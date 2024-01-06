Промокоды Candy (Кэнди) на Август 2024
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К кому можно обратиться за консультацией по характеристикам изделий Candy?
Лучшие промокоды Candy
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|Promoland Candy
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Официальный интернет-магазин Candy
Транснациональный производитель бытовой техники Candy создает простую в использовании и доступные по цене устройства. История бренда началась с разработки и создания стиральной машины в 1945 г., а в конце 1950-х компания изобрела инновационную модель с фронтальной загрузкой. Спустя шестьдесят лет, в период которых предприятие выкупило ряд европейских брендов, в 2005 году, группа приобрела российское предприятие по производству стиральных машин «Вятка». А в 2019 году концерн Candy поглотила китайская компания Haier.
Сегодня это международная корпорация, в состав которой входят бренды Hoover, Hibernate, Jinling, Süsler, Vyatka, Zerowatt, Gasfire и несколько других марок. Группа предлагает большой ассортимент крупногабаритной и встраиваемой бытовой техники с высокой производительностью. В 2014 году Candy вышла на рынок устройств для умного дома, выпустив линейку изделий с поддержкой технологии simple-Fi. Этими устройствами можно управлять удаленно через специальное приложение.
Техника, предлагаемая в интернет-магазине, отличается продуманным дизайном, инновационным подходом к обеспечению функциональности и доступной ценой. Ритейлер регулярно проводит акции, распродажи, поддерживает гарантию производителя и дарит покупателям промокоды на скидку.
Популярные товары Candy
В числе бестселлеров онлайн-маркета компактные и полноразмерные посудомоечные машины, духовки, панели для варки, кухонные вытяжки, стиральные машины, холодильники, морозильники, пылесосы и прочие домашние помощники. Также популярностью пользуются умные устройства, которыми можно управлять через приложение simply-Fi со смартфона.
Гарантия на изделия
Гарантийный и постгарантийный ремонт бытовой техники Candy производится авторизованными сервисными центрами. Гарантия действует 365 дней со дня подписания отгрузочных документов при условии корректного использования устройства в соответствии с прилагаемой к изделию инструкцией по эксплуатации. Также для осуществления возврата важно сохранять товарные чеки на изделия. Любые неисправности, возникшие в результате небрежной перевозки, неправильного использования или хранения техники, бесплатному ремонту не подлежат.
При наступлении проблем с работой устройства следует проверить корректность установки и запуска и только потом вызывать специалиста сервисного центра. Если неисправности по факту не было, а изделие не работало из-за действий пользователя, оплата вызова мастера остается за клиентом.
Способы оплаты
Оплатить заказ можно наличными или картой при получении, а также картой онлайн на сайте магазина. Также доступен заказ в кредит через Тинькофф Банк и рассрочка по карте Халва. Оплаты онлайн проходят по защищенному шлюзу Сбербанка с использованием протокола шифрования SSL, что обеспечивает полную безопасность транзакций и анонимность платежных данных клиента.
Варианты оплаты
По Москве заказы доставляются минимум через день, по Санкт-Петербургу — через 2 дня. При необходимости подъема техники на этаж стоимость услуг грузчика рассчитывается и оплачиваются отдельно, исходя из веса и высоты этажа.
Также можно забрать товар самостоятельно из пунктов выдачи интернет-магазина Кэнди, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. В регионы России заказы отправляются одной из партнерских транспортных компаний. Срок и цена транспортных услуг товара рассчитываются автоматически при оформлении заказа.
Условия возврата
Клиент может отказаться от товара в любой момент до его доставки, а после передачи — в семидневный срок. Отказ от изделия надлежащего качества допустим при условии сохранности товарного вида и потребительских свойств, а также наличия отгрузочной документации и оригинальной упаковки. Товары индивидуального пользования возврату не подлежат. Расходы по обратной пересылке возвращаемого товара без заводских дефектов несет покупатель.
При возврате дефектного товара нужно заполнить и отправить на email магазина Кэнди заявление, ссылка на которое есть на сайте ритейлера. Также к письму нужно приложить скан отгрузочных документов.
Клиент вправе потребовать от продавца замены дефектного изделия на аналогичный товар или бесплатного устранения брака.
Как использовать купон на сайте Кэнди
На этой странице опубликованы скидочные купоны магазина Candy, которые ведут на страницу с акциями ритейлера или содержат промокоды.
Чтобы применить промокод, нужно сделать следующее:
Выбрать действующий промокод и кликнуть на него.
Перейти на сайт интернет-магазина и положить товар в корзину.
Приступить к оформлению покупки и вставить промокод в специальное поле, а потом нажать «Применить».
Если промокод соответствует условиям покупки, то сумма заказа уменьшится на номинал кода.