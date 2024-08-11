Промокоды Техпорт (Techport) на Август
Сегодня в магазине Техпорт доступно 26 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Техпорт
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Лучшие промокоды Техпорт
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Информация об интернет-магазине Техпорт
Интернет-магазин Техпорт — один из крупнейших на российском рынке. Он начал работу в 2004 году и с тех пор только расширяет ассортимент товаров и улучшает сервис. Одно из главных достоинств компании — возможность доставки заказа в любой регион страны. Это касается в том числе и крупной бытовой техники.
На сегодняшний день в ассортименте магазина следующие категории товаров:
Электроника: телевизоры, ноутбуки, смартфоны.
Бытовая техника: стиральные и посудомоечные машины, холодильники.
Сантехника: унитазы, ванны, раковины.
Мебель: диваны, кровати, стенки, кресла.
Посуда: сковороды, кастрюли, скороварки.
И это только часть товаров, доступных для покупки на официальном сайте интернет-магазина. Их гораздо больше — купить можно практически все.
Сэкономить при оформлении заказа можно, использовав бесплатный купон или скидочный промокод Техпорт. Все акционные предложения магазина собраны здесь. Информация регулярно обновляется, поэтому тут только актуальные сведения о бонусных кодах Техпорт, купонах, скидках и различных акциях.
Как применить в Техпорт промокод на скидку
Чтобы активировать промокод компании Техпорт, необходимо:
Изучить выгодные акционные предложения интернет-магазина, которые представлены на этой странице.
Найти подходящий промокод на скидку и скопировать его.
Открыть ресурс магазина, выбрать товар и кликнуть по нему.
Нажать «Купить», навести курсор на кнопку с тележкой и щелкнуть «Перейти в корзину».
На открывшейся странице найти поле для промокода и вставить туда скопированные ранее цифры.
Закончить оформление заказа.
После этого на стадии оплаты покупки ее общая стоимость должна уменьшиться. Размер снижения цены определяет примененный промокод Техпорт — его номинал может различаться. Средняя величина экономии составляет 10–15%, однако она может быть как меньше, так и больше.
На данный момент активировать при заказе техники в Техпорте купон через официальное приложение магазина нельзя. Там в корзине просто отсутствует поле для ввода кода. Если нужно сэкономить этим способом, то придется делать покупку через десктопный или мобильный сайт компании.
Некоторые купоны Техпорт активируются иначе. Чтобы воспользоваться выгодным предложением популярного магазина, необходимо подобрать подходящий вариант здесь, кликнуть по нему, а после перехода на сайт компании оформить заказ. Вводить бонусный код при этом не придется — скидка будет применена к покупке автоматически.
Выгоднее всего использовать промокод магазина Техпорт на первый заказ. Он дает самую большую экономию — 20% от суммы покупки. Но применить его можно лишь единожды. Такая возможность имеется только у новых клиентов, которые оформляют заказ впервые.
Как еще получить в магазине Техпорт право на скидку
Промокоды и бонусные купоны Техпорт не единственная возможность сэкономить на покупке бытовой техники в популярном интернет-магазине. Получить скидку при оформлении заказа можно с помощью техбонусов. А партнерская программа позволяет заработать деньги, сотрудничая с компанией.
Техбонусы для скидок в магазине
Для постоянных покупателей действует программа лояльности, в рамках которой можно получить выгодную скидку. Она работает по системе кэшбэка — за каждый заказ начисляется вознаграждение в процентах от суммы покупки. Его величина зависит от бытовой техники, которую приобретает клиент. Когда накопится достаточное количество баллов, их можно потратить при оплате заказа. Бонусы покрывают не более половины стоимости. При этом в Техпорте купоны и промокоды разрешается комбинировать с программой лояльности. Это помогает сделать скидку еще больше.
Партнерская программа интернет-магазина
Предназначена для вебмастеров и других создателей контента. Магазин выдает им материалы для привлечения новых покупателей (баннеры, промоссылки, эксклюзивные бонусные коды). Они, в свою очередь, направляют трафик со своих медиа на сайт Техпорт. За каждую покупку привлеченного пользователя партнер получает вознаграждение. Его размер зависит от того, что именно купил новый клиент, и может составлять до 9%.
Сервисы и поддержка интернет-магазина Техпорт
Покупать в интернет-магазине не только выгодно, но и удобно благодаря максимально комфортному клиентскому сервису и дополнительным опциям. Например, если покупатель не может сам установить бытовую технику, это сделает партнер Техпорта.
Установка техники партнерами интернет-магазина
Можно заказать установку любой приобретенной в магазине техники. Ее осуществляют компании, находящиеся в партнерских отношениях с ритейлером. Услуга платная, но все клиенты Техпорта получают на нее скидку в размере 10%.
Покупки в кредит в магазине
На сайте компании можно покупать бытовую технику в кредит. Его предоставляют крупнейшие российские банки. Условия кредитования довольно выгодные: срок возврата денег составляет до 48 месяцев, а ставка — от 17%.
Покупки в рассрочку в магазине
Это то же самое, что кредит, но без процентов. Подходит для покупки относительно недорогой техники и электроники (до ₽300 000), так как срок возврата денег ограничен 12 месяцами. Предоставляется теми же самыми банками.
VIP-обслуживание клиентов интернет-магазина
За дополнительную плату каждый покупатель может получить привилегированные условия сотрудничества с интернет-магазином. Они включают ускоренный ремонт, продление гарантийного срока и компенсацию затянувшегося обслуживания. Опция актуальна, когда приобретается дорогая бытовая техника, которая может сломаться после истечения гарантии.
Дисконт магазина
Дисконт — это специальный раздел сайта Техпорт, где магазин предлагает дополнительные скидки на отдельные категории товаров. Экономить на нем можно очень неплохо — цена бытовой техники часто уменьшается на 20–30%. К акционным предложениям магазина разрешается применить промокод Техпорт, что может снизить стоимость покупки еще больше.
Оплата и доставка в магазине Техпорт
Оплата покупки возможна при оформлении заказа картой, а также непосредственно при получении товара (в том числе наличными). ИП и юрлица могут перечислить деньги методом безналичного расчета. По Москве доставка осуществляется собственной курьерской службой магазина, также возможен самовывоз. За пределы столицы заказы доставляются транспортными компаниями PickPoint, CDEK, Ozon Rocket. Москвичам товар привезут бесплатно, если они не будут сами выбирать время его получения. Доставка в регионы платная, цена услуги зависит от места назначения.