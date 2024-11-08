ASUS — это компания, созданная четырьмя люди — компьютерными инженерами и бывшими сотрудниками Acer в 1989 году. Она занимается продажей компьютерной техники и ее комплектующих.

Одним из первых с производителем продукции ASUS стал сотрудничать Intel. В будущем это позволило проекту выйти на мировой рынок. С момента подписания контракта они смогли получать необходимые инженерные разработки для обхода конкурентов.

Первый ноутбук от компании был выпущен в 2000 году. Это стало одним из ключевых событий в истории компании, потому что последующие годы не были плодотворными. Также именно тогда проект стал одним из первых, кто заимствовал технологии других брендов.

Популярные товары и категории в магазине ASUS

Для клиентов интернет-магазина ASUS доступны разделы:

Ноутбуки — устройства, выпускаемые под личным брендом.

Republic of Games — ПК, комплектующие и другая техника для профессиональных геймеров.

Моноблоки и ПК — стандартные устройства для домашнего и специализированного использования.

Комплектующие — корпусы, видеокарты, материнские платы, мониторы, наушники и гарнитуры, клавиатуры, мышки и коврики, сетевое оборудование, веб-камеры.

В каждом из разделов продукты можно отсортировать. Например, по возрастанию цены, популярности и новизне, дополнительным параметрам, например типу продукта и его модели.

Программа лояльности на сайте Асус

В официальном интернет-магазине компании ASUS всем пользователям предлагается воспользоваться программой лояльности. За покупки на сайте клиентам начисляются баллы, которыми можно оплатить до 30% от цены следующих заказов.

Участниками могут стать пользователи, зарегистрировавшиеся в фирменном магазине ru.store.asus.com. Также пользователям должно быть не меньше 18 лет на момент создания личного кабинета.

За каждые потраченные 50 рублей начисляется 1 балл, а их списание доступно через 15 дней после получения заказа. Бонусы действительны в течение 180 дней после получения, и они не суммируются с промокодами.

Для участия в программе лояльности клиенту необходимо зарегистрироваться на официальном сайте магазина. Нужно указать имя, фамилию, номер телефона, электронную почту, придумать пароль и ввести защитный код, указанный на картинке.

Методы оплаты на сайте ASUS

Для оформления заказа необязательно регистрироваться на сайте, но придется ввести много дополнительных данных, вплоть до точного адреса проживания. Оплата доступна банковской картой Visa, MasterCard, Мир, через систему быстрых платежей и при наличными получении. Также клиентам доступно оформление товара в кредит или рассрочку через ОТП Банк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Ренессанс Кредит и Почта Банк.

Способы доставки продукции интернет-магазина

Клиентам ASUS доступно два вида получения заказа — курьерским сервисом ТК «Курьер Сервис Экспресс» или самовывозом. Стоимость доставки зависит от региона проживания — чем удаленнее от Москвы и Санкт-Петербурга, тем дороже. Тарифы — от 199 рублей. Если сумма заказа больше 4990 рублей, то курьер привезет покупку бесплатно. Промокоды и акции на доставку не распространяются.

Отслеживание покупки доступно через личный кабинет или на сайте курьерской службы. Если личный кабинет на сайте Асус не зарегистрирован, то можно позвонить на горячую линию техподдержки компании и узнать, где находится посылка.

Возврат товара в онлайн-магазин

Заказ можно вернуть в течение 7 дней с момента покупки в интернет-магазине. Время отсчитывается со дня получения заказа. Для возврата нужно заполнить бланк и предоставить чек о покупке.

Вернуть продукт можно в случае, если обнаружен дефект. Фото можно приложить к документу при оформлении возврата. Сумма будет возвращена полностью, с учетом доставки на карту или наличными. Срок обработки заявки зависит от регламента конкретного банка, обычно он варьируется в пределах 1–30 дней.