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Промокоды Xiaomi (Сяоми) на Август

Сегодня в магазине Xiaomi доступно 11 купонов.

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Xiaomi Mi-Shop
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До 2.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
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Выгодная рассрочка от Сбера
Действует до До 28.2.2025
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Trade-in - отличное предложение для тех, кто хочет обновить старый смартфон
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5000Р
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Телевизоры со скидкой до 5000 рублей
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До 6000 рублей на умные устройства
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Расширенная гарантия 2 года к любому смартфону в подарок
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Акция
Подарочный набор для смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra
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300Р
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Скидка 300 рублей на всё
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Применили 44 раза
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300Р
3000Р
Промокод
Скидка 3000 рублей на смартфон Redmi Note 13 Pro Plus
Действует до До 31.7.2024
Применили 18 раз
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3000Р
15000Р
Промокод
Эксклюзив
15 000 рублей скидка на Pad 6S Pro
Действует до До 31.5.2024
Применили 35 раз
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15000Р
20000Р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20000 рублей на смартфон Xiaomi 14 Ultra или Xiaomi 14

Не суммируется с подарками и другими промо-активностями. Суммируется с оплатой в рассрочку/сплит.

Действует до До 31.5.2024
Применили 21 раз
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20000Р
200Р
Промокод
На все товары при сумме заказа от 15000 рублей скидка 200 рублей
Действует до До 31.5.2024
Применили 17 раз
Показать код
200Р

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Quke.ru
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Часто задаваемые вопросы про Xiaomi Mi-Shop

Что нужно указать для оформления заказа на сайте магазина?

Как найти актуальные акции на этом сайте?

Купонам требуется дополнительная активация?

Как начисляются бонусы с покупки?

Что делать, если ритейлер отказывает в применении скопированного промокода?

Лучшие промокоды Xiaomi Mi-Shop

Тип купона Описание Код
Скидка До 2.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Выгодная рассрочка от Сбера не требуется
Скидка Trade-in - отличное предложение для тех, кто хочет обновить старый смартфон не требуется
Скидка Рассрочка от Тинькофф и Сбера не требуется
Скидка Телевизоры со скидкой до 5000 рублей не требуется
Скидка До 6000 рублей на умные устройства не требуется
Скидка Аксессуары для устройств Xiaomi не требуется
Скидка Расширенная гарантия 2 года к любому смартфону в подарок не требуется
Скидка Подарочный набор для смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra не требуется
Скидка Возвращаем 30% баллами не требуется

Подробнее о Xiaomi

История китайского производителя электроники началась с создания Android-прошивки MIUI в 2010 году и выпуска первого смартфона марки в 2011 году. Сегодня компания разрабатывает инновационные технологии и собственный дизайн и внедряет их в широкую линейку гаджетов и техники. В России она продается в более чем 60 розничных магазинах, а также в официальном интернет-магазине. 

На онлайн-площадке популярного китайского бренда можно делать выгодные покупки смартфонов и других товаров Xiaomi по доступным ценам с доставкой заказа на дом или самовывозом из магазина. Здесь можно рассчитывать на высокое качество продукции, гарантийное обслуживание в сервисных центрах и возможность продления гарантии.

Среди способов оплаты заказа на сайте предлагается несколько вариантов рассрочки. При покупке от 5000 рублей действует бесплатная доставка. Кроме того, магазин регулярно дарит подарки и устанавливает дополнительные скидки на разную продукцию бренда Сяоми, включая самые популярные и новые модели.

Ассортимент магазина

На официальном сайте Mi-Shop продается пять основных категорий товаров:

  • смартфоны бренда Poco, а также серий Xiaomi Mi, Xiaomi Redmi, Mi Note, Redmi Note;

  • умные устройства — от смарт-вотч и электросамокатов до роботов-пылесосов и лампочек;

  • телевизоры с диагональю от 32 до 75 дюймов и Smart-TV-приставки;

  • аудиотовары, включая проводные и беспроводные наушники, а также портативные колонки;

  • аксессуары — от чехлов для смартфона, ремешков, кабелей и зарядок до рюкзаков и чемоданов.

Самые популярные товары интернет-магазина — продающиеся по хорошим ценам новые телефоны из бюджетных линеек Сяоми, беспроводные наушники и яркие рюкзаки.

Акции и распродажи

При заказе электроники в магазине каждый покупатель может получить дополнительную выгоду. Компания Xiaomi часто предоставляет скидки и другие возможности сэкономить.

Акции. В этом разделе онлайн-магазина вы найдете все актуальные предложения с выгодными ценами и бонусами. Среди них часто встречается возможность получить подарочные наушники или дополнительные месяцы гарантии, а также подарок первым покупателям, которые закажут новенький смартфон. Кроме того, здесь публикуют дисконты на услуги официальных партнеров Xiaomi.

Скидки. Размер скидок указывается на каждом товаре в каталоге. Также обратите внимание на баннеры на главной странице сайта компании и товар дня, продающийся сегодня по низкой цене. 

Программа лояльности. После первой покупки в Mi Shop пользователю выдается бонусная карта, на которую с каждого следующего заказа начисляется до 3% кэшбэка. Им можно оплачивать до 50% стоимости товаров китайской компании. Кроме того, владельцам бонусной карты периодически открывается доступ к специальным ценам на продукцию Сяоми.

Как активировать промокод Xiaomi

Пользуйтесь нашим сайтом, чтобы не пропустить лучшие предложения с

максимальными скидками, действующие в официальном магазине популярного производителя электроники. Некоторые из них содержат специальный код, который нужно указать в момент оформления заказа.

Как использовать промокод магазина Xiaomi:

  1. Просмотрите все промокоды компании, которые собраны на нашем сайте, и выберите предложение с самыми выгодными условиями.

  2. Нажмите на кнопку купона и скопируйте код. Вы сразу будете перенаправлены в интернет-магазин Mi-Shop.

  3. Положите в корзину телевизор Xiaomi, смартфон, умную колонку или другое устройство и перейдите к оформлению заказа.

  4. Заполняя специальные поля с личными данными, не пропустите строку, в которую нужно ввести код.

  1. Используйте код и нажмите «Применить». Сумма покупки уменьшится. 

Приобрести смартфоны или другую технику бренда со скидкой также можно благодаря выгодным предложениям без промокода. Такие купоны перенаправляют на страницу акции, стоимость товаров на которой уже учитывает дисконт.