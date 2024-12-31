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Промокоды Honor на Август-Сентябрь 2024

Электроника и гаджеты со скидками. Сегодня в магазине Honor доступно 12 купонов.

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Promoland Honor
Промокод
Новая модель HONOR 50 от 34 990 рублей
Действует до До 31.12.2024
Применили 4 раза
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Промокод
Флагманский смартфон HONOR X8 от 27 990 рублей
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
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Промокод
Спортивные часы HONOR MagicWatch всего за 11990 рублей
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
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Промокод
Стильные HONOR MagicWatch 2 всего за 10990 рублей
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
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Промокод
Бесплатная доставка
Действует до До 31.12.2024
Применили 2 раза
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Промокод
Скидки и новости в сообществе бренда
Действует до До 31.12.2024
Применили 2 раза
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1000₽
Промокод
Скидка 1000 рублей на первый заказ от 3000 рублей
Действует до До 14.8.2024
Применили 6 раз
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1000₽
Акция
Встречайте Сентябрь с лучшими скидками в HONOR
Действует до До 8.11.2024
Применили 61 раз
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Акция
HONOR 50 по низкой цене в HONOR
Действует до До 8.11.2024
Применили 22 раза
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Акция
HONOR MagicBook View 14 по низкой цене в HONOR
Действует до До 8.11.2024
Применили 7 раз
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Акция
Умные часы HONOR MagicWatch по низким ценам
Действует до До 8.11.2024
Применили 6 раз
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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1000 рублей скидки на первый заказ от 3000 рублей!
Действует до До 30.6.2024
Применили 6 раз
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1000 рублей скидки на первый заказ от 3000 рублей!
Действует до До 30.6.2024
Применили 3 раза
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1000 рублей скидки на первый заказ от 3000 рублей!
Действует до До 30.6.2024
Применили 1 раз
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1000 рублей скидки на первый заказ от 3000 рублей!
Действует до До 30.6.2024
Применили 1 раз
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Скидка 1000 рублей на заказ от 10000 рублей для новых покупателей!
Действует до До 30.6.2024
Применили 14 раз
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Moulinex
Quke.ru
Gorenje
Neoline

Часто задаваемые вопросы про Honor

Какой срок действия гарантии на продукцию HONOR?

В течение какого времени можно вернуть устройство в магазин Хонор?

Как вступить в клуб HONOR?

Где найти все действующие промокоды Хонор?

Как использовать код купона в HONOR?

Лучшие промокоды Honor

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Honor СКИ***
Промокод Новая модель HONOR 50 от 34 990 рублей не требуется
Промокод Флагманский смартфон HONOR X8 от 27 990 рублей не требуется
Промокод Спортивные часы HONOR MagicWatch всего за 11990 рублей не требуется
Промокод Стильные HONOR MagicWatch 2 всего за 10990 рублей не требуется
Промокод Бесплатная доставка не требуется
Промокод Скидки и новости в сообществе бренда не требуется
Промокод Скидка 1000 рублей на первый заказ от 3000 рублей PIK***
Скидка Встречайте Сентябрь с лучшими скидками в HONOR не требуется
Скидка HONOR 50 по низкой цене в HONOR не требуется

Об официальном интернет-магазине Honor

Китайский бренд Honor, основанный концерном Huawei в 2013 году, сегодня является самостоятельной популярной маркой смартфонов, ноутбуков Honor MagicBook, умных устройств и наушников. Продукция бренда ориентирована на молодых пользователей, ценящих длительный заряд батареи, инновационные функции, качество съемки и акустики в гаджетах. В 2020-м в России Honor удостоился международной премии Best Brands 2020 как лучший растущий бренд.

Сегодня компания располагает более 3000 сервисных пунктов и 9 колл-центрами в 100 странах мира, посредством которых предоставляет премиальный сервис своим клиентам. В российском официальном интернет-магазине представлены популярные и новые модели гаджетов, умных устройств и электроники по привлекательным ценам. В Honor постоянно запускаются акции, снижаются цены и генерируются промокоды на скидку.

Ассортимент интернет-магазина

Основу ассортимента официального интернет-магазина составляют смартфоны и ноутбуки Honor MagicBook. Также здесь можно купить фирменные умные часы, беспроводные наушники и защитные бамперы. Все устройства Honor разработаны с технологией конфиденциальности, которая сводит к минимуму доступ компании и третьих лиц к персональной информации пользователей.

На этом сайте опубликованы купоны официального интернет-магазина с промокодами и акциями. С их помощью можно существенно сэкономить на покупке в интернет-магазине.

Как сэкономить в официальном интернет-магазине

В официальном интернет-магазине нет отдельного раздела с распродажей, однако на этой странице можно найти купоны на фиксированные скидки, информацию об акциях и других специальных предложениях. Скопировав и применив промокод Хонор в корзине, клиент получит персональную скидку на смартфон, ноутбук или другое устройство. А еще магазин предоставляет бесплатную курьерскую доставку на дом или в офис. Чтобы ее получить, достаточно сделать заказ всего от 10 000 рублей.

Еще можно сэкономить в перспективе, зарегистрировавшись на официальном сайте магазина Хонор. Авторизованные клиенты получают на почту коды купонов и пользуются другими преимуществами, которые предоставляет магазин.

Как применять промокоды на сайте магазина

Чтобы воспользоваться специальным предложением официального интернет-магазина Honor, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать один из представленных на этой странице промокодов и кликнуть по нему.

  2. Добавить товар в корзину и перейти в нее, а после нажать «Оформить».

  3. На странице оформления покупки кликнуть на виджет «Купон».

  4. Вставить код купона в открывшееся поле и нажать «Использовать», а потом «Активировать».

После активации купона стоимость заказа снизится на номинал скидки. Важно не откладывать покупку, поскольку срок действия активированных промокодов ограничен и они не могут быть использованы повторно с одного аккаунта.

Как оформить заказ в официальном интернет-магазине

Для оформления заказа в официальном интернет-магазине Хонор нужно выполнить несколько шагов:

  1. Зайти на сайт магазина и выбрать интересующие товары.

  2. Кликнуть «Купить» и изучить карточку товара.

  3. Добавить товар в корзину и кликнуть «Оформить».

  4. Ознакомиться с характеристиками продукта и добавить его в корзину.

  5. Перейти в корзину и нажать на кнопку «Оформить».

  6. Активировать код купона.

  7. Пройти регистрацию на сайте Honor или продолжить как гость.

  8. Указать адрес, номер телефона и ФИО и кликнуть «Продолжить».

  9. Выбрать вариант доставки и оплатить товар.

После подтверждения и отгрузки заказа на телефон клиента придет сообщение. Второе SMS будет отправлено в день доставки, а за час до вручения заказа с клиентом свяжется курьер.

Клиенты из Москвы получают заказы из официального магазина бренда Honor в течение 1–2 рабочих дней, жители Санкт-Петербурга — 2–4, а остальных регионов — 2–15 дней, исходя из удаленности от столицы. В период больших распродаж и акций Honor время доставки может быть увеличено по причине большого количества заказов.

После получения заказа у клиента будет 7 дней на возврат бракованного или неподошедшего товара. Бесплатная доставка по обратному адресу предоставляется, только если товар пришел с дефектом.