Интернет-магазин бытовой техники и электроники Технопарк — это официальный представитель мировых брендов, ведущий эксперт на российском рынке в области качества продукции и предоставляемого сервиса. В сети магазина Technopark уже более 80 торговых точек. В них можно приобрести эксклюзивную электронику и бытовую технику брендов Electrolux, Bork, Jura, Bissell, Laurastar, Kambrook, Breville и т. д.

Высокие стандарты клиентского обслуживания в сети Технопарк достигаются за счет многоуровневой системы оценки качества товаров, эффективности работы, удовлетворенности сотрудников и использованных технологий. Все товары сети имеют 100% гарантию качества. В рамках клиентского сервиса можно приобрести электронные купоны на дополнительную гарантию: любые проблемы с техникой решаются в течение 72 часов. Помимо этого, официальный сайт магазина дает клиентам доступ к консультациям с экспертами, премиум-обслуживанию, круглосуточной технической поддержке, возможности оформить заказ в рассрочку и получить кэшбэк на определенные группы товаров.

Бытовую технику и электронику по выгодным ценам можно покупать как в магазинах, так и на сайте Technopark. При оформлении заказа клиенты могут использовать специальные предложения: скидки на определенные бренды электроники, акции, бонусную программу от Технопарк и промокод на первый заказ или доставку.