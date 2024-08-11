Интернет-магазин Техпорт — один из крупнейших на российском рынке. Он начал работу в 2004 году и с тех пор только расширяет ассортимент товаров и улучшает сервис. Одно из главных достоинств компании — возможность доставки заказа в любой регион страны. Это касается в том числе и крупной бытовой техники.

На сегодняшний день в ассортименте магазина следующие категории товаров:

Электроника: телевизоры, ноутбуки, смартфоны.

Бытовая техника: стиральные и посудомоечные машины, холодильники.

Сантехника: унитазы, ванны, раковины.

Мебель: диваны, кровати, стенки, кресла.

Посуда: сковороды, кастрюли, скороварки.

И это только часть товаров, доступных для покупки на официальном сайте интернет-магазина. Их гораздо больше — купить можно практически все.

Сэкономить при оформлении заказа можно, использовав бесплатный купон или скидочный промокод Техпорт. Все акционные предложения магазина собраны здесь. Информация регулярно обновляется, поэтому тут только актуальные сведения о бонусных кодах Техпорт, купонах, скидках и различных акциях.