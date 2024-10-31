Whirlpool — одна из крупнейших компаний на российском рынке, которая изготавливает бытовую технику. Она существует более 100 лет и, помимо собственной продукции, занимается продажей товаров от KitchenAid, Hotpoint и Indesit.

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