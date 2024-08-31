Интернет-магазин Видео Шопер уже больше 10 лет предлагает покупателям электронику и аксессуары популярных брендов — Apple, Xiaomi, Samsung и т. д. Покупатели выбирают эту торговую площадку по двум основным причинам — доступные цены и широкий ассортимент.

У компании нет точек продаж, а лишь пункты выдачи заказа. Получить помощь или консультацию можно по телефону службы техподдержки. Ее сотрудники помогут настроить гаджет, установить на смартфон ПО или разрешить любой другой вопрос.

Купить товары можно за личные или кредитные средства. Последние предоставляются банками — партнерами компании VideoShoper. Доставка выполняется в ПВЗ или на указанный адрес посредством курьера.

Индивидуальная скидка клиента интернет-магазина зависит от суммы заказа и статуса дисконтной карты покупателя. Для получения лучшей цены можно воспользоваться и промокодом. Его в себе содержит специальный купон Video Shoper.