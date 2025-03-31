История китайского производителя электроники началась с создания Android-прошивки MIUI в 2010 году и выпуска первого смартфона марки в 2011 году. Сегодня компания разрабатывает инновационные технологии и собственный дизайн и внедряет их в широкую линейку гаджетов и техники. В России она продается в более чем 60 розничных магазинах, а также в официальном интернет-магазине.

На онлайн-площадке популярного китайского бренда можно делать выгодные покупки смартфонов и других товаров Xiaomi по доступным ценам с доставкой заказа на дом или самовывозом из магазина. Здесь можно рассчитывать на высокое качество продукции, гарантийное обслуживание в сервисных центрах и возможность продления гарантии.

Среди способов оплаты заказа на сайте предлагается несколько вариантов рассрочки. При покупке от 5000 рублей действует бесплатная доставка. Кроме того, магазин регулярно дарит подарки и устанавливает дополнительные скидки на разную продукцию бренда Сяоми, включая самые популярные и новые модели.