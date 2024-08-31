Промокоды Холодильник (Holodilnik) на Август
Сегодня в магазине Холодильник доступно 22 купонов.
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Об интернет-магазине бытовой техники Холодильник
Сайт Холодильник.ру — это известный интернет-магазин бытовой техники и электроники, входящий в десятку крупнейших игроков российского рынка. Он имеет развитую логистическую инфраструктуру, десятки магазинов по всей стране и предлагает широкий ассортимент товаров. Компания основана в 1993 году и начинала свой путь как небольшой магазин, а сегодня является одним из лидеров сегмента и осуществляет более 3,5 тыс. доставок ежедневно. Основной оборот приходится именно на онлайн-сегмент.
Магазин Холодильник предлагает приобрести современную бытовую технику и электронику по выгодным ценам. Сделать это позволяют регулярно проходящие здесь акции и распродажи. Компания регулярно устанавливает скидки на популярные товары. Дополнительную выгоду можно получить, используя акционные купоны, которые публикуются здесь. Промокод Холодильник могут использовать все читатели. Он позволяет покупать технику и электронику по еще более выгодным ценам.
Ассортимент бытовой техники и электроники в интернет-магазине Холодильник
В каталоге интернет-магазина бытовой техники представлены десятки тысяч товаров, которые можно купить онлайн. Холодильник.ру предлагает:
смартфоны и другие гаджеты;
устройства для умного дома;
телевизоры;
аудио- и видеотехнику;
компьютеры и комплектующие;
крупную бытовую технику;
товары для красоты и здоровья;
климатическое оборудование;
строительный инструмент;
садовую технику;
спортивное снаряжение и товары для активного отдыха;
товары для детей.
Ассортимент каталога регулярно пополняется новинками. Холодильник – это официальный дистрибьютор мировых брендов, таких как Bosch, Electrolux, Sony, Tefal Samsung, и других лидеров рынка.
Купить бытовую технику онлайн можно с доставкой и самовывозом. Поддерживается оплата наличными, банковскими картами, безналичный расчет по реквизитам. Доступна рассрочка от финансовых партнеров: оплата долями, покупка по картам Халва, Свобода, ВместоДенег и другим. Возможно оформление классического банковского кредита.
Акции, скидки и купоны в магазине Холодильник
Покупать бытовую технику по выгодным ценам позволяют специальные предложения магазина, которые он публикует регулярно. В рамках распродаж скидки устанавливаются на продукты выбранных производителей, товары отдельных категорий, комплекты бытовой техники и электроники. Также клиентам доступны увеличенный кэшбэк, сезонные распродажи, подарки и розыгрыши призов.
Для постоянных покупателей действует клуб привилегий «Кстати». Чтобы стать его членом, необходимо получить дисконтную карту. Каждому новичку автоматически начисляется 250 приветственных бонусов клуба. В дальнейшем баллы даются за покупки в виде кэшбэка, достигающего до 10% в зависимости от уровня карты. При покупках на сумму до 10 тыс. рублей действует статус Standard, предоставляющий бонусы в размере 1% от заказа. При покупках от 10 до 60 тыс. присваивается статус Silver, увеличивающий кэшбэк до 5%. Следующий шаг — уровень Gold (от 60 до 120 тыс.), дающий право на возврат 7%. Если сумма заказов превышает 120 тыс. рублей, присваивается статус Platinum, предоставляющий кэшбэк 10%.
Бонусы, полученные по программе лояльности, можно использовать для оплаты заказов. Поддерживается погашение с их помощью до 50% от суммы в чеке. Бонусы можно использовать вместе с другими акциями и скидками, если иное не сказано в описании товара.
Дополнительную выгоду можно получать, используя при заказе на Холодильник скидочный промокод. Найти его можно в этом разделе. Также компания может присылать персональные предложения клиентам, подписавшимся на рассылку. Используя купоны Холодильник, достичь максимальной выгоды будет просто.
Как использовать на сайте Холодильник актуальные промокоды для получения скидки
Чтобы получить дополнительную скидку на покупку бытовой техники, которая предоставляется по промокоду, необходимо найти соответствующую акцию на этой странице. Из ее описания следует скопировать код купона, после чего можно переходить на сайт и совершить следующие действия:
Выбрать в каталоге категорию товара и открыть ее для поиска интересующей бытовой техники.
Добавить нужные продукты в корзину, используя для этого кнопку в описании товара.
Перейти к корзине с выбранными товарами, чтобы приступить к оформлению заказа, и найти там внизу справа поле «Промокод или сертификат». В него нужно вставлять код предоставленного Холодильником скидочного купона.
Вставить промокод компании Холодильник в предназначенное поле и продолжить оформление, выбрав способы оплаты и доставки и указав персональные данные получателя.
Поле ввода предоставленного компанией Холодильник промокода совмещено с полем для специальных сертификатов и реферальных кодов. По этой причине применить одновременно купон и код пригласившего партнера невозможно. Однако графа для ввода номера дисконтной карты вынесена отдельно, поэтому можно использовать в Холодильнике скидочные промокоды и получать бонусы программы лояльности одновременно.