Покупать бытовую технику по выгодным ценам позволяют специальные предложения магазина, которые он публикует регулярно. В рамках распродаж скидки устанавливаются на продукты выбранных производителей, товары отдельных категорий, комплекты бытовой техники и электроники. Также клиентам доступны увеличенный кэшбэк, сезонные распродажи, подарки и розыгрыши призов.

Для постоянных покупателей действует клуб привилегий «Кстати». Чтобы стать его членом, необходимо получить дисконтную карту. Каждому новичку автоматически начисляется 250 приветственных бонусов клуба. В дальнейшем баллы даются за покупки в виде кэшбэка, достигающего до 10% в зависимости от уровня карты. При покупках на сумму до 10 тыс. рублей действует статус Standard, предоставляющий бонусы в размере 1% от заказа. При покупках от 10 до 60 тыс. присваивается статус Silver, увеличивающий кэшбэк до 5%. Следующий шаг — уровень Gold (от 60 до 120 тыс.), дающий право на возврат 7%. Если сумма заказов превышает 120 тыс. рублей, присваивается статус Platinum, предоставляющий кэшбэк 10%.

Бонусы, полученные по программе лояльности, можно использовать для оплаты заказов. Поддерживается погашение с их помощью до 50% от суммы в чеке. Бонусы можно использовать вместе с другими акциями и скидками, если иное не сказано в описании товара.

Дополнительную выгоду можно получать, используя при заказе на Холодильник скидочный промокод. Найти его можно в этом разделе. Также компания может присылать персональные предложения клиентам, подписавшимся на рассылку. Используя купоны Холодильник, достичь максимальной выгоды будет просто.