Транснациональный производитель бытовой техники Candy создает простую в использовании и доступные по цене устройства. История бренда началась с разработки и создания стиральной машины в 1945 г., а в конце 1950-х компания изобрела инновационную модель с фронтальной загрузкой. Спустя шестьдесят лет, в период которых предприятие выкупило ряд европейских брендов, в 2005 году, группа приобрела российское предприятие по производству стиральных машин «Вятка». А в 2019 году концерн Candy поглотила китайская компания Haier.

Сегодня это международная корпорация, в состав которой входят бренды Hoover, Hibernate, Jinling, Süsler, Vyatka, Zerowatt, Gasfire и несколько других марок. Группа предлагает большой ассортимент крупногабаритной и встраиваемой бытовой техники с высокой производительностью. В 2014 году Candy вышла на рынок устройств для умного дома, выпустив линейку изделий с поддержкой технологии simple-Fi. Этими устройствами можно управлять удаленно через специальное приложение.

Техника, предлагаемая в интернет-магазине, отличается продуманным дизайном, инновационным подходом к обеспечению функциональности и доступной ценой. Ритейлер регулярно проводит акции, распродажи, поддерживает гарантию производителя и дарит покупателям промокоды на скидку.

Популярные товары Candy

В числе бестселлеров онлайн-маркета компактные и полноразмерные посудомоечные машины, духовки, панели для варки, кухонные вытяжки, стиральные машины, холодильники, морозильники, пылесосы и прочие домашние помощники. Также популярностью пользуются умные устройства, которыми можно управлять через приложение simply-Fi со смартфона.

Гарантия на изделия

Гарантийный и постгарантийный ремонт бытовой техники Candy производится авторизованными сервисными центрами. Гарантия действует 365 дней со дня подписания отгрузочных документов при условии корректного использования устройства в соответствии с прилагаемой к изделию инструкцией по эксплуатации. Также для осуществления возврата важно сохранять товарные чеки на изделия. Любые неисправности, возникшие в результате небрежной перевозки, неправильного использования или хранения техники, бесплатному ремонту не подлежат.

При наступлении проблем с работой устройства следует проверить корректность установки и запуска и только потом вызывать специалиста сервисного центра. Если неисправности по факту не было, а изделие не работало из-за действий пользователя, оплата вызова мастера остается за клиентом.

Способы оплаты

Оплатить заказ можно наличными или картой при получении, а также картой онлайн на сайте магазина. Также доступен заказ в кредит через Тинькофф Банк и рассрочка по карте Халва. Оплаты онлайн проходят по защищенному шлюзу Сбербанка с использованием протокола шифрования SSL, что обеспечивает полную безопасность транзакций и анонимность платежных данных клиента.

Варианты оплаты

По Москве заказы доставляются минимум через день, по Санкт-Петербургу — через 2 дня. При необходимости подъема техники на этаж стоимость услуг грузчика рассчитывается и оплачиваются отдельно, исходя из веса и высоты этажа.

Также можно забрать товар самостоятельно из пунктов выдачи интернет-магазина Кэнди, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. В регионы России заказы отправляются одной из партнерских транспортных компаний. Срок и цена транспортных услуг товара рассчитываются автоматически при оформлении заказа.

Условия возврата

Клиент может отказаться от товара в любой момент до его доставки, а после передачи — в семидневный срок. Отказ от изделия надлежащего качества допустим при условии сохранности товарного вида и потребительских свойств, а также наличия отгрузочной документации и оригинальной упаковки. Товары индивидуального пользования возврату не подлежат. Расходы по обратной пересылке возвращаемого товара без заводских дефектов несет покупатель.

При возврате дефектного товара нужно заполнить и отправить на email магазина Кэнди заявление, ссылка на которое есть на сайте ритейлера. Также к письму нужно приложить скан отгрузочных документов.

Клиент вправе потребовать от продавца замены дефектного изделия на аналогичный товар или бесплатного устранения брака.