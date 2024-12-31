Промокоды Honor на Август-Сентябрь 2024
Электроника и гаджеты со скидками. Сегодня в магазине Honor доступно 12 купонов.
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Лучшие промокоды Honor
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|Описание
|Код
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|Спортивные часы HONOR MagicWatch всего за 11990 рублей
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|HONOR 50 по низкой цене в HONOR
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Об официальном интернет-магазине Honor
Китайский бренд Honor, основанный концерном Huawei в 2013 году, сегодня является самостоятельной популярной маркой смартфонов, ноутбуков Honor MagicBook, умных устройств и наушников. Продукция бренда ориентирована на молодых пользователей, ценящих длительный заряд батареи, инновационные функции, качество съемки и акустики в гаджетах. В 2020-м в России Honor удостоился международной премии Best Brands 2020 как лучший растущий бренд.
Сегодня компания располагает более 3000 сервисных пунктов и 9 колл-центрами в 100 странах мира, посредством которых предоставляет премиальный сервис своим клиентам. В российском официальном интернет-магазине представлены популярные и новые модели гаджетов, умных устройств и электроники по привлекательным ценам. В Honor постоянно запускаются акции, снижаются цены и генерируются промокоды на скидку.
Ассортимент интернет-магазина
Основу ассортимента официального интернет-магазина составляют смартфоны и ноутбуки Honor MagicBook. Также здесь можно купить фирменные умные часы, беспроводные наушники и защитные бамперы. Все устройства Honor разработаны с технологией конфиденциальности, которая сводит к минимуму доступ компании и третьих лиц к персональной информации пользователей.
На этом сайте опубликованы купоны официального интернет-магазина с промокодами и акциями. С их помощью можно существенно сэкономить на покупке в интернет-магазине.
Как сэкономить в официальном интернет-магазине
В официальном интернет-магазине нет отдельного раздела с распродажей, однако на этой странице можно найти купоны на фиксированные скидки, информацию об акциях и других специальных предложениях. Скопировав и применив промокод Хонор в корзине, клиент получит персональную скидку на смартфон, ноутбук или другое устройство. А еще магазин предоставляет бесплатную курьерскую доставку на дом или в офис. Чтобы ее получить, достаточно сделать заказ всего от 10 000 рублей.
Еще можно сэкономить в перспективе, зарегистрировавшись на официальном сайте магазина Хонор. Авторизованные клиенты получают на почту коды купонов и пользуются другими преимуществами, которые предоставляет магазин.
Как применять промокоды на сайте магазина
Чтобы воспользоваться специальным предложением официального интернет-магазина Honor, нужно сделать следующее:
Выбрать один из представленных на этой странице промокодов и кликнуть по нему.
Добавить товар в корзину и перейти в нее, а после нажать «Оформить».
На странице оформления покупки кликнуть на виджет «Купон».
Вставить код купона в открывшееся поле и нажать «Использовать», а потом «Активировать».
После активации купона стоимость заказа снизится на номинал скидки. Важно не откладывать покупку, поскольку срок действия активированных промокодов ограничен и они не могут быть использованы повторно с одного аккаунта.
Как оформить заказ в официальном интернет-магазине
Для оформления заказа в официальном интернет-магазине Хонор нужно выполнить несколько шагов:
Зайти на сайт магазина и выбрать интересующие товары.
Кликнуть «Купить» и изучить карточку товара.
Добавить товар в корзину и кликнуть «Оформить».
Ознакомиться с характеристиками продукта и добавить его в корзину.
Перейти в корзину и нажать на кнопку «Оформить».
Активировать код купона.
Пройти регистрацию на сайте Honor или продолжить как гость.
Указать адрес, номер телефона и ФИО и кликнуть «Продолжить».
Выбрать вариант доставки и оплатить товар.
После подтверждения и отгрузки заказа на телефон клиента придет сообщение. Второе SMS будет отправлено в день доставки, а за час до вручения заказа с клиентом свяжется курьер.
Клиенты из Москвы получают заказы из официального магазина бренда Honor в течение 1–2 рабочих дней, жители Санкт-Петербурга — 2–4, а остальных регионов — 2–15 дней, исходя из удаленности от столицы. В период больших распродаж и акций Honor время доставки может быть увеличено по причине большого количества заказов.
После получения заказа у клиента будет 7 дней на возврат бракованного или неподошедшего товара. Бесплатная доставка по обратному адресу предоставляется, только если товар пришел с дефектом.