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Промокоды REDMOND (Рендмонд) на Август

Сегодня в магазине REDMOND доступно 13 купонов.

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Скидка по промокоду суммируется с другими предложениями и акциями и считается от цены указанной в корзине. Максимальный размер общей скидки от первоначальной цены не может превышать 40%. Скидка по промокоду действует на весь каталог товаров, находящихся на сайте: https://multivarka.pro/, исключение составлют: Товары со знаком "!", умные колонки и подарочные сертификаты. Промокод не может быть применен на сайте multivarka.pro вместе с другими промокодами в одном заказе. Промокод на скидку не заменяется ни на какие виды компенсаций, в том числе денежную компенсацию. При возврате товара надлежащего качества, купленного с учетом скидки по промокоду, возвращается фактически оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке. Промокод не действует на услугу доставки. Возврат акционного товара ненадлежащего качества производится по цене, указанной в чеке. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется исключительно на товар такой же модели.

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Скидка по промокоду суммируется с другими предложениями и акциями и считается от цены указанной в корзине. Максимальный размер общей скидки от первоначальной цены не может превышать 40%. Скидка по промокоду действует на весь каталог товаров, находящихся на сайте: https://multivarka.pro/, исключение составлют: Товары со знаком "!", умные колонки и подарочные сертификаты. Промокод не может быть применен на сайте multivarka.pro вместе с другими промокодами в одном заказе. Промокод на скидку не заменяется ни на какие виды компенсаций, в том числе денежную компенсацию. При возврате товара надлежащего качества, купленного с учетом скидки по промокоду, возвращается фактически оплаченная покупателем сумма, указанная в чеке. Промокод не действует на услугу доставки. Возврат акционного товара ненадлежащего качества производится по цене, указанной в чеке. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется исключительно на товар такой же модели.

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Мультиварка MC100 – стильный и современный прибор, который поможет готовить вкусную и полезную еду дома. От детского питания и завтраков до десертов и выпечки, не говоря о супах и тушеных блюдах. Чтобы активировать скидку: • переходите на сайт, добавляйте товар в корзину • вводите промокод

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Часто задаваемые вопросы про REDMOND

Какой гарантией сопровождается техника REDMOND?

Почему к заказу REDMOND не применяется промокод?

За что начисляются баллы программы лояльности REDMOND?

На что можно потратить баллы Редмонд?

Как вернуть товары магазина REDMOND?

Лучшие промокоды REDMOND

Тип купона Описание Код
Промокод Дополнительная скидка 15% на технику по купону 7DA***
Промокод Cкидка 13% на товары ADM***
Скидка До 6.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Круглосуточные бесплатные консультации специалистов по любым вопросам не требуется
Скидка 10% скидка за подписку на новости не требуется
Скидка Скидка до 50% по бонусной программе не требуется
Скидка Нашли дешевле? Мы снизим цену! не требуется
Скидка 10% с каждой покупки зачисляются как бонусные рубли в личном кабинете не требуется
Скидка Климат-контроль со скидкой до 40% не требуется
Скидка Комплекты техники и аксессуаров со скидкой до 58% не требуется

Подробнее о магазине техники REDMOND

В фирменном интернет-магазине известного бренда, продукцией которого пользуется 40 000 000 семей в 35 странах, можно купить умную бытовую технику по более выгодным ценам, чем в официальных магазинах розницы. Для получения скидок при покупке популярных товаров используйте купоны: промокод магазина Редмонд поможет заказать большинство устройств на 10–50% дешевле.


Самая популярная категория товаров среди всей продукции компании — мультиварки. За свою историю марка выпустила более 100 моделей этих кухонных помощников. Также на официальном сайте можно подобрать грили, мультипекари, духовые шкафы и другие товары для кухни. Для ухода за домом здесь есть умные роботы-пылесосы и увлажнители воздуха, а для ухода за собой — фены, мультистайлеры и множество другой полезной техники.

Как воспользоваться скидочным купоном в Редмонд

Чтобы сделать покупку по максимально низкой цене, выберите самый выгодный бесплатный купон из представленных на нашем сайте. Используйте промокод для снижения общей стоимости корзины, а акцию — для приобретения конкретных товаров с дисконтом.

Как применить промокод Редмонд:

  1. Нажмите на кнопку подходящего специального предложения, скопируйте код и перейдите в официальный интернет-магазин умной техники.

  2. Положите вашу покупку, будь то мультикухня, вакумный упаковщик или плойка, в корзину и войдите в нее.

  3. Используйте кодовое слово, которое содержал купон REDMOND, в специальном поле под списком покупок и активируйте промокод кнопкой «Применить».

  1. Продолжите оформление заказа по обновленной стоимости.

Не содержащие кодов купоны открывают перед пользователем страницы акций с подборками товаров, продающихся по специальным ценам.

Применение и акции, и кода ограничено по времени. Но на текущей странице вы найдете только актуальные промокоды, действующие на продукцию бренда в Август 2024 и постоянно пополняющиеся новыми предложениями.

Программы лояльности

Чтобы покупать товары REDMOND Smart Home с экономией, можно не только вводить промокоды. Как и у любого бренда, у марки есть несколько скидочных программ.

Карта «Пятибалльный сервис»

Магазин предлагает покупателям оформить сервисную карту и получить по ней дополнительные скидки: 30% на любые комплектующие изделий и 50% на новую чашу мультиварки, а также базу или комплект сменных панелей к прибору мультипекарь. По условиям акции нужно сдать продавцу или курьеру старую технику, чтобы купить с дисконтом такую же новую.

Карту можно купить в сети магазинов за 1000 рублей. Для использования карточки нужно назвать ее номер оператору магазина. При этом скидки действуют не только на первый заказ: они активны неограниченное время с момента покупки и распространяются на любое количество товаров.

Мультипекарь

Благодаря покупке дополнительных панелей для мультипекаря можно получить технику марки всего за 1 рубль. В разделе акции говорится, что для этого требуется собрать минимум 5 уголков от коробок с панелями, содержащих информацию о модели, заполнить анкету участника и лично или по почте отправить их в магазин.

В зависимости от количества уголков, можно обменять их на один из акционных товаров: дополнительную панель для мультипекаря, сам мультипекарь, блендер, умный чайник-светильник или гриль. Предложение действует бессрочно.

Подарочные сертификаты 

Еще один способ сэкономить — попросить у своих близких в подарок сертификат магазина. С его помощью вы сможете приобрести умную технику из ассортимента продукции марки REDMOND, включая популярную кухонную технику — любой гриль или мультиварку. Если номинал сертификата окажется меньше суммы заказа, разницу можно доплатить наличными или картой.

Скидка 10% за подписку на новости

Подписавшиеся на рассылку магазина клиенты получают не только актуальную информацию о выгодных предложениях качественных товаров, но и дисконт.Оставьте свой адрес электронной почты в специальной форме на главной странице сайта, чтобы воспользоваться персональным промокодом со скидкой 10% на первую покупку.

Сервисы и поддержка Редмонд

Среди актуальных предложений магазина есть еще несколько бонусов.

Скидка 50% за ремонт 

Покупатель, который во время гарантийного срока ремонтирует технику в любом фирменном сервисном центре бренда, может получить скидку 50% на один товар из интернет-магазина. Для этого нужно лишь заполнить на сайте анкету, указав номер модели и акта СЦ. Акция действует бессрочно.

Дополнительный год сервисного обслуживания

Если купленный товар участвует в программе расширенной гарантии и в гарантийном талоне стоит штамп, можно получить дополнительные 12 месяцев сервисного обслуживания. Для этого понадобится зарегистрироваться на сайте и добавить в личном кабинете серийный номер и дату покупки устройства.

Консультация шеф-повара

С понедельника по пятницу в рабочее время можно позвонить по номеру телефона, указанному в сервисном разделе, и получить бесплатную консультацию шеф-повара по готовке с помощью техники бренда. Акция доступна покупателям, которые зарегистрировались в клубе Redmond.

Рецепты 

В специальном разделе на официальном сайте публикуются рецепты, помогающие вкусно готовить с помощью качественной бытовой техники бренда. Здесь вы найдете все: от супов, гарниров и выпечки до копчения, консервации и домашних сыров. И Redmond регулярно пополняет коллекцию.

Рецепты в вашем смартфоне  

После идеи приобрести товары компании лучшим предложением будет установка приложения, содержащего свыше 3000 рецептов разных кухонь мира для каждой модели техники. А чтобы готовить быстрее, можно заказывать под них наборы ингредиентов через сервис Redmond еда.

Способы доставки и оплаты в магазине Редмонд

Активируйте купоны: воспользуйтесь промокодом или акцией, чтобы заплатить за покупку меньше. После этого в корзине вам будет предложена возможность рассчитаться за технику онлайн с помощью карт VISA, MasterCard, JCB или Мир, включая карты рассрочки «Халва» и «Совесть». Кроме того, можно воспользоваться сервисами Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay и оплатой по QR-коду через «Сбербанк Онлайн». В Москве и Санкт-Петербурге покупателям также доступна оплата наличными или картой курьеру.


На сайте REDMOND предлагают бесплатную доставку работником собственной курьерской службы или одной из транспортных компаний при заказе техники на определенную сумму. В других случаях стоимость доставки указывается в корзине. Также можно забрать покупку из фирменных магазинов или пунктов самовывоза Hermes, DPD или «Почты России».