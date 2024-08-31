Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Quke.ru

Промокоды Quke.ru (Кьюк) на Август

Сегодня в магазине Quke.ru доступно 14 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
500Р
Промокод
Скидка 500 рублей на покупку любой техники или скидка 1000 рублей на покупку Apple iPhone
Действует до До 31.8.2024
Применили 116 раз
Показать код
500Р
400Р
Промокод
Эксклюзив
Купон на скидку 400 рублей при покупке от 9000 рублей
Действует до До 31.12.2024
Применили 1492 раза
Показать код
400Р
Акция
Получите 2 года гарантии в подарок
Действует до До 31.1.2025
Применили 170 раз
Использовать скидку
15%
Акция
До +15% по партнерской программе
Действует до До 30.11.2024
Применили 188 раз
Использовать скидку
15%
10%
Акция
До -10% за подписку на новости
Действует до До 31.10.2024
Применили 561 раз
Использовать скидку
10%
60%
Акция
Оплачивайте ку-бонусами до 60% покупок
Действует до До 30.4.2025
Применили 12 раз
Использовать скидку
60%
50%
Акция
Товары для хобби со скидкой до 50%
Действует до До 7.9.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
50%
Акция
Умные фитнес-браслеты по выгодным ценам
Действует до До 7.9.2024
Применили 6 раз
Использовать скидку
6999Р
Акция
Фотоаппараты моментальной печати от 6999 рублей
Действует до До 30.11.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
6999Р
2500Р
Акция
Ирригаторы для полостью рта от 2500 рублей
Действует до До 31.10.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
2500Р
Акция
Смартфоны и телефоны с большими скидками
Действует до До 31.1.2025
Применили 63 раза
Использовать скидку
35%
Акция
Планшеты со скидками до 35%
Действует до До 9.11.2024
Применили 10 раз
Использовать скидку
35%
15990Р
Акция
Ноутбуки до 15990 рублей
Действует до До 2.11.2024
Использовать скидку
15990Р
510Р
Акция
Портативная колонки от 510 рублей
Действует до До 31.10.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
510Р

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

1000Р
Промокод
Скидка ноутбуки Apple 1000 рублей
Действует до До 30.4.2024
Применили 36 раз
Показать код
1000Р
25%
Промокод
Скидка на стекла -25%
Действует до До 31.3.2024
Применили 28 раз
Показать код
25%
20%
Промокод
Скидка -20% на внешние аккумуляторы
Действует до До 31.3.2024
Применили 12 раз
Показать код
20%
250Р
Промокод
Купон на скидку 250 рублей на заказы от 10000 рублей
Действует до До 31.1.2024
Применили 171 раз
Показать код
250Р
25%
Промокод
Защитные стекла со скидкой 25%
Действует до До 24.1.2024
Применили 26 раз
Показать код
25%

Похожие магазины

Sber Devices
Video-shoper
Harman.club
Эльдорадо
Delonghi
Weissgauff
Honor
Холодильник
Jettop
Polaris
Ситилинк
Kotofoto
BigGeek
Яркий Фотомаркет
Техпорт
М.Видео
AkbMag
Huawei
Moulinex
Krups
Iport
Xiaomi Mi-Shop
Технопарк
Maunfeld
Oldi
REDMOND
Нотик
Whirlpool
Shopotam
Gorenje
ASUS
Wishmaster
Somebox
Связной
Neoline
Navigator Shop
Samsung
Ого
Позитроника
Candy
Caviar
Четыре глаза

Часто задаваемые вопросы про Quke.ru

Где взять промокод Quke?

На какие товары действуют скидочные предложения у ритейлера электроники?

Как получить дисконт на сайте Кьюк?

Все промокоды магазина электроники актуальны?

Сколько действуют дисконтные коды ритейлера электроники?

Лучшие промокоды Quke.ru

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 500 рублей на покупку любой техники или скидка 1000 рублей на покупку Apple iPhone SAL***
Промокод Купон на скидку 400 рублей при покупке от 9000 рублей 7DA***
Скидка Получите 2 года гарантии в подарок не требуется
Скидка До +15% по партнерской программе не требуется
Скидка До -10% за подписку на новости не требуется
Скидка Оплачивайте ку-бонусами до 60% покупок не требуется
Скидка Товары для хобби со скидкой до 50% не требуется
Скидка Умные фитнес-браслеты по выгодным ценам не требуется
Скидка Фотоаппараты моментальной печати от 6999 рублей не требуется
Скидка Ирригаторы для полостью рта от 2500 рублей не требуется

Информация о Quke.ru

Сайт Quke — это интернет-магазин электроники. Оплатить покупки можно наличными при получении. Действует доставка по городу, где есть офлайн-подразделения Кьюк. Она не бесплатная и стоит от ₽350. Мобильные телефоны и другие товары можно обменять или вернуть в течение 14 дней, если они не относятся к технически сложным. На весь ассортиментом смартфонов и другой техники из каталога ритейлера действует трехлетняя гарантия.

Сэкономить на покупках на сайте ритейлера электроники можно с помощью купонов и промокодов. Все лучшие актуальные скидочные предложения продавца опубликованы на данной странице.

Товары Quke.ru

На сайте Кьюк можно приобрести следующие категории товаров:

  • смартфоны;

  • планшеты;

  • ноутбуки;

  • фитнес-браслеты;

  • смарт-часы;

  • комплектующие для ПК.

Смартфоны и другая электроника удобно рассортированы. Их можно фильтровать по цене, другим параметрам, а также искать по модели и названию производителя. Есть удобная функция подбора подарков.

Центральное место в каталоге магазина занимают телефоны. Ассортимент смартфонов на сайте просто огромный. Предлагаются разные модели гаджетов — от бюджетной до премиальной электроники. К товару любой категории можно применить промокод во время оформления заказа.

Как сэкономить на сайте Quke.ru

Самый простой способ приобрести смартфоны или другую электронику из ассортимента магазина с выгодной скидкой — это различные акции ритейлера. Они временно снижают цену электроники на 10–20%. Найти такие предложения несложно —около них указан размер дисконта (или прошлая стоимость перечеркнута, а под ней выставлена новая). Таким образом можно получить выгоду до ₽10 000–15 000.

Еще один способ купить электронику со скидкой — оформление заказа в период действия распродаж. Им на сайте Кьюк посвящен специальный раздел. Стоимость смартфонов и других товаров оттуда может быть снижена на 40–50% или даже больше.

Но наиболее выгодный способ приобрести любую электронику с дисконтом — промокод или бесплатный купон компании. Его активация не требует выполнения сложных условий. Достаточно активировать скидочный код во время совершения заказа. При этом выгода от применения актуального промокода ритейлера электроники может достигать 50% от изначальной цены электроники или даже больше.

Как активировать промокод Quke.ru

Чтобы активировать промокод Quke и получить выгодный дисконт, необходимо:

  1. Скопировать код на скидку с отсюда.

  2. Открыть сайт Кьюк, выбрать электронику и нажать на нее.

  3. Поместить товар в корзину и начать к оформление покупки.

  4. В разделе заказа  вписать код в специальное поле и нажать «Применить».

  5. Закончить покупку и перейти к оплате.

После этого покупатель получит дополнительную скидку. Ее размер зависит от акции интернет-магазина электроники, по которой был выпущен дисконтный промокод.

Купоны Quke применяются немного по-другому. Чтобы приобрести смартфоны или другую технику со скидкой, необходимо нажать на одно из предложений с этой страницы, а после переадресации на сайт ритейлера сделать заказ. Вводить дисконтный код онлайн—магазина электроники при этом не требуется.