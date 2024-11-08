На сайте, помимо обычных бонусов, есть кэшбэк, промокоды, скидочная программа, трейд-ин, рассрочка, подарки к покупкам и многое другое. Поэтому на сайте клиенты найдут условия, чтобы сделать покупку мобильной и цифровой техники выгоднее.

Гарантия выдается в основном на устройства Apple и Samsung. Стандартный срок — 2 года. Акция действует 1–12 месяцев, периодически условия меняются, например указывается конкретный товар (iPhone 12, Apple Watch).

Бонусы начисляются за использование услуг компании или на любые покупки. Баллы переводятся на счет сразу после покупки и доступны для списания с этого же момента. Ими можно оплатить до 99% стоимости заказа.

Скидки до 30% в разных категориях с использованием промокодов и купонов. Акции носят временный характер и длятся не более полугода. Чтобы воспользоваться предложением, при оформлении заказа нужно выбрать его из выпадающего списка.

По акции трейд-ин в интернет-магазине Связной предлагается сдать свое старое устройство Apple, Samsung, Sony, Huawei и др., и получить выгоду до 100% от их стоимости. Действует с кредитом и рассрочкой, но не суммируется с другими скидками.

Рассрочка доступна через российские банки, сроком на 10–24 месяца. В некоторых из них дополнительно дарят бонусы. Предложение можно оформить прямо на сайте, заполнив соответствующую анкету. Она направляется в банки, и из них приходит одобрение или отказ.