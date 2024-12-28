Moulinex — популярный французский производитель кухонной техники. На официальном сайте компании в России можно заказать все необходимое и приготовления пищи. В интернет-магазине работает комплексная система скидок. Чтобы получить промокод на первую покупку, достаточно разрешить посылать сообщения на электронную почту. Впоследствии туда будут приходить новые подарочные купоны и уведомления об акциях. Магазин регулярно проводит сезонные распродажи, где на товары изначально установлены дисконтные цены.