Промокоды Video-shoper на Август
Сегодня в магазине Video-shoper доступно 26 купонов.
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Лучшие промокоды Video-shoper
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Официальный сайт интернет-магазина Video Shoper
Интернет-магазин Видео Шопер уже больше 10 лет предлагает покупателям электронику и аксессуары популярных брендов — Apple, Xiaomi, Samsung и т. д. Покупатели выбирают эту торговую площадку по двум основным причинам — доступные цены и широкий ассортимент.
У компании нет точек продаж, а лишь пункты выдачи заказа. Получить помощь или консультацию можно по телефону службы техподдержки. Ее сотрудники помогут настроить гаджет, установить на смартфон ПО или разрешить любой другой вопрос.
Купить товары можно за личные или кредитные средства. Последние предоставляются банками — партнерами компании VideoShoper. Доставка выполняется в ПВЗ или на указанный адрес посредством курьера.
Индивидуальная скидка клиента интернет-магазина зависит от суммы заказа и статуса дисконтной карты покупателя. Для получения лучшей цены можно воспользоваться и промокодом. Его в себе содержит специальный купон Video Shoper.
Ассортимент магазина Видео Шопер
В официальном интернет-магазине Видео Шопер можно купить любую бытовую и компьютерную технику, смартфоны популярных брендов, умные часы, планшеты, гаджеты, геймерские приставки, аксессуары и многое другое.
Покупая электронику в Video Shoper, любой клиент магазина получает гарантию. Например, на технику Apple она составляет 1 год, а товары с сертификатами Ростест и Евротест имеют добавочный год сервисного обслуживания.
Московский сервис-центр компании Видео Шопер предлагает ремонт и техобслуживание приобретенной продукции, установку навигационного ПО, загрузку приложений и игр, а также наклейку стекла или пленки на экран для его защиты.
На протяжении 14 дней с момента покупки товара его можно поменять или вернуть (для телефонов Apple возврат доступен до активации).
Способы экономии в интернет-магазине Video Shoper
Компания Видеошопер дарит каждому своему покупателю бесплатную дисконтную карту, которая будет предоставлять скидку на любую дальнейшую покупку. Размер дисконта зависит от оборота клиента и составляет от 10% до 20% при покупке аксессуаров и 1% (но не больше 500 рублей) при покупке телефона.
В специальном разделе с уцененными товарами можно купить со значительной скидкой совершенно новый мобильный телефон или планшет, который имеет небольшие внешние дефекты. Она может достигать 15%.
Компания регулярно организует распродажи, а также различные акции, которые позволяют приобрести товары с дополнительным дисконтом.
Для получения выгодной цены можно также использовать купон на скидку. Например, подписавшись на рассылку сайта, можно рассчитывать на получение дисконтного промокода. Купон Video Shoper можно найти и на нашем сайте. На этой странице предложены исключительно действующие купоны под актуальные акции. Благодаря этому в них только работающие промокоды.
Как активировать промокод Video Shoper
На сайте площадки купон Video Shoper можно использовать следующим образом:
Выбрать подходящий купон на скидку.
Скопировать его секретный код.
Пройти на сайт Видеошопер.
Положить акционные товары в корзину.
Открыть корзину и в специальном поле «Купон для скидок» ввести промокод Video Shoper.
Нажать кнопку «Применить купон».
Кликнуть на «Оформить заказ» и завершить покупку.
Дисконт активируется в автоматическом режиме, а сумма заказа уменьшится соответственно размеру дисконта. В противном случае стоит перепроверить срок действия купона и выполнены ли условия для его акции. Отдельные промокоды рассчитаны на конкретные товары. Зачастую скидки по ним имеют лимитированный период действия и не комбинируются с прочими акциями.
Другой причиной может быть ошибка при введении промокода. Поэтому, если никаких других причин нет, стоит проверить точность введенного секретного кода на скидку. Чтобы избежать каких-либо проблем такого рода, лучше всего использовать купон на скидку с нашего сайта. В таком случае он будет гарантированно актуальным, а промокод Video Shoper в нем будет без ошибок.
Как оформить заказ в Video Shoper
Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
Перейти на официальный сайт интернет-магазина.
Выбрать нужный товар и положить его в корзину.
По завершении покупок открыть корзину.
Ввести промокод в специальное поле «Купон для скидок».
Нажать на кнопку «Применить купон».
Нажать на кнопку «Оформить заказ».
На открывшейся странице указать свои личные и платежные данные, а также способ и место доставки.
Завершить оформление покупки.
Процедуру можно выполнить и в телефонном режиме. В этом случае промокод нужно будет назвать оператору. Товар можно получить бесплатно в ПВЗ или через курьера.