильной и цифровой техники выгоднее.
Гарантия выдается в основном на устройства Apple и Samsung. Стандартный срок — 2 года. Акция действует 1–12 месяцев, периодически условия меняются, например указывается конкретный товар (iPhone 12, Apple Watch).
Бонусы начисляются за использование услуг компании или на любые покупки. Баллы переводятся на счет сразу после покупки и доступны для списания с этого же момента. Ими можно оплатить до 99% стоимости заказа.
Скидки до 30% в разных категориях с использованием промокодов и купонов. Акции носят временный характер и длятся не более полугода. Чтобы воспользоваться предложением, при оформлении заказа нужно выбрать его из выпадающего списка.
По акции трейд-ин в интернет-магазине Связной предлагается сдать свое старое устройство Apple, Samsung, Sony, Huawei и др., и получить выгоду до 100% от их стоимости. Действует с кредитом и рассрочкой, но не суммируется с другими скидками.
Рассрочка доступна через российские банки, сроком на 10–24 месяца. В некоторых из них дополнительно дарят бонусы. Предложение можно оформить прямо на сайте, заполнив соответствующую анкету. Она направляется в банки, и из них приходит одобрение или отказ.
Клубная программа Связной Плюс
Связной Плюс — программа лояльности от компании, которая подразумевает начисление баллов за покупки в магазине или на сайте. Чтобы подключиться к ней, нужно сделать свой первый заказ.
От каждого чека начисляется 1%, независимо от использованного акционного предложения и магазина. Отслеживать актуальную информацию по предложениям можно на этом сайте. Здесь постоянно публикуются действующие промокоды Связного и купоны для получения большей выгоды.
1 бонус равен 1 рублю. Накопленные баллы обмениваются на скидку до 99%. Но нужно учитывать, что промобонусы конвертируются по другому курсу, который зависит от конкретной акции.
Получать дополнительные баллы можно за счет друзей. Ими считаются владельцы карт Связной Плюс и Кукуруза World, которые ввели у себя промокод участника акции. В приложении появляются дополнительные задания, за их выполнение начисляются бонусные рубли, количество не ограничено. Главное ежемесячное задание — покупки на сумму не меньше 10 000 рублей. Если оно выполняется, в конце месяца можно получить дополнительные баллы.
Как активировать промокод в Связном
Вход в личный кабинет для использования промокода Связного необязателен, но для начисления бонусов на счет желательно авторизоваться. Купоны активировать не нужно. Для перехода к акционным предложениям достаточно кликнуть на предложение на этой странице, и произойдет автоматическое перенаправление в раздел со скидками в интернет-магазине Связной.
Инструкция, как применить купоны Связного на сайте:
Скопировать для Связного купон на этой странице сайта. Произойдет перенаправление на главную страницу интернет-магазина.
Выбрать понравившиеся позиции товаров и нажать на изображение корзины.
Кликнуть на корзину в правом верхнем углу страницы.
Выбрать «Перейти к оформлению».
Пролистать почти до конца страницы и найти строку «Использовать бонусы или промокод».
Ввести скопированный промокод на скидку и нажать на кнопку «Применить».
Страница интернет-магазина Связной обновится, и отобразится итоговая сумма на товар с примененной скидкой. Останется указать контактную информацию — ФИО, электронную почту, номер телефона, способ получения первого заказа или последующих, метод оплаты.
После этого на почту придет уведомление со сформированным заказом. В течение часа позвонит оператор и уточнит детали покупки: контактные данные, когда можно самостоятельно забрать товар или примерно за сколько дней его доставит курьерская служба.