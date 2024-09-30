Скидки от магазина бытовой техники Polaris

На сайте Polaris продается фирменная бытовая техника и электроника от одноименного производителя. Интернет-магазин постоянно проводит акции, участники которых получают скидки и подарки. Первый бонус дарят уже при регистрации. Авторизованным клиентам полагается дополнительный дисконт на отдельные позиции в каталоге. Если товар не участвует в акциях, снизить цену поможет промокод от Polaris. Достаточно скопировать его на этой странице и указать при оформлении заказа на сайте продавца.