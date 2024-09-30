Промокоды Polaris на Август-Сентябрь 2024
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Применили 75 раз
70%
70%
Промокод
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Скидки до -70% на технику бренда Polaris
Действует до До 31.3.2024
Применили 109 раз
70%
70%
Промокод
Скидка по купону до 70% от первоначальной цены
Не действует в категориях Электроника, Встраиваемая техника.
Действует до До 31.12.2023
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Часто задаваемые вопросы про Polaris
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Лучшие промокоды Polaris
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидки до -70% на технику бренда
|WLC***
|Скидка
|Скидки до 70% на российскую технику
|не требуется
|Скидка
|До 3.3% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Специальные условия для корпоративных клиентов
|не требуется
|Скидка
|На все товары, участвующие в акции дается 3 года гарантии
|не требуется
|Скидка
|При оплате заказа на сайте картой - дополнительная скидка до 4%
|не требуется
|Скидка
|Оплатите заказ с помощью Яндекс Сплит
|не требуется
|Скидка
|Скидки, акции и специальные предложения в одном месте
|не требуется
|Скидка
|Технология SilentPRO — работает в 2 раза тише
|не требуется
|Скидка
|Технология залива воды без необходимости открытия крышки
|не требуется