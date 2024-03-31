Сайт Krups — это интернет-магазин, в котором можно купить самые инновационные бытовые кофеварки и кофемашины немецкого производителя. В ассортименте магазина есть автоматические, рожковые и капсульные модели, включая технику популярных марок Nespresso и Dolce Gusto, а также аксессуары для измельчения кофе. Можно выбрать доставку товаров из каталога бренда курьером или в пункт выдачи заказов, а также расплатиться за покупку наличными, картой либо в рассрочку. При этом в магазине действуют скидка за подписку, акции и промокоды.