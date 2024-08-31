Промокоды Samsung (Самсунг) на Август 2024
Сегодня в магазине Samsung доступно 17 купонов.
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Подробнее о магазине техники Samsung
Южнокорейский технологический гигант начал работу еще в 1938 году. На мировом рынке компания известн как производитель высокотехнологичных устройств и гаджетов. Первые телефоны бренда вышли на рынок уже в 1985 году. С тех пор устройства постоянно совершенствовались, а линейка продуктов — расширялась. Самсунг эффективно разрабатывает собственные технологические решения и внедряет их в продукты.
В 2008 году компания заняла первое место по продаже телефонов в США и Европе. С тех пор она ведет усиленную борьбу за пальму первенства, соревнуясь с другими технологическими гигантами и осваивая новые рынки. Устройства компании продаются по всему миру. Бренд входит в десятку самых популярных производителей практически в каждой категории бытовой техники и электроники. Состоянием на 2020 год Forbes включил компанию в десяток самых дорогих брендов мира, оценив его в $50,4 млрд. В каждом технологическом продукте компании прослеживаются инновации, и во многих направлениях она задает тенденции на современном рынке.
Магазин техники Самсунг в России не забывает о покупателях, предлагая им массу способов снижения цены. Клиенты могут применять промокоды и участвовать в акциях. В дополнение к этому на сайте действует программа лояльности, позволяющая накапливать бонусы после каждой покупки.
Выбор товаров в Samsung и самые популярные модели
На сайте представлен большой выбор техники в разных категориях. Здесь можно купить как новые модели, только вышедшие на рынок, так и технику, выпущенную раньше. Найти подходящее решение можно, открыв один из разделов сайта:
мобильные устройства: в этой категории представлены смартфоны, планшеты, носимые устройства и аксессуары к ним;
ТВ: здесь можно купить телевизоры, проекторы, аудио и видеотехнику;
ИТ: мониторы, карты памяти и накопители;
бытовая техника: холодильники, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, пылесосы, кондиционеры, очистители воздуха, а также устройства для кухни.
В каждой категории есть самые популярные модели. Обычно это товары из среднего ценового сегмента. Несмотря на разнообразие позиций на сайте, особенно востребована среди покупателей мобильная техника. Ежегодно рынок смартфонов в РФ растет, только в 2020 году он увеличился на 14,3%, при этом треть из них продается именно через интернет. В каталоге представлены мобильные устройства с разными техническими характеристиками. Здесь есть как флагманы, так и бюджетные модели. Весь модельный ряд сопровождается гарантией 12 месяцев.
Покупать товары можно со скидкой по промокоду. В зависимости от условий конкретного акционного предложения, скидка может действовать на всю продукцию или распространяться только на избранные модели. Перечень всех доступных сегодня вариантов снижения цены в фирменном магазине есть на этой странице. Здесь также можно найти описание условий акций.
Программа лояльности для клиентов Samsung
Присоединиться к программе может любой посетитель, зарегистрировавшийся на сайте и оформивший здесь свой первый заказ. Вместе покупкой клиент получает дисконтную пластиковую карту. Ее нужно дополнительно активировать в профиле покупателя. В личном кабинете будет отображаться статус участника бонусной системы и другая информация. В рамках программы Online-Samsung Bonus пользователи могут накапливать баллы на своем счету. Начисляются они в виде кэшбэка. Средства активируется на счете в течение 15 дней с момента совершения заказа.
Размер кэшбэка зависит от суммы заказа и категории купленных товаров. Например, при покупке телевизора клиент получает 5% бонусов, а смартфона — уже 7%. Каждый бонусный балл приравнивается к одному рублю. Накоплениями на счете можно оплатить до 20% от суммы следующего заказа.
Способы оплаты покупок
Все товары сайта можно купить в кредит или рассрочку. Договор заключается на срок до двух лет. Для оформления понадобится представить документы. Базовые требования к заемщику: возраст от 21 года, отсутствие просрочек по другим кредитным договорам, наличие регистрации в РФ и постоянного места работы.
Можно оплатить покупку техники картами Мир, Visa, MasterCard, JCB либо рассчитаться за заказ при получении — наличными или картой, а также перевести деньги на счет компании в терминале, кассе или мобильном банкинге. Выбрать удобный способ внесения средств можно на этапе оформления заказа.
Как получить покупку
Жители Москвы и МО могут заказывать адресную доставку товаров, в то время как россиянам из других регионам доступна только перевозка транспортными компаниями и самовывоз из магазинов.
Процесс возврата товара
Товары надлежащего качества можно вернуть в течение 7 дней с момента получения, ненадлежащего — в течение 15 дней. Процедура обмена и возврата включает в себя заполнение заявления с указанием причины возврата, отправку товара по почте или личную его доставку по адресу склада. В зависимости от причины возврата, необходимости замены и других обстоятельств, заявки рассматриваются в течение нескольких дней.
Как применить промокод на покупку техники Samsung
В рамках некоторых акций для получения скидки понадобится активировать скидочный купон. Этот процесс не занимает много времени, зато позволяет покупать по сниженной цене товары разных категорий. Чтобы получить скидку, нужно:
Выбрать код купона, действующий на требуемые товары. Все купоны собраны здесь.
Скопировать его номер. Понадобится кликнуть по купону и дождаться переадресации в магазин.
Выбрать товары из каталога магазина и переместить их в корзину. После переадресации покупатель попадает на страницу с моделями, участвующими в акции. Останется выбрать позиции и переместить их в корзину.
Перейти к оформлению первой покупки. Для нужно этого нужно открыть раздел «Корзина», где перечислены все товары.
Ввести номер промокода. Под перечнем моделей есть поле для вставки цифро-буквенного номера. Нужно заполнить его и нажать «Применить код»
После этого в пункте «Общая стоимость» отобразится размер экономии. Далее покупателю нужно кликнуть «Оформить заказ». Откроется новая страница. Здесь указывается имя, контактная информация, способ оплаты и доставки.