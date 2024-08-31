Чтобы покупать товары REDMOND Smart Home с экономией, можно не только вводить промокоды. Как и у любого бренда, у марки есть несколько скидочных программ.

Карта «Пятибалльный сервис»

Магазин предлагает покупателям оформить сервисную карту и получить по ней дополнительные скидки: 30% на любые комплектующие изделий и 50% на новую чашу мультиварки, а также базу или комплект сменных панелей к прибору мультипекарь. По условиям акции нужно сдать продавцу или курьеру старую технику, чтобы купить с дисконтом такую же новую.

Карту можно купить в сети магазинов за 1000 рублей. Для использования карточки нужно назвать ее номер оператору магазина. При этом скидки действуют не только на первый заказ: они активны неограниченное время с момента покупки и распространяются на любое количество товаров.

Мультипекарь

Благодаря покупке дополнительных панелей для мультипекаря можно получить технику марки всего за 1 рубль. В разделе акции говорится, что для этого требуется собрать минимум 5 уголков от коробок с панелями, содержащих информацию о модели, заполнить анкету участника и лично или по почте отправить их в магазин.

В зависимости от количества уголков, можно обменять их на один из акционных товаров: дополнительную панель для мультипекаря, сам мультипекарь, блендер, умный чайник-светильник или гриль. Предложение действует бессрочно.

Подарочные сертификаты

Еще один способ сэкономить — попросить у своих близких в подарок сертификат магазина. С его помощью вы сможете приобрести умную технику из ассортимента продукции марки REDMOND, включая популярную кухонную технику — любой гриль или мультиварку. Если номинал сертификата окажется меньше суммы заказа, разницу можно доплатить наличными или картой.

Скидка 10% за подписку на новости

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