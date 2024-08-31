Практически к любому заказу в интернет-магазине можно применить скидку. Клиенты Олди, зарегистрировавшиеся на сайте компании или в приложении, могут присоединиться к бонусной программе и получать после каждой покупки кэшбэк в виртуальных рублях. Эти баллы принимают к оплате товаров (от 25 до 75% чека, в зависимости от статуса). Также участнику периодически дарят от Oldi персональный промокод и открывают доступ к специальным выгодным ценам.

На странице «Акции» публикуют общедоступные бонусные предложения магазина. Здесь есть все, от актуальных промокодов и ссылок на страницы товаров с дисконтом до подарков и приглашений на участие в конкурсах. Новичкам Oldi предоставляют возможность оформить скидку уже на первый заказ. Кроме того, им предлагают попытать удачи на Колесе фортуны. Если повезет, можно выиграть промокод, бесплатную доставку заказа или другое поощрение от интернет-магазина Oldi. Такой запуск ничего не будет стоить клиенту.

Для получения актуальных купонов на почту достаточно дать согласие на электронную рассылку. Выпущенный магазином Oldi промокод можно найти не только на сайте или в приложении компании. Бонусы активно распространяют через партнерские площадки, представлены они и на этом ресурсе. Здесь собраны все выгодные предложения интернет-магазина, актуальные на сегодняшний день. Есть даже немного просроченные промокоды, которые еще могут сработать.