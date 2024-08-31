Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Все магазины Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Sber Devices

Промокоды Sber Devices (Сбердевайс) на Август

Сегодня в магазине Sber Devices доступно 12 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
Sber Devices
Промокод
Скидка 30% на годовые и месячный тарифы
Действует до До 31.8.2024
Применили 8 раз
Показать код
30%
11%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 11%
Действует до До 31.8.2024
Применили 17 раз
Показать код
11%
Акция
СберПрайм на один месяц за 1 рубль при покупке устройств

СберПрайм на один месяц за 1 рубль при покупке SberBox, SberBox Time, SberBox Top, SberPortal и умных телевизоров Sber на платформе Салют ТВ.

Действует до До 31.12.2024
Применили 13 раз
Использовать скидку
Sber Devices
Акция
До 4.4% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 31.3.2025
Применили 11 раз
Использовать скидку
35%
Акция
Товары для умного дома со скидкой до 35%
Действует до До 30.4.2025
Применили 108 раз
Использовать скидку
35%
Акция
«Рассрочка от Сбербанка» на 6 и 12 месяцев
Действует до До 30.4.2025
Применили 33 раза
Использовать скидку
Акция
SberBoom Mini с героями Простоквашино
Действует до До 10.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
15%
Акция
Умные телевизоры со скидкой 15%
Действует до До 10.8.2024
Применили 57 раз
Использовать скидку
15%
24%
Акция
Стереопара SberBoom со скидкой 24%
Действует до До 10.8.2024
Применили 6 раз
Использовать скидку
24%
8%
Акция
Умный ночник «Кошка» со скидкой 8%
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
8%
Акция
Гарантийное обслуживание устройств
Действует до До 31.7.2025
Использовать скидку
Акция
Продажа устройств Sber бизнесу
Действует до До 31.5.2025
Применили 2 раза
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

10%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 10% по купону
Действует до До 7.7.2024
Применили 15 раз
Показать код
10%
10%
Промокод
Дополнительная скидка до 10% по купону

Скидка на Умный дом, колонки (и стереопара), Sberbox, Sberbox Top – 10% Скидка на Сберпортал и Сберпортал + кидзар – 10% Скидка на телевизоры – 5%

Действует до До 30.6.2024
Применили 44 раза
Показать код
10%
10%
Промокод
Скидка по купону до 10%
Действует до До 31.5.2024
Применили 19 раз
Показать код
10%
10%
Промокод
Дополнительная скидка до 10%
Действует до До 31.5.2024
Применили 31 раз
Показать код
10%
5000Р
Промокод
Скидка 5000 рублей на смарт-дисплей
Действует до До 11.5.2024
Применили 61 раз
Показать код
5000Р

Похожие магазины

Четыре глаза
М.Видео
ASUS
Krups
BigGeek
Связной
Moulinex
Ситилинк
Холодильник
Kotofoto
Weissgauff
Navigator Shop
Jettop
Технопарк
Эльдорадо
Техпорт
Яркий Фотомаркет
Neoline
Caviar
Oldi
Wishmaster
Shopotam
Huawei
Honor
REDMOND
AkbMag
Somebox
Samsung
Quke.ru
Ого
Polaris
Нотик
Video-shoper
Candy
Позитроника
Xiaomi Mi-Shop
Harman.club
Gorenje
Maunfeld
Iport
Whirlpool
Delonghi

Часто задаваемые вопросы про Sber Devices

Где взять промокод для Sber Devices?

Как воспользоваться промокодом на скидку?

Какие предложения актуальны у Sber Devices | Август?

Зачем использовать промокоды в магазине Sber Devices?

Как часто появляются новые промокоды?

Лучшие промокоды Sber Devices

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 30% на годовые и месячный тарифы ADM***
Промокод Скидка 11% PRO***
Скидка СберПрайм на один месяц за 1 рубль при покупке устройств не требуется
Скидка До 4.4% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Товары для умного дома со скидкой до 35% не требуется
Скидка «Рассрочка от Сбербанка» на 6 и 12 месяцев не требуется
Скидка SberBoom Mini с героями Простоквашино не требуется
Скидка Умные телевизоры со скидкой 15% не требуется
Скидка Стереопара SberBoom со скидкой 24% не требуется
Скидка Умный ночник «Кошка» со скидкой 8% не требуется

Подробнее о магазине SberDevices

Один из популярных сервисов Сбера, SberDevices, занимается разработкой и продажей современной потребительской электроники. IT-компания была создана относительно недавно, в 2019 году, но уже успела собрать команду из более 600 специалистов и выпустить большой ассортимент умных устройств от телевизоров до смарт-колонок.

Вся техника в каталоге товаров Sber Devices поддерживает фирменные виртуальные ассистенты Салют. С ними удобно настраивать взаимодействие Сбер Девайсов между собой, голосом выполнять транзакции в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, находить лучшие развлечения и выполнять многие другие задачи.

При покупке умных устройств Sber Devices можно выбрать удобный способ оплаты: на сайте при помощи банковских карт Visa, MasterCard, Мир или JCB и SberPay, в рассрочку либо банковской картой или наличными при получении. Также во время оформления заказа СберДевайс предложит вам выбрать доставку курьером по адресу, в пункт выдачи заказов или постамат. Многие устройства доставляются на дом бесплатно, и каждое из них имеет официальную гарантию.

Ассортимент магазина SberDevices

В каталоге товаров Sber Devices есть все категории умных устройств для дома:

  • широкий ассортимент умных телевизоров Sber от традиционных Full HD и 4K-моделей до флагманских ТВ со сверхъяркой QLED-матрицей;

  • умные колонки SberBoom и SberBoom Mini с поддержкой умного ассистента, детектором шума и качественным звуком на 360°;

  • умные приставки Сбер Бокс, поддерживающие более 100 бесплатных телеканалов, а также доступ к онлайн-кинотеатрам и другим сервисам;

  • устройства Sberbox Time, объединяющие функции приставки, колонки и часов;

  • ТВ-медиацентры Сбербокс Топ с умной камерой для видеозвонков, игр и спорта, управления жестами и безопасной оплаты;

  • смарт-дисплеи SberPortal для просмотра фильмов, прослушивания музыки и объединения всей домашней смарт-техники;

  • умные лампы и светодиодные ленты, которыми можно управлять через мобильное приложение.

При покупке умных устройств Sber Devices можно выгодно оформить подписку СберПрайм. Она включает в себя доступ к онлайн-кинотеатру Okko, миллионы музыкальных треков в высоком качестве, а также кэшбэк за покупку еды через сервисы Сбера.

Как можно сэкономить на покупках в СберДевайс

Для оформления заказа в Sber Devices по самым выгодным ценам можно использовать несколько способов экономии.

«Акции». В этом разделе каталога товаров СберДевайс можно найти все специальные предложения магазина: от распродажи широкого ассортимента умных устройств Сбера до специальной цены на умную лампу или возможности получить ее в подарок при покупке умной колонки. 

Здесь же вы найдете такие акции, как бесплатное оформление подписки на онлайн-кинотеатр на полгода в подарок при покупке телевизора Sber или возможность за 1 рубль оформить подписку СберПрайм при покупке умных устройств для дома.

Бонусы Спасибо. Как и другие сервисы Сбера, СберДевайс принимает оплату бонусами. Если у вас есть карта Сбербанка и на ней накоплены бонусы Спасибо, можно использовать их при оформлении заказа, чтобы покрыть до 99% стоимости любых товаров из каталога.

Промокоды на SberDevices. Чтобы получить дополнительную экономию при покупке телевизоров и других умных устройств Sber, используйте публикуемые нами промокоды при каждой покупке на сайте Sber Devices.

Как воспользоваться промокодом магазина SberDevices

На этой странице вы найдете все актуальные скидки интернет-магазина умных устройств. Среди них есть акции и промокоды Sber Devices.


Чтобы заказать со скидкой по промокоду Сбербокс, телевизор или другой товар компании, нужно:

  1. Просмотреть все купоны Sber Devices, нажать на кнопку нужного специального предложения и скопировать код, который при этом появится на экране.

  2. Перейти на официальный сайт СберДевайс по ссылке, которая откроется в том же окне, что и промокод.

  3. Войти во вкладку «Магазин» и положить в корзину подходящий для заказа по промокоду Sberbox или другой товар из ассортимента умных устройств.

  1. Открыть корзину и ввести код в специальное поле, которое расположено под итоговой суммой.

  1. Убедиться, что в блоке с общей стоимостью покупки устройств отобразилась скидка, и перейти к оформлению заказа по новой выгодной цене.

Если купон содержит акцию Sber Devices, просто перейдите в магазин по содержащейся в нем ссылке и ознакомьтесь с условиями специального предложения. Скидка будет применена автоматически при оформлении заказа на умные устройства, соответствующего требованиям акции.