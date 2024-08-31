Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Wishmaster

Промокоды Wishmaster (Вишмастер) наАвгуст 2024

Сегодня в магазине Wishmaster доступно 16 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
600Р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 600 рублей на ВСЕ товары при заказе от 5000 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 538 раз
Показать код
600Р
Акция
2 года расширенного гарантийного обслуживания на все смартфоны
Действует до До 1.10.2024
Применили 19 раз
Использовать скидку
Wishmaster
Акция
До 6.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 1.3.2025
Применили 28 раз
Использовать скидку
6%
Акция
Официальные партнеры брендов Karcher, Lenovo
Действует до До 1.10.2024
Применили 9 раз
Использовать скидку
Акция
Сотрудничество с Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries, Сбермаркет
Действует до До 1.10.2024
Применили 21 раз
Использовать скидку
Акция
Новинки Samsung Galaxy S24
Действует до До 1.10.2024
Применили 39 раз
Использовать скидку
Акция
Смартфоны Apple iPhone 15 Pro
Действует до До 1.10.2024
Применили 36 раз
Использовать скидку
800Р
Акция
Скидка 800 рублей в Счастливые часы
Действует до До 31.8.2024
Применили 64 раза
Использовать скидку
800Р
Акция
Доставка по Москве и области
Действует до До 31.8.2024
Применили 9 раз
Использовать скидку
Акция
Доставка по Москве 390 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 6 раз
Использовать скидку
Акция
Бесплатный самовывоз при заказе день в день
Действует до До 31.8.2024
Применили 10 раз
Использовать скидку
Акция
Новые скидки каждую неделю
Действует до До 1.10.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
10%
Акция
Скидка 10% на технику Karcher
Действует до До 22.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
10%
Акция
Два уникальных промокода на покупки в Telegram
Действует до До 22.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
Топовые смартфоны в разделе «Уцененные товары»
Действует до До 29.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
Акция
Доставим покупку в день заказа

Сделайте заказ до 17:00, чтобы акция подействовала.

Действует до До 2.9.2024
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

1500Р
Промокод
Скидка 1500 рублей на мощные ноутбуки Xiaomi
Действует до До 31.7.2024
Применили 9 раз
Показать код
1500Р
500Р
Промокод
Скидка 500 рублей на пылесосы

Акция действует на покупки от 10 000 рублей.

Действует до До 29.7.2024
Применили 4 раза
Показать код
500Р
1000Р
Промокод
Скидка 1000 рублей на все новые iPad
Действует до До 22.6.2024
Применили 10 раз
Показать код
1000Р
700Р
Промокод
Скидка 700 рублей на все на покупки от 10000 рублей
Действует до До 25.3.2024
Применили 42 раза
Показать код
700Р
800Р
Промокод
Купон на 800 рублей
Действует до До 7.3.2024
Применили 21 раз
Показать код
800Р

Похожие магазины

Техпорт
Whirlpool
Jettop
Эльдорадо
Iport
Somebox
Maunfeld
Технопарк
Delonghi
Яркий Фотомаркет
Navigator Shop
Ситилинк
Krups
Холодильник
AkbMag
Kotofoto
Weissgauff
BigGeek
Candy
Четыре глаза
REDMOND
Oldi
Samsung
Moulinex
Video-shoper
Позитроника
Honor
Связной
Neoline
Harman.club
Quke.ru
Caviar
Polaris
М.Видео
Xiaomi Mi-Shop
Нотик
Ого
Shopotam
Sber Devices
Huawei
Gorenje
ASUS

Часто задаваемые вопросы про Wishmaster

Как получить промокод Wishmaster?

На какие товары есть скидки в Wishmaster?

Как получить скидку на сайте Wishmaster?

Все купоны Вишмастер актуальны?

Сколько действуют промокоды?

Лучшие промокоды Wishmaster

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 600 рублей на ВСЕ товары при заказе от 5000 рублей 7DA***
Скидка 2 года расширенного гарантийного обслуживания на все смартфоны не требуется
Скидка До 6.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Официальные партнеры брендов Karcher, Lenovo не требуется
Скидка Сотрудничество с Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries, Сбермаркет не требуется
Скидка Новинки Samsung Galaxy S24 не требуется
Скидка Смартфоны Apple iPhone 15 Pro не требуется
Скидка Скидка 800 рублей в Счастливые часы не требуется
Скидка Доставка по Москве и области не требуется
Скидка Доставка по Москве 390 рублей не требуется

Подробнее о магазине цифровой техники Wishmaster

Компания Wishmaster — это интернет-магазин бытовой техники и электроники, который предлагает широкий ассортимент гаджетов по выгодным ценам. В каталоге доступен выбор смартфонов, компьютеров, ноутбуков, носимых устройств, кухонной и другой техники известных брендов. Купить все это можно с доставкой или самовывозом. Представительства компании есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других крупных городах РФ. В остальные регионы доставка заказов выполняется транспортными компаниями. Чтобы сделать шопинг приятнее, магазин организует акции, распродажи и публикует выгодные предложения. А для получения больших скидок можно использовать промокод Wishmaster, представленный на этой странице.

Ассортимент товаров магазина Вишмастер

В каталоге интернет-магазина представлен ассортимент бытовой техники, электроники и других гаджетов известных производителей. Здесь можно заказать смартфоны, в том числе флагманы ведущих брендов Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei. В наличии выбор компьютеров: настольные ПК, ноутбуки, планшеты, консоли, аксессуары и периферийные устройства для них.

В разделах техники для дома представлены телевизоры, звуковое оборудование, мультимедийные проигрыватели, видеотехника. Имеется в каталоге и оборудование для кухонь, ванных, санузлов — как крупное, так и мелкое. Все эти и другие товары часто становятся участниками акций и распродаж, во время действия которых доступны со скидками.

Выгодные предложения магазина Wishmaster

Список акций интернет-магазина Вишмастер широк и постоянно обновляется. Получать скидки и подарки позволяют:

  • праздничные распродажи;

  • розыгрыши бонусов и ценных подарков;

  • скидки на избранные бренды и категории;

  • скидки на сопутствующие аксессуары и услуги к покупкам;

  • дисконтные промокоды.

Чтобы следить за новыми акциями магазина Вишмастер, можно оформить подписку на новостную рассылку. Компания будет уведомлять о распродажах и других выгодных предложениях по электронной почте.

Как активировать промокод Вишмастер для получения скидки

Чтобы воспользоваться скидкой, которую предоставляет промокод Вишмастер, нужно выполнить ряд простых действий:

  1. Скопировать код купона из описания выбранной акции.

  2. Перейти на сайт компании и выбрать в каталоге товары.

  3. Добавить выбранные продукты в корзину и открыть ее для того, чтобы оформить заказ.

  4. Найти в меню корзины поле для ввода промокода, вставить туда ранее скопированную комбинацию и активировать ее.

Активация кода приводит к изменению цены с учетом скидки. После этого можно оформить заказ и оплатить его по новой стоимости.