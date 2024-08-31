Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Samsung

Промокоды Samsung (Самсунг) на Август 2024

Сегодня в магазине Samsung доступно 17 купонов.

  • Все
  • Скидка
Акция
Бесплатная доставка заказов
Действует до До 31.8.2024
Применили 19 раз
Использовать скидку
Samsung
Акция
До 300.0₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 1.3.2025
Применили 26 раз
Использовать скидку
300Р
Акция
Оформи рассрочку на Samsung
Действует до До 31.12.2024
Применили 90 раз
Использовать скидку
Акция
Акции и спецпредложения
Действует до До 31.8.2024
Применили 54 раза
Использовать скидку
Акция
При покупке любой техники вы получаете 1 год гарантии
Действует до До 31.8.2024
Применили 18 раз
Использовать скидку
Акция
Программы страхования для защиты устройств Samsung
Действует до До 31.8.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
Акция
Карта преимуществ Galaxy UP
Действует до До 31.8.2024
Применили 9 раз
Использовать скидку
Акция
Гарантированная выгода по Trade-in на покупку нового Galaxy
Действует до До 31.8.2024
Применили 24 раза
Использовать скидку
99%
Акция
Получайте бонусы и оплачивайте покупки до 99%
Действует до До 31.8.2024
Применили 15 раз
Использовать скидку
99%
3%
Акция
Кэшбек до 3% от покупок
Действует до До 31.8.2024
Применили 11 раз
Использовать скидку
3%
Лучшее предложение
Акция
Бесплатная доставка при заказе от 5,000 рублей
Действует до До 26.6.2025
Применили 5 раз
Использовать скидку
Лучшее предложение
Лучшее предложение
Акция
Рассрочка с первоначальным взносом 0%
Действует до До 26.6.2025
Применили 1 раз
Использовать скидку
Лучшее предложение
Акция
Актуальные скидки в Samsung Store на Июль!
Действует до До 8.11.2024
Применили 27 раз
Использовать скидку
%
Акция
Скидки до 90000₽ по программе Trade-in в Samsung Store
Действует до До 8.11.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
%
Акция
Акции, скидки и специальные предложения Samsung Store
Действует до До 8.11.2024
Применили 5 раз
Использовать скидку
Акция
Бесплатная доставка в пределах КАД в Samsung Store
Действует до До 8.11.2024
Использовать скидку
%
Акция
Скидки до 99% по программе лояльности Samsung Store
Действует до До 8.11.2024
Применили 9 раз
Использовать скидку
%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

1000Р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 1000 рублей на заказ от 10000 рублей
Действует до До 30.11.2023
Применили 104 раза
Показать код
1000Р
10000Р
Промокод
Скидка до 10000 рублей на фирменные телевизоры
Действует до До 2.9.2023
Применили 10 раз
Показать код
10000Р
15%
Промокод
Скидка 15% на заказ техники
Действует до До 2.9.2023
Применили 51 раз
Показать код
15%
10%
Промокод
Скидка 10% на пылесосы Samsung
Действует до До 31.12.2022
Применили 9 раз
Показать код
10%
1000Р
Промокод
Скидка 1000 рублей на заказы от 30000 рублей
Действует до До 30.9.2022
Применили 27 раз
Показать код
1000Р

Похожие магазины

М.Видео
Weissgauff
Navigator Shop
Нотик
Sber Devices
Kotofoto
Somebox
Video-shoper
Harman.club
Caviar
Moulinex
Ого
Oldi
Ситилинк
Shopotam
Whirlpool
Позитроника
Maunfeld
AkbMag
Quke.ru
Huawei
Candy
Связной
BigGeek
Neoline
Jettop
Polaris
Wishmaster
Эльдорадо
Холодильник
Яркий Фотомаркет
ASUS
Iport
Четыре глаза
Техпорт
Krups
Delonghi
REDMOND
Gorenje
Honor
Технопарк
Xiaomi Mi-Shop

Часто задаваемые вопросы про Samsung

Какой срок гарантии на технику Samsung?

Суммируются ли промокоды Samsung с баллами программы лояльности?

Как часто обновляется список купонов Самсунг на этой странице?

Какую технику Samsung можно покупать со скидкой?

Какие способы доставки доступны в Samsung?

Лучшие промокоды Samsung

Тип купона Описание Код
Скидка Бесплатная доставка заказов не требуется
Скидка До 300.0₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Оформи рассрочку на Samsung не требуется
Скидка Акции и спецпредложения не требуется
Скидка При покупке любой техники вы получаете 1 год гарантии не требуется
Скидка Программы страхования для защиты устройств Samsung не требуется
Скидка Карта преимуществ Galaxy UP не требуется
Скидка Гарантированная выгода по Trade-in на покупку нового Galaxy не требуется
Скидка Получайте бонусы и оплачивайте покупки до 99% не требуется
Скидка Кэшбек до 3% от покупок не требуется

Подробнее о магазине техники Samsung

Южнокорейский технологический гигант начал работу еще в 1938 году. На мировом рынке компания известн как производитель высокотехнологичных устройств и гаджетов. Первые телефоны бренда вышли на рынок уже в 1985 году. С тех пор устройства постоянно совершенствовались, а линейка продуктов — расширялась. Самсунг эффективно разрабатывает собственные технологические решения и внедряет их в продукты.

В 2008 году компания заняла первое место по продаже телефонов в США и Европе. С тех пор она ведет усиленную борьбу за пальму первенства, соревнуясь с другими технологическими гигантами и осваивая новые рынки. Устройства компании продаются по всему миру. Бренд входит в десятку самых популярных производителей практически в каждой категории бытовой техники и электроники. Состоянием на 2020 год Forbes включил компанию в десяток самых дорогих брендов мира, оценив его в $50,4 млрд. В каждом технологическом продукте компании прослеживаются инновации, и во многих направлениях она задает тенденции на современном рынке.

Магазин техники Самсунг в России не забывает о покупателях, предлагая им массу способов снижения цены. Клиенты могут применять промокоды и участвовать в акциях. В дополнение к этому на сайте действует программа лояльности, позволяющая накапливать бонусы после каждой покупки.

Выбор товаров в Samsung и самые популярные модели

На сайте представлен большой выбор техники в разных категориях. Здесь можно купить как новые модели, только вышедшие на рынок, так и технику, выпущенную раньше. Найти подходящее решение можно, открыв один из разделов сайта:

  • мобильные устройства: в этой категории представлены смартфоны, планшеты, носимые устройства и аксессуары к ним;

  • ТВ: здесь можно купить телевизоры, проекторы, аудио и видеотехнику;

  • ИТ: мониторы, карты памяти и накопители;

  • бытовая техника: холодильники, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, пылесосы, кондиционеры, очистители воздуха, а также устройства для кухни.

В каждой категории есть самые популярные модели. Обычно это товары из среднего ценового сегмента. Несмотря на разнообразие позиций на сайте, особенно востребована среди покупателей мобильная техника. Ежегодно рынок смартфонов в РФ растет, только в 2020 году он увеличился на 14,3%, при этом треть из них продается именно через интернет. В каталоге представлены мобильные устройства с разными техническими характеристиками. Здесь есть как флагманы, так и бюджетные модели. Весь модельный ряд сопровождается гарантией 12 месяцев.

Покупать товары можно со скидкой по промокоду. В зависимости от условий конкретного акционного предложения, скидка может действовать на всю продукцию или распространяться только на избранные модели. Перечень всех доступных сегодня вариантов снижения цены в фирменном магазине есть на этой странице. Здесь также можно найти описание условий акций.

Программа лояльности для клиентов Samsung

Присоединиться к программе может любой посетитель, зарегистрировавшийся на сайте и оформивший здесь свой первый заказ. Вместе покупкой клиент получает дисконтную пластиковую карту. Ее нужно дополнительно активировать в профиле покупателя. В личном кабинете будет отображаться статус участника бонусной системы и другая информация. В рамках программы Online-Samsung Bonus пользователи могут накапливать баллы на своем счету. Начисляются они в виде кэшбэка. Средства активируется на счете в течение 15 дней с момента совершения заказа.

Размер кэшбэка зависит от суммы заказа и категории купленных товаров. Например, при покупке телевизора клиент получает 5% бонусов, а смартфона — уже 7%. Каждый бонусный балл приравнивается к одному рублю. Накоплениями на счете можно оплатить до 20% от суммы следующего заказа.

Способы оплаты покупок

Все товары сайта можно купить в кредит или рассрочку. Договор заключается на срок до двух лет. Для оформления понадобится представить документы. Базовые требования к заемщику: возраст от 21 года, отсутствие просрочек по другим кредитным договорам, наличие регистрации в РФ и постоянного места работы.

Можно оплатить покупку техники картами Мир, Visa, MasterCard, JCB либо рассчитаться за заказ при получении — наличными или картой, а также перевести деньги на счет компании в терминале, кассе или мобильном банкинге. Выбрать удобный способ внесения средств можно на этапе оформления заказа.

Как получить покупку

Жители Москвы и МО могут заказывать адресную доставку товаров, в то время как россиянам из других регионам доступна только перевозка транспортными компаниями и самовывоз из магазинов.

Процесс возврата товара

Товары надлежащего качества можно вернуть в течение 7 дней с момента получения, ненадлежащего — в течение 15 дней. Процедура обмена и возврата включает в себя заполнение заявления с указанием причины возврата, отправку товара по почте или личную его доставку по адресу склада. В зависимости от причины возврата, необходимости замены и других обстоятельств, заявки рассматриваются в течение нескольких дней.

Как применить промокод на покупку техники Samsung

В рамках некоторых акций для получения скидки понадобится активировать скидочный купон. Этот процесс не занимает много времени, зато позволяет покупать по сниженной цене товары разных категорий. Чтобы получить скидку, нужно:

  1. Выбрать код купона, действующий на требуемые товары. Все купоны собраны здесь.

  2. Скопировать его номер. Понадобится кликнуть по купону и дождаться переадресации в магазин.

  3. Выбрать товары из каталога магазина и переместить их в корзину. После переадресации покупатель попадает на страницу с моделями, участвующими в акции. Останется выбрать позиции и переместить их в корзину.

  4. Перейти к оформлению первой покупки. Для нужно этого нужно открыть раздел «Корзина», где перечислены все товары.

  5. Ввести номер промокода. Под перечнем моделей есть поле для вставки цифро-буквенного номера. Нужно заполнить его и нажать «Применить код»

После этого в пункте «Общая стоимость» отобразится размер экономии. Далее покупателю нужно кликнуть «Оформить заказ». Откроется новая страница. Здесь указывается имя, контактная информация, способ оплаты и доставки.