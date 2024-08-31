Один из популярных сервисов Сбера, SberDevices, занимается разработкой и продажей современной потребительской электроники. IT-компания была создана относительно недавно, в 2019 году, но уже успела собрать команду из более 600 специалистов и выпустить большой ассортимент умных устройств от телевизоров до смарт-колонок.

Вся техника в каталоге товаров Sber Devices поддерживает фирменные виртуальные ассистенты Салют. С ними удобно настраивать взаимодействие Сбер Девайсов между собой, голосом выполнять транзакции в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, находить лучшие развлечения и выполнять многие другие задачи.

При покупке умных устройств Sber Devices можно выбрать удобный способ оплаты: на сайте при помощи банковских карт Visa, MasterCard, Мир или JCB и SberPay, в рассрочку либо банковской картой или наличными при получении. Также во время оформления заказа СберДевайс предложит вам выбрать доставку курьером по адресу, в пункт выдачи заказов или постамат. Многие устройства доставляются на дом бесплатно, и каждое из них имеет официальную гарантию.