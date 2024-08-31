Промокоды REDMOND (Рендмонд) на Август
Сегодня в магазине REDMOND доступно 13 купонов.
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Скидка по промокоду суммируется с другими предложениями и акциями и считается от цены указанной в корзине. Максимальный размер общей скидки от первоначальной цены не может превышать 40%. Скидка по промокоду действует на весь каталог товаров, находящихся на сайте: https://multivarka.pro/, исключение составлют: Товары со знаком "!", умные колонки и подарочные сертификаты. Промокод не может быть применен на сайте multivarka.pro вместе с другими промокодами в одном заказе. Промокод на скидку не заменяется ни на какие виды компенсаций, в том числе денежную компенсацию. При возврате товара надлежащего качества, купленного с учетом скидки по промокоду, возвращается фактически оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке. Промокод не действует на услугу доставки. Возврат акционного товара ненадлежащего качества производится по цене, указанной в чеке. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется исключительно на товар такой же модели.
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Скидка по промокоду суммируется с другими предложениями и акциями и считается от цены указанной в корзине. Максимальный размер общей скидки от первоначальной цены не может превышать 40%. Скидка по промокоду действует на весь каталог товаров, находящихся на сайте: https://multivarka.pro/, исключение составлют: Товары со знаком "!", умные колонки и подарочные сертификаты. Промокод не может быть применен на сайте multivarka.pro вместе с другими промокодами в одном заказе. Промокод на скидку не заменяется ни на какие виды компенсаций, в том числе денежную компенсацию. При возврате товара надлежащего качества, купленного с учетом скидки по промокоду, возвращается фактически оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке. Промокод не действует на услугу доставки. Возврат акционного товара ненадлежащего качества производится по цене, указанной в чеке. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется исключительно на товар такой же модели.
Мультиварка MC100 – стильный и современный прибор, который поможет готовить вкусную и полезную еду дома. От детского питания и завтраков до десертов и выпечки, не говоря о супах и тушеных блюдах. Чтобы активировать скидку: • переходите на сайт, добавляйте товар в корзину • вводите промокод
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Часто задаваемые вопросы про REDMOND
Какой гарантией сопровождается техника REDMOND?
Почему к заказу REDMOND не применяется промокод?
За что начисляются баллы программы лояльности REDMOND?
На что можно потратить баллы Редмонд?
Как вернуть товары магазина REDMOND?
Лучшие промокоды REDMOND
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Подробнее о магазине техники REDMOND
В фирменном интернет-магазине известного бренда, продукцией которого пользуется 40 000 000 семей в 35 странах, можно купить умную бытовую технику по более выгодным ценам, чем в официальных магазинах розницы. Для получения скидок при покупке популярных товаров используйте купоны: промокод магазина Редмонд поможет заказать большинство устройств на 10–50% дешевле.
Самая популярная категория товаров среди всей продукции компании — мультиварки. За свою историю марка выпустила более 100 моделей этих кухонных помощников. Также на официальном сайте можно подобрать грили, мультипекари, духовые шкафы и другие товары для кухни. Для ухода за домом здесь есть умные роботы-пылесосы и увлажнители воздуха, а для ухода за собой — фены, мультистайлеры и множество другой полезной техники.
Как воспользоваться скидочным купоном в Редмонд
Чтобы сделать покупку по максимально низкой цене, выберите самый выгодный бесплатный купон из представленных на нашем сайте. Используйте промокод для снижения общей стоимости корзины, а акцию — для приобретения конкретных товаров с дисконтом.
Как применить промокод Редмонд:
Нажмите на кнопку подходящего специального предложения, скопируйте код и перейдите в официальный интернет-магазин умной техники.
Положите вашу покупку, будь то мультикухня, вакумный упаковщик или плойка, в корзину и войдите в нее.
Используйте кодовое слово, которое содержал купон REDMOND, в специальном поле под списком покупок и активируйте промокод кнопкой «Применить».
Продолжите оформление заказа по обновленной стоимости.
Не содержащие кодов купоны открывают перед пользователем страницы акций с подборками товаров, продающихся по специальным ценам.
Применение и акции, и кода ограничено по времени. Но на текущей странице вы найдете только актуальные промокоды, действующие на продукцию бренда в Август 2024 и постоянно пополняющиеся новыми предложениями.
Программы лояльности
Чтобы покупать товары REDMOND Smart Home с экономией, можно не только вводить промокоды. Как и у любого бренда, у марки есть несколько скидочных программ.
Карта «Пятибалльный сервис»
Магазин предлагает покупателям оформить сервисную карту и получить по ней дополнительные скидки: 30% на любые комплектующие изделий и 50% на новую чашу мультиварки, а также базу или комплект сменных панелей к прибору мультипекарь. По условиям акции нужно сдать продавцу или курьеру старую технику, чтобы купить с дисконтом такую же новую.
Карту можно купить в сети магазинов за 1000 рублей. Для использования карточки нужно назвать ее номер оператору магазина. При этом скидки действуют не только на первый заказ: они активны неограниченное время с момента покупки и распространяются на любое количество товаров.
Мультипекарь
Благодаря покупке дополнительных панелей для мультипекаря можно получить технику марки всего за 1 рубль. В разделе акции говорится, что для этого требуется собрать минимум 5 уголков от коробок с панелями, содержащих информацию о модели, заполнить анкету участника и лично или по почте отправить их в магазин.
В зависимости от количества уголков, можно обменять их на один из акционных товаров: дополнительную панель для мультипекаря, сам мультипекарь, блендер, умный чайник-светильник или гриль. Предложение действует бессрочно.
Подарочные сертификаты
Еще один способ сэкономить — попросить у своих близких в подарок сертификат магазина. С его помощью вы сможете приобрести умную технику из ассортимента продукции марки REDMOND, включая популярную кухонную технику — любой гриль или мультиварку. Если номинал сертификата окажется меньше суммы заказа, разницу можно доплатить наличными или картой.
Скидка 10% за подписку на новости
Подписавшиеся на рассылку магазина клиенты получают не только актуальную информацию о выгодных предложениях качественных товаров, но и дисконт.Оставьте свой адрес электронной почты в специальной форме на главной странице сайта, чтобы воспользоваться персональным промокодом со скидкой 10% на первую покупку.
Сервисы и поддержка Редмонд
Среди актуальных предложений магазина есть еще несколько бонусов.
Скидка 50% за ремонт
Покупатель, который во время гарантийного срока ремонтирует технику в любом фирменном сервисном центре бренда, может получить скидку 50% на один товар из интернет-магазина. Для этого нужно лишь заполнить на сайте анкету, указав номер модели и акта СЦ. Акция действует бессрочно.
Дополнительный год сервисного обслуживания
Если купленный товар участвует в программе расширенной гарантии и в гарантийном талоне стоит штамп, можно получить дополнительные 12 месяцев сервисного обслуживания. Для этого понадобится зарегистрироваться на сайте и добавить в личном кабинете серийный номер и дату покупки устройства.
Консультация шеф-повара
С понедельника по пятницу в рабочее время можно позвонить по номеру телефона, указанному в сервисном разделе, и получить бесплатную консультацию шеф-повара по готовке с помощью техники бренда. Акция доступна покупателям, которые зарегистрировались в клубе Redmond.
Рецепты
В специальном разделе на официальном сайте публикуются рецепты, помогающие вкусно готовить с помощью качественной бытовой техники бренда. Здесь вы найдете все: от супов, гарниров и выпечки до копчения, консервации и домашних сыров. И Redmond регулярно пополняет коллекцию.
Рецепты в вашем смартфоне
После идеи приобрести товары компании лучшим предложением будет установка приложения, содержащего свыше 3000 рецептов разных кухонь мира для каждой модели техники. А чтобы готовить быстрее, можно заказывать под них наборы ингредиентов через сервис Redmond еда.
Способы доставки и оплаты в магазине Редмонд
Активируйте купоны: воспользуйтесь промокодом или акцией, чтобы заплатить за покупку меньше. После этого в корзине вам будет предложена возможность рассчитаться за технику онлайн с помощью карт VISA, MasterCard, JCB или Мир, включая карты рассрочки «Халва» и «Совесть». Кроме того, можно воспользоваться сервисами Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay и оплатой по QR-коду через «Сбербанк Онлайн». В Москве и Санкт-Петербурге покупателям также доступна оплата наличными или картой курьеру.
На сайте REDMOND предлагают бесплатную доставку работником собственной курьерской службы или одной из транспортных компаний при заказе техники на определенную сумму. В других случаях стоимость доставки указывается в корзине. Также можно забрать покупку из фирменных магазинов или пунктов самовывоза Hermes, DPD или «Почты России».