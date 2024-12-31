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Промокоды Kotofoto (Котофото) на Август

Сегодня в магазине Kotofoto доступно 12 купонов.

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Купон на скидку 500 рублей на весь ассортимент при заказе от 8000 рублей, включая распродажу
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350Р
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Скидка 350 рублей на заказ от 7000 рублей

Скидка 350 рублей при покупке от 7000 рублей без смартфонов (В корзине должен быть хотя бы один товар со стоимостью не ниже 7000).

Действует до До 31.12.2024
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Скидка 300 рублей при заказе от 5 000 рублей на любой товар
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Скидка 20% на весь ассортимент Kitfort
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На электронные книги скидка 5%
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Часто задаваемые вопросы про Kotofoto

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Какие необычные товары можно купить на Kotofoto?

Лучшие промокоды Kotofoto

Тип купона Описание Код
Промокод Купон на скидку 500 рублей на весь ассортимент при заказе от 8000 рублей, включая распродажу 7DA***
Промокод Купон на скидку 3% на всё 7DA***
Промокод Скидка 350 рублей на заказ от 7000 рублей HIT***
Промокод Скидка 300 рублей при заказе от 5 000 рублей на любой товар CAK***
Промокод Скидка 20% на весь ассортимент Kitfort 20K***
Скидка Закупаемся на дачу со скидками до 70% не требуется
Скидка Обмен старого устройства на новое по программе Trade-In не требуется
Скидка Электросамокаты, ролики, самокаты и велосипеды и аксессуары к ним со скидками 40% не требуется
Скидка Скидки до 30% на компьютерную технику и ПО не требуется
Скидка Распродажа наручных часов со скидками до 50% не требуется

Универсальный онлайн-магазин КотоФото

Интернет-магазин КотоФото — место, где можно заказать бытовую технику, товары для дома, стройматериалы и многие другие полезные вещи. Каталог компании предлагает более 100 000 оригинальных позиций от сотен популярных брендов. Магазин ведет активную бонусную политику, регулярно даря скидки по акциям и промокодам. Постоянные клиенты получают дополнительные привилегии по программе лояльности.

Сайт KotoFoto был запущен в 2008 году. Необычное название проекта объясняется просто: изначально здесь продавали только фотоаппараты, а коты — это символ родного Санкт-Петербурга. В Северной Пальмире сегодня работает 15 розничных торговых точек сети, жители остальных городов могут получить заказ в пунктах выдачи заказов. Всего на территории страны открыто более 32 тыс. фирменных ПВЗ КотоФото.

Ассортимент товаров в интернет-магазине KotoFoto

Официальный сайт КотоФото именует себя первым российским онлайн-гипермаркетом. Выбор товаров здесь действительно весьма широк. В интернет-магазине можно купить:

  • смартфоны и другие мобильные устройства;

  • компьютеры, комплектующие и ПО;

  • телевизионную, видео-, фото- и аудиотехнику;

  • бытовые приборы;

  • товары для дома, дачи, авто;

  • парфюмерно-косметическую продукцию;

  • товары для отдыха и развлечений.

Получить заказ можно как в пункте выдачи, так и от курьера, который приедет по указанному адресу.

Скидки от интернет-магазина: промокоды, распродажи, программа лояльности

На странице «Акции» в интернет-магазине КотоФото собраны действующие специальные предложения продавца. Скидку можно получить по промокоду или просто оформив заказ на предложенных условиях. Новым клиентам сайт предлагает подарок, который будет добавлен в корзину первой покупки. Также время от времени здесь можно выиграть приз в Колесе Фортуны. Разыгрываются купоны магазина КотоФото, дисконтные товары, бесплатные доставки и т. д. 

Чтобы воспользоваться выгодным предложением компании KotoFoto, необязательно постоянно заглядывать на сайт, проверяя раздел «Акции» или личный кабинет. Актуальный промокод на скидку и другие действующие бонусы продавца всегда можно найти здесь. Для активации купона не придется регистрироваться или выполнять другие условия. Любой предоставленный интернет-магазином КотоФото скидочный промокод доступен бесплатно.

На сайте действует программа лояльности КэтКоины. При каждой покупке от 500 руб. на бонусный счет клиента начисляются баллы, каждый из которых эквивалентен одному рублю. Сумма кэшбэка указывается в карточке товара (при использовании промокода она может снизиться). Накопив достаточное количество КэтКоинов, можно получить скидку до 20% при оплате следующего заказа.

Как применить промокод на сайте КотоФото

Порядок активации бесплатного купона в магазине КотоФото зависит от наличия промокода внутри специального предложения. Если секретная комбинация отсутствует, для получения скидки или подарка достаточно посетить страницу акции и заказать товар. При наличии промокода КотоФото нужно будет сообщить его при подаче заявки. Порядок активации такого купона:

  1. Выбрать предоставленный КотоФото бесплатный промокод.

  2. Перейти на сайт КотоФото по ссылке (код должен сохраниться в буфере автоматически).

  3. Поместить товары в корзину и перейти к покупке.

  4. Ввести промокод от магазина КотоФото в соответствующее поле.

  5. Нажать «Применить» и удостовериться в получении скидки.

Активации промокода КотоФото может помешать участие товара в других акциях или окончание срока действия купона.

Как оформить заказ в интернет-магазине КотоФото

Перед первой покупкой в интернет-магазине KotoFoto рекомендуется зарегистрироваться, чтобы получать бонусы лояльности. После активации промокода нужно выбрать способ доставки — самовывоз из пункта выдачи или услуги курьера. Можно сразу оплатить покупку картой или по безналичному расчету. В момент получения всегда принимают наличные (относительно карты лучше уточнять). Промокод на скидку нужно применить до отправки заявки. Задним числом его не активировать, но можно перенести на другую покупку.