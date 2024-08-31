Промокоды Sber Devices (Сбердевайс) на Август
Сегодня в магазине Sber Devices доступно 12 купонов.
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СберПрайм на один месяц за 1 рубль при покупке SberBox, SberBox Time, SberBox Top, SberPortal и умных телевизоров Sber на платформе Салют ТВ.
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Скидка на Умный дом, колонки (и стереопара), Sberbox, Sberbox Top – 10% Скидка на Сберпортал и Сберпортал + кидзар – 10% Скидка на телевизоры – 5%
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Лучшие промокоды Sber Devices
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|СберПрайм на один месяц за 1 рубль при покупке устройств
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Подробнее о магазине SberDevices
Один из популярных сервисов Сбера, SberDevices, занимается разработкой и продажей современной потребительской электроники. IT-компания была создана относительно недавно, в 2019 году, но уже успела собрать команду из более 600 специалистов и выпустить большой ассортимент умных устройств от телевизоров до смарт-колонок.
Вся техника в каталоге товаров Sber Devices поддерживает фирменные виртуальные ассистенты Салют. С ними удобно настраивать взаимодействие Сбер Девайсов между собой, голосом выполнять транзакции в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, находить лучшие развлечения и выполнять многие другие задачи.
При покупке умных устройств Sber Devices можно выбрать удобный способ оплаты: на сайте при помощи банковских карт Visa, MasterCard, Мир или JCB и SberPay, в рассрочку либо банковской картой или наличными при получении. Также во время оформления заказа СберДевайс предложит вам выбрать доставку курьером по адресу, в пункт выдачи заказов или постамат. Многие устройства доставляются на дом бесплатно, и каждое из них имеет официальную гарантию.
Ассортимент магазина SberDevices
В каталоге товаров Sber Devices есть все категории умных устройств для дома:
широкий ассортимент умных телевизоров Sber от традиционных Full HD и 4K-моделей до флагманских ТВ со сверхъяркой QLED-матрицей;
умные колонки SberBoom и SberBoom Mini с поддержкой умного ассистента, детектором шума и качественным звуком на 360°;
умные приставки Сбер Бокс, поддерживающие более 100 бесплатных телеканалов, а также доступ к онлайн-кинотеатрам и другим сервисам;
устройства Sberbox Time, объединяющие функции приставки, колонки и часов;
ТВ-медиацентры Сбербокс Топ с умной камерой для видеозвонков, игр и спорта, управления жестами и безопасной оплаты;
смарт-дисплеи SberPortal для просмотра фильмов, прослушивания музыки и объединения всей домашней смарт-техники;
умные лампы и светодиодные ленты, которыми можно управлять через мобильное приложение.
При покупке умных устройств Sber Devices можно выгодно оформить подписку СберПрайм. Она включает в себя доступ к онлайн-кинотеатру Okko, миллионы музыкальных треков в высоком качестве, а также кэшбэк за покупку еды через сервисы Сбера.
Как можно сэкономить на покупках в СберДевайс
Для оформления заказа в Sber Devices по самым выгодным ценам можно использовать несколько способов экономии.
«Акции». В этом разделе каталога товаров СберДевайс можно найти все специальные предложения магазина: от распродажи широкого ассортимента умных устройств Сбера до специальной цены на умную лампу или возможности получить ее в подарок при покупке умной колонки.
Здесь же вы найдете такие акции, как бесплатное оформление подписки на онлайн-кинотеатр на полгода в подарок при покупке телевизора Sber или возможность за 1 рубль оформить подписку СберПрайм при покупке умных устройств для дома.
Бонусы Спасибо. Как и другие сервисы Сбера, СберДевайс принимает оплату бонусами. Если у вас есть карта Сбербанка и на ней накоплены бонусы Спасибо, можно использовать их при оформлении заказа, чтобы покрыть до 99% стоимости любых товаров из каталога.
Промокоды на SberDevices. Чтобы получить дополнительную экономию при покупке телевизоров и других умных устройств Sber, используйте публикуемые нами промокоды при каждой покупке на сайте Sber Devices.
Как воспользоваться промокодом магазина SberDevices
На этой странице вы найдете все актуальные скидки интернет-магазина умных устройств. Среди них есть акции и промокоды Sber Devices.
Чтобы заказать со скидкой по промокоду Сбербокс, телевизор или другой товар компании, нужно:
Просмотреть все купоны Sber Devices, нажать на кнопку нужного специального предложения и скопировать код, который при этом появится на экране.
Перейти на официальный сайт СберДевайс по ссылке, которая откроется в том же окне, что и промокод.
Войти во вкладку «Магазин» и положить в корзину подходящий для заказа по промокоду Sberbox или другой товар из ассортимента умных устройств.
Открыть корзину и ввести код в специальное поле, которое расположено под итоговой суммой.
Убедиться, что в блоке с общей стоимостью покупки устройств отобразилась скидка, и перейти к оформлению заказа по новой выгодной цене.
Если купон содержит акцию Sber Devices, просто перейдите в магазин по содержащейся в нем ссылке и ознакомьтесь с условиями специального предложения. Скидка будет применена автоматически при оформлении заказа на умные устройства, соответствующего требованиям акции.