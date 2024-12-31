Китайский бренд Honor, основанный концерном Huawei в 2013 году, сегодня является самостоятельной популярной маркой смартфонов, ноутбуков Honor MagicBook, умных устройств и наушников. Продукция бренда ориентирована на молодых пользователей, ценящих длительный заряд батареи, инновационные функции, качество съемки и акустики в гаджетах. В 2020-м в России Honor удостоился международной премии Best Brands 2020 как лучший растущий бренд.

Сегодня компания располагает более 3000 сервисных пунктов и 9 колл-центрами в 100 странах мира, посредством которых предоставляет премиальный сервис своим клиентам. В российском официальном интернет-магазине представлены популярные и новые модели гаджетов, умных устройств и электроники по привлекательным ценам. В Honor постоянно запускаются акции, снижаются цены и генерируются промокоды на скидку.